中國選秀新節目：「跨次元」虛擬偶像闖市場

圖像來源，iQIYI 圖像加註文字， 《跨次元新星》的選手為2D或3D人物。

乍一看，在中國這個選秀節目盛行的國家，一場新的歌唱比賽並沒有什麼新奇。但《跨次元新星》似乎有些不同。這一次，所有參賽者都是虛擬的。

這檔來自中國流媒體平台愛奇藝的虛擬人物才藝競演節目有三位明星擔任評委，他們希望找到下一位大明星。

雖然這一概念似曾相識，但執行方式卻與我們以前見過的完全不同。

參賽者們走進一間寬敞的大廳，高高的天花板上懸掛著一具隱約可見的霸王龍骨架。他們要面對評委團進行實時表演。

但這些信心滿滿的選手並不是你熟悉的那些在酒吧放聲高歌的魅力歌王，他們是按照日本動漫人物風格通過數字創作的形象。

愛奇藝曾以製作播出《中國有嘻哈》等熱門選秀節目而聞名，如今它正通過最新的電視攻勢探索未來領域。

圖像來源，iQIYI 圖像加註文字， Angelababy等三名明星在該節目中被稱為「擴列師」，擔任評委。

在31名虛擬選手中，有一隻擬人化的穿著西裝的五尾狐，還有一隻可愛但寡言少語的海豹，他們都在對「最強次元星」之位發起衝擊。

「我好像走進了遊戲裏，」該劇的評委Angelababy在第一集中說。這位模特出身的女演員在中國家喻戶曉，她的形象經常出現在熒幕和廣告牌上。

然而，虛擬名人並不完全是新事物。

在日本，儘管是虛擬的形象，但初音未來（Hatsune Miku）自2007年首次登台以來就贏得了大量粉絲。她最初以聲音合成程式的形式出現，後來走入了電視和演唱會，甚至還在《大衛·萊特曼晚間秀》（Late Show With David Letterman）中亮相。

在Instagram上，虛擬網紅兼音樂藝人「Lil Miquela」擁有大約280萬粉絲；英國獨立樂隊街頭霸王（Gorillaz）的所有成員都是卡通人物。

選秀節目在中國已成為一個龐大產業，在西方有影響力的歌唱比賽，如《中國好聲音》（Voice of China）在中國本地觀眾中也大受歡迎。

2018年，英國選手潔西·J（Jessie J）參加了中國選秀節目《歌手》，並獲得歌王桂冠，這大大擴張了她的國際粉絲群。

但近年來，這些選秀節目與日本和韓國的同類節目越來越雷同，甚至可以說是套路化了。

中國流行文化播客主持楊一娜（音譯，Ina Yang）解釋說，像《創造101》和《青春有你》這類在中國年輕人中很受歡迎的節目「沿襲了韓國偶像的培訓體系」，並採用了韓國流行樂壇所帶來的光鮮卻又艱難繁重的群體偶像文化。

但這檔最新的選秀節目正在開闢新的天地。

圖像來源，iQIYI 圖像加註文字， 虛擬的節目殿堂宛如倫敦的自然歷史博物館，上方有一個巨大的恐龍骨架。

技術挑戰

「《跨次元新星》我們是從零開始做，因為之前從未做過以虛擬偶像為主題的綜藝節目，」該節目總製片人劉家超對BBC說。

他表示，節目所涉及的虛擬現實（VR）技術要求非常高。「這就是我們從150多名選手中只挑選了31人的原因，」他補充道。

《跨次元新星》的製作人熱衷於向觀眾展示幕後技術，並經常將虛擬表演與黑暗演播室中電腦嗡嗡作響的鏡頭穿插在一起。

事實上，正是一款電腦遊戲的衍生產品，激發了人們製作該節目的想法。

「我們在2019年9月產生了最初的想法，當時我們看到《英雄聯盟》中的角色阿卡莉以虛擬偶像身份進行『離線』表演，」劉家超說。

看著屏幕上的阿卡莉，劉家超相信技術已經發展到可以製作複雜的VR表演的水平。

接下來是大約一年的研究和開發，該節目逐漸起步。在這個過程中，他們遇到了很多挑戰。

圖像來源，iQIYI 圖像加註文字， 不要小看他們！這些電腦生成的角色可以提供從說唱到中國民間音樂在內的多種音樂風格。

「傳統真人秀節目的製作流程並不適用於《跨次元新星》，因此沒有可參照的標凖，」劉家超說。

該節目從製作虛擬偶像的工作室挑選了150多名虛擬偶像，並選出了符合製作技術要求的候選人。

「然後，我們與設計這些偶像的公司合作，創作出最終在節目中亮相的演出。」

隨後，製作人與挪威視覺製作公司「Vizrt」、視頻遊戲軟件「虛幻引擎4」（Unreal Engine 4）以及9台增強現實攝像機合作，將虛擬角色「帶入生活」。

「為了捕捉節目評委和虛擬偶像選手之間的自然互動，片場上的攝像機和監視器必須反覆重新定位和調整，」他說道。

虛擬偶像和「網紅」的打造是一個新興的市場。

關注該行業的中國技術分析師婷雅（Tanya Van Gastel）認為，虛擬網紅是最終的營銷工具。

「不像有血有肉的對手，虛擬網紅可以全天工作，並且可以被輕易製作成有不同市場定位的角色。此外，他們對精通網絡的年輕一代很有吸引力，」婷雅解釋道。

虛擬網紅也提供了誘人的商機。肯德基（KFC）、普拉達（Prada）、卡爾文·克萊因（Calvin Klein）和《時尚》（Vogue）的中國版等品牌也在利用它們進行營銷。

在中國，通常被定義為1995年後出生的Z世代是一個購買力很高的群體，他們對這些非現實存在的網紅也更加開放。人數接近1.7億的他們相比更早出生的中國千禧一代更加揮金如土。

中國Z世代中的許多人都是ACG（動漫、漫畫、遊戲）的粉絲。據楊一娜觀察，這三種類型之間有相當大的重合之處。將動漫風格選手與所有選秀節目固有敘事元素結合起來的《跨次元新星》瞄凖了這一觀眾群。

圖像來源，iQIYI

「虛擬偶像對Z世代來說不是一個外來概念，」劉家超說。

「在中國和海外，都有成功的虛擬偶像建立和維護大型粉絲群的案例，比如初音未來和洛天依。」

婷雅認為，構建一個虛擬偶像是一個需要投入的過程，但也可能非常有創意。人們需要為每個偶像編寫故事情節，並建立社交媒體賬號。

中國的選秀節目觀眾參與度很高，社交媒體在其中起到的作用比西方更大。在微博上，《跨次元新星》已經產生了6.9億次閲讀量和690萬條評論和帖子。

該節目既是一次才藝競賽，又是一次技術展示，同時也是一個商業載體，目的是向更多的觀眾介紹虛擬偶像的概念和文化。

圖像來源，iQIYI

「到目前為止，中國的虛擬偶像市場還沒有被開發，」劉家超說。

「《跨次元新星》的目標是擴大該行業的市場影響力，帶動產業鏈各環節企業的成長。」

「這種增長最終將釋放整個行業的潛力，並讓市場繁榮起來。」