中國嫦娥五號探測器著陸月球

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

圖像來源，CNSA 圖像加註文字， Artwork: This mission is the next step up in complexity

中國在12月1日成功將另一探測器送上了月球。

當日晚間11時許，嫦娥五號探測器成功實施月面軟著陸。這次任務的目標是把月球岩石和塵土帶回地球進行分析。

嫦娥五號的著陸目標是接近位於月面風暴洋（Oceanus Procellarum）高火山呂姆克山（Mons Rümker）的近地位置。

在今後兩天時間裏，著陸器預計將對其周圍環境進行勘測並採集月球表面物質。

為進行這一任務，嫦娥五號配備了一台攝像機、光譜儀、雷達，一隻機械挖掘臂及一台鑽機。

著陸器計劃會將2公斤重的月壤進行密封封裝，之後與軌道器、返回器組合體交會對接，將樣品交給返回器，從而傳回給地球。

人類上一次完成這一任務是在44年前。當時蘇聯月球24號探測器僅從月球帶回了少於200克樣品。

圖像來源，CNSA 圖像加註文字， 探測器在月球表面投下了一道陰影。

與一周前的發射任務不同，此次著陸任務並沒有被中國電視頻道實時直播。

中國媒體僅在著陸成功消息得到確認後對此立即進行報道。

降落時拍攝的圖像之後迅速被公開，其中最後一幀顯示，探測器的一條腿在滿是塵土的月球表面投下了一道陰影。

美國國家航空航天局（Nasa）對中國表示了祝賀。該機構級別最高的科學官員托馬斯·祖爾布琴博士（Dr Thomas Zurbuchen）表示，他希望國際研究界可以最終得到機會分析帶回地球的任何樣品。

「當樣品從月球上被採集並送回地球後，我們希望所有人可以受益，可以研究這個寶貴的貨物，這可以促進國際科學界的進步，」他在推特上表示。

11月24日，中國在海南文昌航天發射場發射了重達8.2噸的嫦娥五號探測器。嫦娥五號於上周末抵達月球上方，之後進入月球軌道，並分離成兩部分。

圖像加註文字， 紅色表示嫦娥五號的採樣任務地點。黃色代表阿波羅號任務曾經的採樣地點。

其中由軌道器與返回器組成的部分留在月球軌道，而由著陸器與上升器組成的部分則凖備進行著陸月面。

中國航天局稱，著陸器與上升器的組合於12月1日晚間11時11分落月，具體位置據報為西經51.8度、北緯43.1度。

在嫦娥五號著月前，中國已經進行過兩次著陸月球任務，分別是2013年的嫦娥三號與去年的嫦娥四號。兩次任務中均配有一台靜態著陸器與小車。

美國阿波羅號宇航員們與蘇聯的無人月球項目帶回地球的月球岩石及月壤樣品重量共計不到400克，而且其中大部分物質是由載人任務帶回的。

但是這些樣品非常古老，歷史超過30億年。而呂姆克山上的物質據稱不會超過12億或13億年。這將會為我們了解月球的地質歷史提供更多信息。

圖像來源，CNSA 圖像加註文字， 嫦娥五號下降著陸時攝像機拍下的另一張影像圖。

這些樣品還將為科學家們測定太陽系事件發生時間的方法提供另一個數據支持。

這將通過研究人員對隕石坑的計數實現：隕石坑越多，表面越老。但這取決於對一系列地點進行確定性的年代測定，阿波羅號和蘇聯項目帶回的樣品在過去對此起到了關鍵作用。嫦娥五號可以提供更多數據點。

圖像來源，CNSA 圖像加註文字， 中國此前已經將兩台靜態著陸器與玉兔車送上月球。

來自中國的報告表明，取回月面樣品的工作不會超過兩天。所有發回的物質將會通過著陸組合體的上升器點火後返回至月球軌道，從那裏被轉移至返回組合體。

軌道器將會把返回組合體帶向地球附近，之後軌道器被丟棄，返回器則進入大氣層並降落在內蒙古四子王旗。中國返回地球的宇航員們至今也都是在這裏降落的。

「嫦娥五號是一項非常複雜的任務，」歐洲航天局人類和機器人探索的科學協調員詹姆斯·卡彭特博士（Dr James Carpenter）表示。

「我認為他們想要做的事情極其令人感嘆。我認為吸引人關注的是，從早期嫦娥任務到最近這次，你可以看到這種非常系統性、一步接一步的方式來增加他們的太空探索能力。」