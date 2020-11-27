習近平訪韓、中美關係與半島無核化：王毅訪韓觸及的三大議題

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國外交部長王毅在首爾會見韓國外長康京。

在中美關係持續緊張及美國總統換屆之際，中國外交部長王毅在訪問韓國期間強調，中韓兩國之間應深化合作，並試圖淡化美國對兩國關係往來的影響。

「世界上並非只有美國一個國家，」王毅在面對韓國記者的提問時表示。他稱，中韓兩國都是獨立自主的國家，作為鄰國應該「像親戚一樣」經常往來互訪。

王毅此行在首爾會見了韓國總統文在寅、外長康京和等韓國政壇多位人士，討論了習近平訪韓、朝鮮半島無核化及疫情合作等多個中韓關切的重點議題。

王毅於11月25日結束日本訪問行程後抵達韓國。27日下午，王毅完成對韓國的訪問，回到北京。

習近平訪韓

在王毅訪問日本期間，中日雙方並未提及習近平訪日的問題，但在韓國，習近平訪韓成為了王毅與韓方的一大議題。

26日會見文在寅時，王毅向其轉達了習近平的口信。習近平稱，希望在「條件允許時訪問韓國」。

習近平訪問韓國是近兩年來中韓雙方討論的重要事項。今年以來雙方曾一度希望可以在年內促成此行，但由於疫情反覆而不斷擱置。

王毅在當天會見韓國記者時表示，相信「一旦條件成熟便可促成（習近平）訪問」。

當記者問及何為「條件成熟」時，王毅用手指向記者佩戴的口罩稱，「現在大家不都帶著口罩嘛，這些會帶來實質性的影響」。

但他指出，自己所說的條件並不是指疫情完全結束，雙方可以就具體什麼是「完全受控」進行協商。

與此同時，韓國正在經歷新一輪疫情爆發。根據韓國保健福祉部數據，26日零時至27日零時，韓國新增新冠確診病例569例，新增數字持續呈上升趨勢。

文在寅向王毅表示，希望在新冠情況穩定後與習近平在韓國相見。

中美關係對中韓關係的影響

韓國是美國的盟友，與中國在經歷「薩德」事件帶來的低潮後關係日趨緩和，尤其是在特朗普執政期間，中韓在經濟合作與朝鮮半島無核化等問題上的合作持續加強。因此韓國許多分析人士認為，王毅此訪是在中美關係緊張的大背景下意在拉攏韓國之舉。

王毅並未在會見韓國官員時高調談論美國形勢與中美關係，但在會見韓國記者時，他對韓國輿論界的這種說法做出了回應。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 王毅在當天會見韓國記者時表示，相信「一旦條件成熟便可促成（習近平）訪問」。

「世界上並非只有美國一個國家，而是有190多個國家，都是獨立自主的國家。韓國也是，中國也是。中韓兩國是鄰國，應該相互往來，像親戚那樣，」王毅表示。

據韓國《東亞日報》報道，在有記者問及王毅此訪是否是在向韓國政府傳達不要與美國站在一邊的意向時，王毅笑著回應稱：「你覺得外交這麼簡單嗎？如果像學者們那樣搞外交是搞不成外交的。學者們可以做出各種推斷，沒有關係。」

另一方面，韓聯社引用韓國外交部人士表述稱，王毅在與韓國外長康京和會談時簡單提及了中美關係。

報道稱，王毅簡單提及了「大框架下中方對拜登政府上台後中美關係的期待」，還表達了對拜登執政期間中美關係「至少會好於現在」的希望。

半島無核化及其他問題

朝核問題是中韓共同利益所在的重點議題。在兩次美朝最高領導人會談後，朝鮮半島無核化談判至今陷入停滯。

文在寅在會見王毅時表示，韓國願意與中國在內的國際社會一道，為終結朝鮮半島戰爭，實現完全的半島無核化做出不懈努力，並稱為此需要中國的持續合作。

王毅重申了中國對朝鮮半島和平進程的支持意向，並表示韓朝雙方的作用均很重要。

據路透社報道，一名不願具名的韓國官員向記者表示，王毅在與康京和會談時對下屆美國政府的朝鮮政策表達了期待，同時也重申了中方對韓國安裝「薩德」系統的反對立場。

韓美雙方表示，在韓國部署「薩德」是為了保護韓國免遭朝鮮核武器以及導彈的威脅。但中國軍方認為，薩德同時也將削弱中國的核威懾力。