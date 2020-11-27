香港新冠疫情反覆爆發令人憂心 入境隔離，豁免檢疫，限聚令被指漏洞遍地

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 專家認為全民強制檢測可以令香港疫情走向零個案，但具體實行較難。

香港爆發第四波新冠疫情，本周錄得522宗新冠確診個案（11月21日至11月27日），港府再度收緊社交距離措施，包括限制人群聚集和餐飲業服務，針對個別群組進行強制檢疫等等。

根據當地專家針對病毒株的研究，推斷病毒並非來自此前的第三波疫情，而是新的病毒株，估計來自尼泊爾或印度，即是境外輸入個案，顯示邊境防疫工作存在漏洞。

而在疫情稍淡時，市民恢復社交活動時防疫意識有所鬆散，例如網上片段傳出多名人士不戴口罩載歌載舞聚集，令確診數字急劇上升。截至周五，最近爆發的歌舞群組導致的感染人數已飆升至360餘宗，成為香港疫情中規模最大的群組。

香港特首林鄭月娥表示希望力爭疫情達至「清零」，她批評疫情期間有人不守規，令抗疫更嚴峻，但以不能夠封鎖香港幾周為由，拒絶推行建制派所支持的全民強制檢測。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 林鄭月娥表明暫無意推行全民強制檢測。

關口防疫：新一波疫情突顯漏洞未改

根據研究，香港第一波來自大陸返港人士；第二波來自歐美旅客或留學生；第三波是豁免檢疫的海員；第四波疫情則來自有尼泊爾病毒株的病毒，相信同樣來自入境人士。

一直以來，反對派陣營提出「封關」，在邊境管制上實施更嚴厲的檢疫措施，例如取消豁免海外抵港人士隔離檢疫，醫護界一度在疫情初期為此罷工，但遭當局問責追究。建制陣營則攻擊醫護界，在疫情期間不應該以罷工作出政治表態。

根據目前規定，除了個別獲豁免群組以外，大部分從海外抵港人士需要強制隔離檢疫14天，視乎他們是否來自風險較高的地區，檢疫地點則是酒店或自家住所。但專家認為，防疫存在漏洞，受檢疫人士前往檢疫地點時有機會接觸群眾，而他們所入住的酒店或住所，亦可能與其他人接觸。

香港傳染病科醫生曾祈殷對BBC中文表示，政府在邊境防疫做得「不夠嚴謹」，未能做到「滴水不漏」。

他說，「很多內地網民都問，為何入境人士不是專人專車送到特定地點接受強制隔離，他們也看得到問題，覺得香港防疫匪夷所思，例如家居隔離檢疫，香港地這麼小，一起住的話，又怎可能不會傳染別人？」

在隔離的14天，受檢疫人士的確被限制了活動範圍，但當局沒有嚴謹執法去限制被隔離人士與其他人接觸。例如同住的家人可以照樣上班，或是這些酒店仍會開放予其他顧客，有建制派網媒曾發表文章，聲稱有朋友能夠在客戶在酒店隔離期間，到他的房間喝茶。港府在11月18日才訂明，受檢疫人士不得讓酒店職員以外人士進入其房間，否則視為違法，但外界批評，執法上存在難度。

目前受隔離人士分散居住，有權選擇入住的酒店，香港專家建議政府應指定隔離地點予海外抵港人士，認為統一集中隔離有助監督他們不會與外人接觸。特首林鄭月娥表示，正與業界商討，但她特別批評，疫情初期一直找不到酒店作強制檢疫，因為去年的社會事件，配合政府的企業都會受到暴力和起底的影響，酒店業界當時不願意與政府合作。

多名專家也曾多次呼籲，港府不應該讓那麼多人獲得豁免檢疫，港府在疫情爆發後已進一步收緊豁免名單，但強調豁免措施是必須，包括一些物流行業丶官員和使領館人員。

但一些專家質疑港府縮減豁免範圍的決定來得太遲，豁免名單仍然太多人。

曾祈殷說，「如何界定非豁免不可？是否真的有那麼多可獲豁免？病毒是不會辨別你的職業和背景，應該一視同仁。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 疫情期間，民眾戴口罩到訪迪士尼樂園。

