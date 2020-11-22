台灣金馬獎： 本土影人成最大贏家，香港電影表現亮眼

呂嘉鴻

BBC中文

圖像來源，TGHFF 金馬影展 圖像加註文字， 陳淑芳憑描述女性及母女心境的影片《孤味》獲得最佳女主角，堪稱本屆金馬獎最大贏家。

台灣本土電影《消失的情人節》成為今年金馬獎最大贏家，共奪下5項獎， 包括最佳劇情片和最佳導演。 因政治因素和新冠疫情，少有中國和香港電影人報名參加， 但多個來自香港的作品表現十分搶眼， 以去年香港「反送中」示威為題材的《夜更》拿下最佳劇情短片。

第57屆金馬獎周六（11月21日）在台灣台北舉行。今年中國香港電影再次大範圍缺席。但日本名導演是枝裕和，華裔女星白靈都專程抵台，歷經隔離兩周後，與台灣影星桂綸鎂、陳柏霖及謝盈萱在紅毯爭艷。

作為華人電影權威獎項，本屆金馬由名導李安擔任主席。最佳影片由台灣電影《消失的情人節》獲得，該片導演陳玉勳亦意外擊敗蔡明亮拿下最佳導演。而台灣「文青」界最重要的演員莫子儀與資深台灣演員陳淑芳分別獲得最佳男、女主角。莫子儀得獎感言以「致自由、致平等、致天賦人權、致電影、致創作」引起討論。

圖像來源，Beyond the Dream, movie 圖像加註文字， 在香港深受年輕人喜愛的電影《幻愛》在疫情期間，意外在香港賣出千萬港幣票房

香港電影突圍， 表現亮眼

海峽兩岸關係緊張，中國大陸影人再次集體缺席。 被認為是因同樣的因素今年許多香港大片，譬如《麥路人》、《繼園台七號》以及歷屆影帝劉青雲，劉德華及鄭秀文等都沒有參賽。但香港名導陳果的新作品《墮胎師》及年輕導演陳健朗執導的《手捲煙》，入圍7項大獎。

以去年香港反對逃犯條例示威為題材的《夜更》拿下最佳劇情短片，表現十分亮眼。《幻愛》獲得最佳改編劇本，紀錄片《迷航》拿下最佳紀錄片。

值得注意的是，《夜更》導演郭臻的得獎感言特別呼籲關注在中國大陸關押的12名港青。

本次入圍的紀錄片，有同樣取才香港示威的《佔領立法會》入圍，引發關注。這部香港紀錄片在港無法在任何一家商業戲院上映，並被港府列為「三級片」，只能於小眾放映廳有限上映。

另外一部香港製作的紀錄片《迷航》獲獎。金馬評審表示《迷航》創作歷時八年，詳實紀錄了2011年及2016年兩次在中國廣東烏坎爆發的維權事件，稱該紀錄片，透過中國小人物的命運，以「放大鏡」的模式，檢視中國的政治，社會運動及社會變革」。

來自中國，在香港工作多年的年輕女導演李哲昕，獲獎時表示感謝金馬獎給了她繼續拍電影的能量。她又說，從她首次進入烏坎村已整整九年，「感謝村民的接納及信任，讓我可以記錄他們的聲音」。

「烏坎事件」首次發生在2011年，在廣東汕尾的農村，村民群起抗議土地被非法私賣，促成首次一人一票公開選舉村委會，倍受中國和海外媒體關注。2016年，該村第二次抗爭爆發，肇因於村民一直未能討回被侵佔的土地，並遊行聲援被捕的村代表，爆發警民流血衝突， 是中國近年來規模最大的一起流血群眾示威事件。

在香港深受年輕人喜愛的藝術電影《幻愛》意外在疫情期間在香港賣出千萬港幣票房，此次拿下金馬，導演兼編劇周冠威，上台領獎時特別感謝香港「年輕一輩」，他並以廣東話說「香港加油」結束發言。

除了香港電影之外，也有一些新加坡及馬來西亞華人影片參賽。去年拿下影后的大馬演員楊雁雁及李心潔都是頒獎嘉賓。

圖像來源，TGHFF 金馬影展

侯孝賢獲終身成就獎

本屆金馬獎的「終身成就獎」，頒給國際名導侯孝賢。自稱受侯孝賢影響至深的日本導演是枝裕和特別來台頒獎。他頒獎的引言稱自己是侯孝賢電影世界的「兒子」，代表侯孝賢啟發的「徒子徒孫」們，在今年頒獎給「父親」。

今年73歲的侯孝賢，曾經在坎城以及威尼斯影展獲獎。 昨晚領獎時， 他稱感激所有與他合作過的電影人，並稱自己的電影哲學是「感動別人之前，先感動自己。」

圖像來源，TGHFF 金馬影展 圖像加註文字， 華裔女星白靈

女性、同志及環保主題繼續引領金馬獎風騷

在本屆金馬獎大放異彩的台灣電影，題材多半與性別以及社會議題為劇情主軸，傳承台灣電影一貫的風格。

但與過往不同，此次金馬獎入圍多項大獎的台灣影片，票房也十分亮眼，包含同志題材電影《刻在你心底的名字》與《親愛的房客》，描述女性議題的《孤味》以及社會邊緣人物悲歡的《同學麥娜絲》等。

最佳男主角得主莫子儀，在影片《親愛的房客》飾演一名伴侶猝逝的男同志，影片中他必須與無情的法律下對抗，以收養伴侶的小孩，並同時與伴侶的母親和解，在台灣票房十分亮眼。而在該片中飾演那位過世伴侶母親、今年81歲的台灣資深演員陳淑芳，也以該片拿下最佳女配角。陳淑芳又憑描述女性及母女心境的影片《孤味》拿下最佳女主角，堪稱本屆金馬獎最大贏家。

今年在台灣廣受歡迎的電影《無聲》則是根據真實事件，改編台灣南部一所聾啞人士就讀的中學爆發集體性侵的悲劇。最佳動畫長片《廢棄之城》關注環境以及自然保育問題，由台灣名導易智言執導。

圖像來源，TGHFF 金馬影展 圖像加註文字， 莫子儀得獎感言以「致自由、致平等、致天賦人權、致電影、致創作」引起討論。

台灣電影未來：商業與藝術兼有

台北一些影評認為，台灣中生代及年輕導演「說故事的能力」越來越好，在商業與藝術之中找到好的平衡點，因此今年票房亮眼。他們又期望以韓國電影工業為師，進軍國際影壇。

台灣知名電影製作公司「牽猴子整合行銷」監製的多部影片也入圍本屆金馬獎。負責人王師告訴BBC中文說，2020年因為疫情關係全球電影產業都受到影響； 台灣因為防疫控制得宜，在2020年下半年，台灣戲院恢復正常，包含電影放映，影展及相關創業投資都開始活絡過來。 「各家片商與戲院合作，將檔期延到下半年，一檔接一檔，加上這些電影題材多元，十分有特色又不失市場性，票房都賣的很好」他說。

王師補充，金馬獎的公平及多元性一直維持，因此受電影人尊敬。他並對於金馬獎在政治壓力下，無法讓所有華人電影共襄盛舉，表示遺憾，他希望明年金馬有更多香港及中國電影一起參賽。