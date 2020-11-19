台灣「親中」媒體中天新聞台換照被拒 引發「打壓新聞自由」爭議

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣中天電視大樓懸掛有「無限期支持言論自由」的標語，表達對換照被拒的抗議。

台灣廣播電視主管機構周三（11月18日）稱，針對台灣旺旺中時媒體集團旗下的中天新聞台「違規紀錄嚴重」、「內部自律機制失靈」等問題作出不予續牌決議，這意味著這家有著26年歷史的頻道將不能再通過有線電視網絡播出。

據報道，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）在進行此次換照審查時，七名委員全數通過了對中天新聞台的否決案，並解釋稱，該頻道還受到來自大股東的「不當干預」。

這是2006年台灣國家通訊傳播委員會成立以來首次間接關閉電視新聞頻道，該決定一齣迅速引發軒然大波。由於中天新聞台被廣泛視為藍營媒體，並持「親中」立場，反對黨國民黨和大量批評人士認為，這是對新聞自由的打壓。

「史上首次」

據台灣媒體報道，在國家通訊傳播委員會本周舉行的會議中，七名委員全數通過決定，中天新聞台現有執照將於12月11日到期後不再給予續牌。

主委陳耀祥周三（11月18日）在一場記者會上表示，該頻道過往違規記錄「非常嚴重」，曾被罰1153萬元新台幣（約合40.4萬美元），屬新聞台之冠。在2014年至今，新聞台遭申訴案件總共違規25次，受警告2次。他稱，這佔到了總申訴量的31.55％。

他稱，中天新聞台自2018年後「內控與自律機制失靈」，曾有五個月沒有新聞總監，並點名大股東蔡衍明影響中天新聞台制播，讓新聞製作受到「不當干預」。

「最主要的問題是……他們的大股東蔡衍明直接、間接介入中天新聞台制播的事實，」陳耀祥說。「這個事實除了我們的調查證據以外，還有接受民眾的檢舉。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中天電視的支持者手舉「新聞自由」標牌表達抗議。

出生於台北的蔡衍明經營著中國最大的食品和飲料製造商之一旺旺集團，並在2009年成立旺旺中時媒體集團，買下運營中天新聞台的中天電視。擁有400多名員工的中天新聞台在台灣被普遍視為「親中」藍營媒體的代表，與現在執政的民進黨當局立場相左。

「我們可以看到中天內部的從業人員的新聞自由是受到侵害的，這也是告訴所有財團，要買媒體，在經營過程中還是要尊重新聞專業自主，要和新聞保持適當距離，」陳耀祥補充道。

台灣國家通訊傳播委員會對中天的批評早已有之。2019年，該委員會表示，根據對中天新聞的調查發現，該電視台將70%的時間用於報道前高雄市長韓國瑜的相關新聞，認為該媒體報道高度集中於特定人物。韓國瑜去年曾代表國民黨與蔡英文競爭總統職位。

2020年初，新冠疫情開始蔓延之際，中天新聞台曾在報道中打出「封台倒數六天」字樣，被該委員會判恐造成社會恐慌，遭罰2.8萬美元。

圖像加註文字， 許多民眾對旺旺中時集團對韓國瑜的「鋪天蓋地」造神式報導感到不滿。

根據台灣《衛星廣播電視法》規定，電視台牌照需每6年申請續換一次。台灣國家通訊傳播委員會將設置諮詢委員9至11人，開展諮詢會議，最後作出決定。

如果此次不予中天新聞台換照的決議被執行，代表著中天新聞台只能依執照期限播出至今年12月11日為止，此後將不能在有線電視以及數字電視平台MOD播出。但YouTube等網路平台和社交媒體不在此限。

「最黑暗的一天」

台灣國家通訊傳播委員會公布不予中天新聞台續牌的決議後，中天新聞隨即發佈聲明表示譴責。表示這是蔡英文政府的「政治判決」，是台灣解嚴30多年來，新聞自由與言論自由「最黑暗的一天」。

該決議也在台灣輿論引發相當大的關注，許多網友批評這是在台灣「搞一言堂」。一名網友反問稱：「川普（特朗普）那麼不喜歡CNN，也沒有關掉啊。」

圖像加註文字， 台灣輿論兩極分化嚴重。去年，曾有數以萬計的民眾走上街頭，抗議「親中」媒體。

包括國民黨主席江啟臣、韓國瑜等藍營政治人物紛紛表達不滿。其中，韓國瑜指責該委員會的委員是「七個小矮人」，並擔憂此例一開，「再也沒有媒體敢監督政府、發出不同聲音」。

台灣前總統馬英九也在社交媒體發文，他批評民進黨「為了鞏固政權無所不用其極」，通過「轉型正義」、「國家安全」、「守護民主」等理由「不斷限縮台灣的言論自由」。

「如今連關閉電視新聞台這種極權國家才有的醜事也做得出來，蔡政府創下中華民國新聞史上最黑暗的一天，」馬英九寫道。

事實上，此次是台灣國家通訊傳播委員會2006年成立以來第二次對電視媒體開刀。2010年，該委員會以「節目廣告化」為由，撤銷了「年代綜合台」的牌照，該頻道隨後停播；但由於「年代綜合台」的節目以娛樂為主，此次對新聞台發出紅牌尚屬首次。

面對外界的質疑，陳耀祥在記者會上反駁稱，「本會對媒體的標凖是一致的，不會去審查媒體的政治立場。」

總部設在巴黎的無國界記者組織（RSF）在周三也對該事件作出回應稱，由獨立審查機關對更換電視台執照進行的定期審查符合正當性，「並未涉及侵害新聞自由」，但表示監管機構需要妥善證明其合理性，並對不同政治色彩的媒體審查採用相同標凖。

「紅媒」爭議

旺旺中時集團在台灣一直處於風口浪尖。除了中天電視以外，該集團旗下還有《中國時報》、《旺報》和中國電視公司（中視）等媒體，批評者認為這些媒體都有較強的親中國大陸政府立場。

去年7月，《金融時報》（Financial Times）發佈報道，引述匿名記者指「中天新聞台」及《中國時報》接受中國國務院台灣事務辦公室指示採編新聞。

旺中集團事後發聲明表示該報道是「惡意中傷」，並對《金融時報》駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）提告誹謗，國台辦也回復稱「無中生有，別有用心」，並批評是民進黨當局「通過外國媒體炮製謠言，是拙劣的政治和選舉伎倆」。

圖像來源，CNA 圖像加註文字， 現任台灣總統蔡英文對北京持強硬態度。

不過，63歲的蔡衍明並未掩飾其自己在兩岸問題上鮮明的「統派」色彩。他曾在2017年的一次演講中表示，他多次要求旺旺中時媒體集團的員工在兩岸交流上，「不只是要有影響力、而且是要有正能量的影響力」，並表示他把兩岸融合發展、中國人大團結視為義務與責任。

然而近年來，隨著北京和台北關係急劇下滑、越來越多的年輕人傾向於支持在兩岸問題上持強硬態度的民進黨，旺旺中時集團在台灣正面臨著前所未有的壓力。

蔡英文政府一再表示，中國大陸正不斷加大對台灣的滲透和影響力，包括通過媒體宣傳活動，甚至涉及大量的虛假新聞。去年5月，台灣國家安全局官員公開指責中國通過在台灣的「同路媒體」，以特定報導內容分化台灣。