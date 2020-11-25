羅馬天主教教宗稱維吾爾人遭迫害 中國批無事實依據

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羅馬教宗方濟各在即將出版的新書中表示，中國維吾爾人遭到迫害。這是教宗首次稱維吾爾族穆斯林"受到迫害"。

他的說法遭到中國政府駁斥，中國外交部批評「沒有事實依據」。

教宗說了什麼？

路透社報道，羅馬教宗方濟各在其即將出版的新書《讓我們夢想：通向更美好未來之路》（Let Us Dream: The Path to A Better Future）中，首次將中國維吾爾族穆斯林稱為「受迫害」的民族。

這本150頁的新書中，方濟各與英文傳記作家伊凡裏（Austen Ivereigh）合作，談及了新冠疫情結束後解決不平等問題所需要的經濟、社會和政治變革。

新書將從12月1日開始銷售。

"我經常想到那些被迫害的人：羅興亞人、可憐的維吾爾人、雅茲迪人，"他在書裏的一節中說，他也談到了伊斯蘭國家被迫害的基督徒。

路透社指出，教宗之前曾談到逃離緬甸的羅興亞人，以及在伊拉克被伊斯蘭國殺害的雅茲迪人，但這是他第一次談到維吾爾人。

許多活動組織和政府表示，在中國偏遠的新疆地區，維吾爾人遭到中國當局迫害。上個月，在梵蒂岡的一次會議上，美國國務卿蓬佩奧抨擊中國對待維吾爾人的方式。

北京否認指控，稱這些指控是為了抹黑中國，並指這些營地是職業教育培訓中心，屬於反恐和去激進化措施。

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許多評論人士表示，梵蒂岡早前不願對維吾爾人問題發表看法，是因為他們正與北京就主教任命問題續簽一項協議。蓬佩奧曾督促梵蒂岡放棄該協議，但該協議得以續簽。

10月下旬，外交部發言人趙立堅稱，中國同梵蒂岡經友好協商，決定將關於主教任命的臨時性協議延期兩年。

中國與梵蒂岡在2018年9月22日簽署有關主教任命的臨時協議，協議10月22日起生效，效期兩年。該協議讓教宗對中國任命的主教擁有最終決定權，中國政府允許所有主教，包括官方教會的主教承認梵蒂岡和教宗的權威。

外交部如何回應？

中國外交部發言人趙立堅周二（11月24日）回應提問時表示：「有關維吾爾族的說法沒有事實依據。」

趙立堅稱，中國共有56個民族，維吾爾族是中華民族大家庭中的平等一員，中國政府一貫一視同仁地保護少數民族合法權益。

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「目前，新疆正處於歷史最好的發展時期，社會繁榮穩定，各族人民享受著充分的生存權、發展權，宗教信仰自由依法得到保障。」趙立堅稱。

這段有關新疆的提問目前仍能在中國網絡上找到，但並未收錄在中國外交部網站記者會文字實錄中。

新疆情況如何？

據信，新疆的再教育中心中囚禁了上百萬人。中國當局稱之為再教育營，是為遏制恐怖主義採取的必要措施。

BBC在2019年調查還發現，在新疆，中國「系統性地」將維族兒童與家人分隔，使他們遠離民族信仰和母語教育。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 走進中國的「思想轉化營」

但去年12月，新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾在中國國務院新聞辦舉辦的記者會上表示，境外一些媒體稱新疆教培中心學員"有上百萬甚至兩百萬"純屬捏造、毫無根據，並稱目前參加"三學一去"的教培學員已全部結業。

今年7月，中國外交部曾發表「萬言書」駁斥國際上針對香港、新疆和新冠疫情和人權問題的批評。