社區防疫和限聚令：引發聲討的跳舞群組

過去一周，香港錄得超過500宗確診個案中，超過300宗來自跳舞群組，許多到不同地方跳舞的人中招。這反映個別市民防疫程度未如理想。

爆發疫情最嚴重的包括一間名為Starnight Dance Club的跳舞場所，該處多人染疫。曾經到過該處跳舞的人，又先後去過其他場所跳舞，包括一些舞蹈老師。

港府發出一份名單，列出多間與跳舞相關的學校丶食肆及娛樂場所，要求到訪過的人在限期內接受強制檢疫，否則即屬違法，但由於部分地區無法提供完整人員名單，當局難以追查。

網上有片段顯示，大批民眾沒有戴口罩下載歌載舞，引發網民聲討。香港食環署表示會跟進調查，並警告如有足夠證據，顧客可被票控罰款2000港元，餐飲業務負責人亦可被檢控，最高被罰5萬元及監禁半年。

特首林鄭月娥批評，在疫情期間有人不守防疫規矩，大量除去口罩及有緊密接觸活動，令這一波疫情看來相當嚴峻。

近日港府推出手機應用程式「安心出行」，希望協助市民紀錄日常出沒的地點，但出於私隱憂慮，很多市民對有關程式表示反感。林鄭月娥表明，有需要時會強制市民進入處所時使用有關應用程式，但預料這些措施會引來反彈。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 林鄭月娥批評有市民不守防疫規矩。

曾祈殷醫生說，近日多了人在街頭，會使社區個案不斷增加，但他認為更重要的是當局執法上是否做得全面，例如跳舞群組中，當中部分場所並沒有申請任何牌照，存在灰色地帶，不知道應該由哪一個政府部門去執法管理。

他認為，目前港府提出多項控制人群聚集的措施，都只是減少傳播速度，並沒有針對海外輸入這個源頭對症下藥，對於第四波疫情爆發，政府比起一般市民需要負上更大責任。

未來出路？

9月，中國政府派出支援隊到香港，實施大規模檢測，但由於民間對個人私隱的憂慮，反對派陣營呼籲杯葛檢測，最終700多萬人口，只有170多萬人參與，未能達到「大規模」的目標。

中國工程院院士鍾南山表示，香港疫情反彈是危險跡象，當務之急是再做一次全民檢測，要盡快分別出健康人士和感染者，務求切斷傳染鏈。

曾祈殷醫生形容，今次新一波疫情「是浪費了上次的社區檢測」，他說，「就算當時700萬人都做了檢測，但你邊境有漏洞，也是會爆發的」。

他指出，要全民強制檢測成功，首先要做到邊境防疫沒漏洞，以及在檢測期間大大限制人群活動，「你要肯定，邊境防疫及所有隔離檢疫政策，都做得好嚴謹，不會亂有豁免，然後可能再花一段時間封城，要停擺金融中心丶股市等等，但香港能否做到呢？我們不像內地，但如果你要把個案清零，就要有這樣的犧牲。」

曾祈殷醫生認為，從公共衛生角度去看，做一次全民強制檢測，市民就不用好像現在般，每一丶兩個月就迎來一波疫情，需要停課停業等不同的生活上的阻滯。

「即使你持不同政見，這個問題值得思考，如果你是家長，你會否希望小朋友處於危機當中？」他說，「如果政府有決心去做，就要想一下配套資源，要有全盤計劃，例如如果限制民眾兩周不能離家，如何處理膳食問題？這也是要去想。」

前食衛局局長高永文表示，現在是時候推動強制全民檢測，否則「清零」有難度，「不斷停課丶復課，這樣沒完沒了，亦無人與我們通關。」

香港建制陣營近乎全部支持全民強制檢測，其中工聯會立法會議員麥美娟提倡，政府應封城14天進行強制檢測，認為港府如果探取果斷措施，可以更好控制疫情，否則除了市民抗疫疲勞，通關恢復無期，經濟難以復蘇。

香港特首林鄭月娥在《施政報告》中提到，希望力爭疫情達至「清零」，但她在記者會上表示，這個說法是要給予市民信心，並非講何時何日疫情消失。她反對再次推行全民強制檢測，認為如果全民檢測如要成效，就需要封關幾個星期，市民亦要留在家中不得出門。這一政策難以實行。

民主派陣營對於強制檢測亦持反對立場，主要憂慮是市民的樣本會否交予中國大陸化驗公司，並認為政府如果沒有在源頭，即是在關口實施更嚴格的防疫措施，強制全民檢測也只會徒勞無功。