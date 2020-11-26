新冠疫情阻礙國際交通 上海成為全球最繁忙航空城市

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由於新冠疫情衝擊國際旅行，中國上海已經取代英國倫敦成為世界上最繁忙的航空城市。

根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，倫敦與國際間的航空活動大幅下降了67%，從以往的第一名跌至第八。

上海則異軍突起，目前全球與外界航空聯繫程度最高的四個城市都在中國，分別是上海、北京、廣州和成都。

而美國紐約、日本東京、泰國曼谷、中國香港和韓國首爾，則都跌出了十大繁忙航空城市排行榜。其中香港和曼谷受的影響最為嚴重，航空流量大幅減少了81%。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 肺炎疫情：病毒如何改變了我們的飛行旅程？

現在名列前茅的城市，都有大量的國內航班，顯示國際航班停飛後對各大航空城市的影響。

國際航空運輸協會表示，這場新冠大疫情讓城市間的互聯互通 「在一個世紀取得的進步化為烏有」。

航空重創

國際航空運輸協會發言人薩巴斯蒂安·米克茲（Sebastian Mikosz）說，「這種急劇的變化顯示，過去幾個月世界各地航空交通的規模被重新排序。」

包括英國倫敦、美國紐約和日本東京在內的國際大型交通航空樞紐因進出其航班大幅減少而受到重創。

圖像加註文字， 英國倫敦共有六個機場，新冠疫情之前從倫敦進出的航空旅客總數高達近1.8億人次，是世界上最繁忙的航空城市。

米克茲說：「疫情中所有航空城市都受到衝擊，沒有誰是贏家，只是有些城市受影響相對較小。在很短的時間內，我們一個世紀以來拉近人們的距離，連接各地市場所取得進步全部歸零。」

中國國內的航空旅行已經廣泛復蘇。據中國旅遊部門統計，在黃金周假期期間，有4.25億人到中國各地旅行。

中國也在逐步開放旅遊通道，並與包括日本和新加坡在內的一些國家討論免檢疫旅遊協議。

本周早些時候，中國國家主席習近平呼籲建立 「全球機制」，利用二維碼開放國際旅行。

復蘇艱難

國際航空運輸協會的航空連通性指數是衡量一個國家的城市與世界其他城市的來往程度，對貿易、旅遊、投資及其經濟至關重要。

在過去的20年裏，開通直航的城市數量增加了一倍多，使旅行成本大幅下降。

由於疫情使國際航空幾乎停頓，該組織估計，航空運輸業的4,600萬個工作崗位面臨危險。

包括英國、西班牙等國家在內的航空業正在與國際航空運輸協會研發航空旅行通行證，希望數碼技術能盡快幫助重啟國際航空旅行。

預計國際航空運輸協會的旅行通行證第一批試行計劃將在今年晚些時候推出，正式的通行證將在2021年第一季度開始運行。

最近抗病毒疫苗的研發不斷傳出好消息，也為國際旅行證的實行奠定了科學基礎。