香港特首林鄭月娥因美國制裁家藏現金 中資銀行為何「愛莫能助」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 林鄭月娥稱因無銀行賬戶自己只能使用現金。

香港特首林鄭月娥表示，因為美國制裁，作為香港特首卻無銀行賬戶，收入支出只能用現金。中資銀行為何無法為林鄭開設賬戶呢？

林鄭月娥最近在接受電視採訪時表示，由於美國對她的制裁讓她無法擁有銀行賬戶，因此不得不把工資以現金形式保存在家中，結果導致家中「現金成堆」。

因為香港實施《國安法》，美國財政部對林鄭月娥等香港和中國大陸負責香港事務的高官實施了制裁。

今年8月，美國對林鄭月娥等11位中港官員實行制裁，以回應中國對香港實施的國安法。

報公開報道，香港特首的工資待遇是全球各國和地區領導人中收入最高之一。

林鄭月娥此言一出，引起了社交媒體的熱議。

特首高薪

作為香港特首，林鄭月娥的年薪約為520萬港幣，一個月的工資就有約40萬港幣。

林鄭月娥周五（27日）在接受香港當地一家英語頻道香港國際財經台（HKIBC）的電視採訪中說，自己每天都用現金付賬。

林鄭月娥對HKIBC表示，坐在你面前的是一位沒有銀行賬戶的香港特別行政區行政長官。

林鄭月娥還表示，由於沒有銀行賬戶，政府只能用現金支付她的工資。

同時，她還補充道，受到美國政府「不公正的制裁」，讓她感到「非常榮幸」。

國安法爭議

圖像來源，REUTERS / HKISD 圖像加註文字， 香港特區維護國安委員會成員中被美國列入制裁名單的包括駱惠寧（前左二）、林鄭月娥（前中）、鄭若驊（前右一）、陳國基（後右一）和鄧炳強（後右三）。

今年7月，中國在香港開始實施具有爭議的《國安法》。批評人士稱該法威脅香港的言論自由和自治。

國安法的實施讓政府更容易懲罰抗議者，人們擔心它可能對香港的司法獨立構成威脅。

為此，美國8月決定對11位中港辦官員實行經濟制裁，包括凍結和沒收他們在美國的資產等。

在美國宣佈針對11名中港官員實施制裁後，這些官員先後發聲批評美方的行動，又指自己在美國沒有資產，也不會到美國旅行，因此自己不會受影響。

中資銀行為何無助

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 所有有國際業務的銀行都要考慮違反美國金融制裁令可能給自己的國際業務造成的影響。

控制了全球80%以上的跨境支付的金融機構間金融信息傳遞系統SWIFT被認為是一個受美元控制的跨境金融系統，也是美國在全球範圍內進行金融制裁的強有力工具。

SWIFT是一家由全球銀行共同擁有的合作組織，其董事會的名額總額不超過25人，每個國家不超過2家銀行的2名代表，美國的花旗銀行、摩根大通，德國的德意志銀行，法國的法巴銀行，英國的勞埃德銀行，中國銀行都在上述25席之列，代表著各自國家的SWIFT用戶的利益。

截至2019年12月，SWIFT數據顯示，美元在全球貿易中的比重為42.2%（幾乎等於歐元、英鎊和日元的總和）。

美元這樣的絶對主導地位成為美國實施金融制裁的有力工具。只要美國決心制裁某個國家或者機構，可以直接切斷該金融機構（或其對應的美元代理行）與美元跨境結算系統（CHIPS）的連接，從而使其無法進行任何與美元相關的交易。

因此，美國如果宣佈對某個人或機構制裁，全球幾乎所有國際性銀行都需要檢視自己有沒有與被制裁人士有業務往來。

所有中資大小銀行都需要防止因與被制裁人士、公司或機構的業務來往本身國際業務受到影響。大型中資銀行為了國際金融業務不受影響，也無法違反美國的制裁令。

伊朗、朝鮮等國家的銀行因受到美國金融制裁，其國際貿易活動因此受到打擊。