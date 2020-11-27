台灣宣佈自製潛艦 美台軍事合作是否持續尚待觀察

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文在台灣護衛艦甲板上（資料照片）。

這起計劃也被外界評論與台美軍事合作有關。根據路透社的獨家報導，台灣宣佈自製潛艦動工的同時，美國海軍亞太情報總指揮官海軍少將邁克爾·斯蒂德曼（Michael Studeman，台灣譯「邁克爾·史達曼」），也在同一時間秘密抵達台灣。台灣官方拒絶回應斯蒂德曼訪台的相關消息。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）也高調出席動工典禮，引起各界討論。

台灣反對黨國民黨主席江啟臣向台媒表態，支持自製潛艦計劃，但國民黨的立場會先要求立法院「凍結預算」，要求台灣海軍確保能得到美國的技術「輸出許可」再往下走，「否則整個潛艦自造有可能功虧一潰。」

圖像來源，Ministry of National Defense, Taiwan 圖像加註文字， 台灣宣佈自製潛艦動工（台灣國防部照片）。

蔡英文的潛艦計劃

「國造潛艦」計劃是2016年蔡英文上台之後宣佈啟動，是其任內最重要的國防戰略之一，今年她連任成功之後，打破外界認為該計劃只說不做的批評，在本周動工，預計2025年內可交艦給台灣海軍。蔡英文在動工典禮發言特別強調，潛艦動工是「打破外界不實謠言及質疑政府決心的行動」。

圖像來源，CNA 圖像加註文字， 台灣茄比級潛艇是世界現在服役潛艇中的老前輩，從下水服役到現在已經七十多年。

台灣智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲告訴BBC中文，潛艦是防衛性的軍武而非去刺激北京：「是防禦性防衛盾牌，不是主動攻擊性的刀片，大概可以航行在海面下300公尺左右，自我防禦的定位很清楚。」

潛艦被視為麻雀雖小，五臟具全的高科技武器。在有限空間內需滿足容納各式武器、人員居住等需求，建造工藝要求很高。

但也因為潛艦需要的高科技技術，耗時耗費，台灣自製潛艦有40%的技術來自美國及歐盟國家。蘇紫雲解釋，台灣選擇走捷徑與歐美合作，加快速度。如澳大利亞的自製潛艦，也是與歐洲合作，同時也是軍事技術交換交流的戰略。

但若進一部以印太戰略來看，就台灣立場，「潛艇這種水下軍武不僅可以防禦台灣，並為台灣盟友提供共同安全保障， 例如，它能防衛巴什海峽（巴士海峽），保持盟友通往日本和韓國的海路暢通，避免解放軍戰略核潛艇進入菲律賓海；他們的潛射彈道飛彈，最遠能到美國西岸本土，」蘇紫雲告訴BBC中文。

象徵美台軍事互動繼續？

2016年，蔡英文上任不久，美國是否會支持台灣自造潛艦還不明朗。但隨著特朗普對中國大陸開啟貿易戰，台美外交關係這幾年來持續升溫，加上此次美國在台協會最高長官出席動工典禮，外界評估美方支持台灣發展潛艦乃至防禦性軍武的方向可算穩固。

更引人矚目的是，如果美國海軍亞太情報總指揮官邁克爾·斯蒂德曼的匆匆來訪屬實，這是否象徵台灣繼續參與美國發起的印太戰略聯盟合作。美國有線電視新聞網（CNＮ）網站分析稱，斯蒂德曼此次訪問應該會與台灣交換情報，並傳遞給拜登。

目前為止，沒有任何媒體能夠完整證實，秘密來訪人員便是斯蒂德曼，尤其沒有任何照片及公開行程流出。但有媒體捕捉到美國專機的規格，從而猜測來訪官員的職級。

不過，台反對黨國民黨立法委員葉毓蘭認為，「斯蒂德曼來訪台灣」是特朗普的困獸之斗，台灣不必配合。「現在全世界都知道特朗普凖備留下爛攤子給民主黨的拜登，若我們還在配合演出，蔡英文總統就連智慧都失去了，千萬不要葬送台灣利益。「

台灣外交部對此事保持低調，發言人歐江安周三（11月25日）向媒體重申「不證實、不進一步說明、不公開相關行程、也不加以評論任何相關消息。」

圖像來源，US NAVY 圖像加註文字， 有消息指官拜美海軍亞太情報總指揮官的邁克爾·斯蒂德曼到台灣交換情報，台灣官方拒絶證實這一消息。

台灣潛艦歷史

回顧歷史，當年蔣介石到了台灣，財政困難，國際地位也如江河日下，但是這並沒有讓台灣海軍停止尋求潛艦。台灣在1960年代向意大利購買了用於搭載蛙人、執行滲透突擊任務的微型潛艦，在台灣組裝，並成立了「武昌艇隊」。這就是台灣海軍第一支潛艦部隊。

到了1973年，美國出售兩艘1943年、也就是二戰期間建造的茄比級潛艦給台灣「供反潛訓練使用」，但是名為「海獅」、「海豹」這兩艘潛艦，不但年紀大，據稱交船的時候，魚雷發射管也被美方封死。

除了不出售較為新型的潛艦之外，美國也一直不出售潛艦使用的魚雷，台灣只有迂迴經由第三方取得其他國家製造的潛射魚雷。

圖像來源，CNA 圖像加註文字， 台灣最新的潛艦也服役三十年的時間。

1988年，台灣得到荷蘭同意並經過與中國的外交角力，終於取得兩艘「旗魚級」潛艦，命名為「海龍」與「海虎」。隨後，雖然台灣仍積極爭取取得潛艦和生產技術，但礙於國際情勢一直徒勞。到了2001年，陳水扁第執政一年後，當時的美國總統布什宣佈出售8艘中國稱為常規動力、也就是柴油電力或是傳統動力的潛艦。

刺激或拖累台灣經濟？

2016年，蔡英文上任宣佈自製潛艦，引起正反不同意見。台灣還有聲音批評全力發展自製潛艦，耗費許多資金及時間，可能會傷害台灣經濟。

台媒《聯合報》也分析，潛艦中需要美方科技支持的設備，是否全部都已經得到同意輸出的合約，還是個疑問。