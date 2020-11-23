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黃之鋒、周庭、林朗彥香港西九龍法院認罪煽惑他人參與非法集結，當場還押
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黃之鋒、周庭、林朗彥香港西九龍法院認罪煽惑他人參與非法集結，當場還押
19 分钟前
11月23日，香港青年民主活動人士黃之鋒、周庭、林朗彥三人承認於去年反修例運動中，煽惑他人參與非法集結。三人於香港西九龍裁判法院認罪後被收押，裁判官將案件押後至12月2日宣判。
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