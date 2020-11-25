香港《施政報告》：林鄭月娥指政制需「正本清源、撥亂反正」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 林鄭月娥提及過去一年"外部勢力"介入香港事務，情況嚴重得令北京政府必須介入，又指香港政府將加強對當地市民對國家安全槪念和守法意識的宣傳和教育。

香港特首林鄭月娥在周三（11月25日）發表的《施政報告》中，在初段提及香港過去一年的示威浪潮，強調外國政府介入和香港本地組織挑戰北京和香港政府的管治，情況嚴重得令北京政府必須介入，又指香港政府將加強對當地市民對國家安全概念和守法意識的宣傳和教育。

她又提到過去數個月有關香港是否奉行「三權分立」、特首憲制地位、司法獨立等爭議，重申《基本法》相關條文顯示政府是以行政機關為主導。她指出這無損香港的司法獨立，而且特首的職責也包括「維護受《基本法》保障的獨立司法權」。

她又形容香港《國安法》自7月生效以來為恢復香港穩定帶來「顯著效果」，指鼓吹「香港獨立」的行為和與「外部勢力」勾結的情況逐步減退。她又重申，《國安法》不會影響香港市民「依法享有言論、新聞、集會、示威、遊行等自由」。

她同時提到中國全國人大常委會早前通過有關立法會議員資格問題的決定，指政府將會在今年內建議修訂法例，處理議員宣誓就職後從事「違反誓言的行為而須承擔的法律後果和相關的法定程序」。

她又多次提到中國大陸政府對香港在改善當地經濟和新冠肺炎疫情的支持，提出多項讓香港融入「粵港澳大灣區」發展的措施，包括加強香港和深圳金融市場的連接、落實香港市民使用大灣區銀行等金融機構、簡化香港汽車過境進入大灣區的措施等。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 民主派議員早前發起總辭，周三並沒有出席立法會。

林鄭月娥原定上月發表施政報告，但之後以需要與中國大陸部門商討更多與香港相關政策為由，押後至周三才宣讀。

她之後在11月初在北京與多名官員會面，包括國務院副總理韓正，對方肯定了她在防控疫情和落實香港《國安法》上的成效，並稱，中央政府將堅定支持林鄭月娥以及特區政府「依法施政」。

這也是大多泛民主派議員發起總辭後，林鄭月娥宣讀的首份施政報告。部份議員的辭職至今未生效，仍然是立法會議員，按理可以出席會議，但他們大多沒有出席會議。