香港爆「第四波疫情」，近期通關，重啟經濟等希望恐成泡影

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當局稱，本地存在多個隱形傳播鏈，疫情「急速惡化」。

香港政府部門周五（20日）援引專家表示，本地出現新冠病毒「第四波疫情」。

當日，香港新增確診個案26個，包括21個本地個案, 其中九宗本地個案源頭不明。這些個案來自不同區域，涉及多個群組，包括跳舞群組、的士司機、家庭主婦等。今日還初步確診超過40個病例。

此時距離特首林鄭月娥上京表達希望陸港兩地早日通關訴求後，僅過去了兩周。

由於本地經濟受損嚴重，失業率高企，香港政府努力推動與大陸通關，包括剛剛開始實施的豁免香港居民從廣東省或澳門回港免檢疫的「回港易」計劃，當局認為是雙向通關的第一步。香港近期還與新加坡啟動「旅遊氣泡」，令兩地居民在無強制隔離的情況下實現往來。

不過有專家擔心，就目前疫情發展趨勢來看，這一切可能成為泡影。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當局將在一些出現確診的地區增加流動檢測站。

疫情「急速惡化」

香港食物及衞生局局陳肇始在今日記者會上承認，本地存在多個隱形傳播鏈，疫情「急速惡化」。

香港近期不斷出現零星本地個案感染，有些個案源頭不明。19日增12個確診，4個屬本地感染，其中2個源頭不明。

特首林鄭月娥在月初訪京回港前會見廣東省政府官員，商討通關情況。不過，根據香港01報道，廣東省要求香港在14日內完全清零的情況下才可放開邊境管制。依據目前香港疫情發展，近期通關不太可能。

根據香港政府統計處最新的數據，8月至10月失業率為6.4%，與7月至9月相同。就業不足率維持不變，仍處3.8%的水平。截止10月，本地失業人口達到約25萬人。

勞工市場雖然出現穩定跡象，但就業情況依然困難。受到新一波疫情困擾，預計短期仍將面臨壓力。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷對香港媒體表示，香港經濟某程度上已經見底。該行最新預測，第4季GDP料按年收縮1%、全年收縮5.6%。他認為，如果爆發第4波疫情，全年GDP或錄得7至8%的收縮。

受到新冠肺炎影響，香港旅遊業一片蕭條。工聯會上月底表示，已得知有20至30件中型及大型旅行社凖備裁員，受影響僱員超過6000人，呼籲政府採取措施挽救。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 肺炎疫情：新型冠狀病毒的疫苗什麼時候能夠凖備好？

或再度收緊防疫措施

香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，目前跡象顯示，香港出現輸入個案後，群組個案便開始出現，包括近日錄得的跳舞群組。多個地區出現零星個案，反映有隱性傳播鏈。

一名昨日（19日）確診者是一位75歲女商人，曾在傳染期間到灣仔一所Starlight Dance Club，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱該處疑有群組爆發。這位女商人在傳染期間曾於11月14日下午3時至5時到過這家舞廳。目前至少5名初步確診者曾在11月13或14日到過Starlight Dance Club。

袁國勇指出，現時入境做不到滴水不漏，並且包括食肆、酒吧在內的高危地點未能控制好。他還認為，目前14日強制檢疫出現漏洞，政府應考慮延長抵港人士的檢疫期，在14日強制檢疫外再加7日家居隔離。

陳肇始呼籲市民立即嚴陣以待，減少聚會，「否則第四波疫情可能一發不可收拾。」

當局正檢視如何再度收緊社交距離措施。陳肇始稱，如果疫情持續惡化，很可能大幅收緊社交距離，包括關閉部分社交處所。

在加強檢測方面，3個群體將進行強制檢測，包括出現病症人士、老人院舍職工和的士司機。有關基層市民擔憂參與強制檢測影響生計，陳肇始稱當局正考慮為確診的市民提供一次性津貼。

另外，由於確診病例分佈不同地區，當局凖備在出現爆發的大廈或地區，派出流動採樣亭等，盡快為市民做檢測。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港同時爆發上呼吸道感染，部分小學年級停面授課。

雪上加霜

值得注意的是，除了新冠病毒以外，香港還同時爆發上呼吸道感染，並在院舍、學校以高增長趨勢傳播。

由上周日（15日）至今日12點，衛生防護中心錄得133間小學和一間中學爆發上呼吸道感染個案。在小一至小三學生當中，這期間個案增長70%。

陳肇始稱，由於上呼吸道感染與新冠病毒的傳播渠道一樣，並且症狀相似，因此擔心一旦新冠病毒在學校傳播，對社會影響很大。

從下星期一（23日）開始，全港小一至小三學生將暫停面授課程，為期兩星期，直至12月6日。原本已停課的幼稚園也將停課至同日。