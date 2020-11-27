放寬美國「萊豬」台灣立法院爆衝突豬內臟與拳頭齊飛

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣立法院爆發推擠衝突並非什麼新鮮事

因為放寬含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，台灣立法院又發生了肢體衝突混戰場面，豬內臟和拳頭齊飛。

民進黨政府同意放寬美國「萊豬」進口，國民黨立委因此抵制行政院長蘇貞昌赴立法院進行施政報告。

國民黨立法委員向蘇貞昌的議事台丟擲豬內臟，並在場內以哨子和空氣喇叭製造噪音阻撓施政報告和總質詢的進行。

雙方人馬爆發嚴重推擠和激烈肢體衝突，大打出手場面陷入混亂，蘇貞昌就在一片混亂中結束施政報告。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國民黨立委丟擲豬內臟抗議，民進黨批評浪費糧食

萊克多巴胺是什麼？

萊克多巴胺本身是一種合成藥物，在部分國家被當作一種飼料添加劑，可以提高瘦肉生長，減少體脂肪，是最常見的一種瘦肉精。

大多數國家禁止使用萊克多巴胺，包括歐盟、中國和俄羅斯等，但美國、加拿大允許使用萊克多巴胺添加在動物飼料內，但限制其殘留標凖。

在大量食用含有萊克多巴胺殘留的肉類特別是內臟時，可能引發中毒症狀，如呼吸困難、噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、肌肉震顫、心悸、心律失常、血壓上升等等。

反對者表示，放寬美國萊豬進口危害台灣人健康，但民進黨政府表示，放寬進口美國豬肉的萊克多巴胺殘留標凖比照國際食品法典委員會（CODEX）2012年制定的標凖，和日本、韓國一樣。

爭議焦點

台灣立法院打群架並非什麼新鮮事，這次發生衝突的焦點在於放寬美國萊豬的進口。

美國萊豬的進口是台美雙方前後三任總統討論了近20年的重大議題，在馬英九和國民黨執政時期，民進黨堅決反對放寬美國萊豬，但2016年蔡英文上台後態度逐漸轉變。

蔡英文在8月底宣佈將從2021年起放寬美國豬肉牛肉進口，美國政府對此表示歡迎，但在台灣內部引發強烈反彈。

國民黨抨擊民進黨政府昔日堅決反對現在卻帶頭放寬，是「換了位置就換了腦袋」，台灣養豬業者也擔心放寬美國豬肉進口後台灣養豬業將失去市場。

但放寬美國萊豬的問題已經從科學和公共衛生健康或層面，提升到了經貿和政治層面。