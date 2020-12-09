台灣立法院「豬內臟」混戰 中的「女戰神」王美惠

呂嘉鴻

BBC中文

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在這一場"豬內臟戰役"，王美惠一戰成名，在台灣本地及外媒媒體上，出盡風頭，

台灣行政院長蘇貞昌上月(11月)末來到立法院做施政報告時，來自反對黨國民黨的若干立委將未清洗的豬肉內臟帶進來，往蘇貞昌的方向扔去，引起一片混戰， 讓台灣成為國際頭條新聞。

當時，一位身體強壯女立委非常顯眼地站在蘇貞昌前面做盾牌，全身沾滿豬髒器她不甘示弱， 迅速將內臟丟擲回去還擊，成為當日焦點。

這位來自台灣南部的立委就是後來被網民戲稱為民進黨「女戰神」的王美惠， 沒穿戴手套雨衣，不怕腥臭與反對黨對峙，被政論節目熱議的「一女當關，萬夫莫敵」。

也因為當日表現「身手敏捷」，有傳她會被邀請擔任台灣職業棒球比賽「開球嘉賓」，對此， 她表示會欣然接受邀約， 因為故鄉嘉義百年來是棒球之都。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國民黨立委丟擲豬內臟抗議

台灣進口美國豬肉之爭

沒有清洗加工過的豬內臟及血水灑滿地毯，數十人聚集吵鬧喧嘩，臭氣衝天，讓台灣最高民意機關立法院的議事廳瞬間成了屠宰場和街市肉攤。代表們爭執不下是台灣是否該擴大進口美國豬肉。

事實上，台灣要不要從美國進口含有萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的豬肉，是台灣前後三任總統討論20年的重大議題。

在馬英九和國民黨執政時期，民進黨強硬反對放寬美國「萊豬」，但2016年蔡英文上台後態度逐漸轉變。蔡英文政府今年8月底，宣佈將從2021年起放寬美國豬肉、牛肉進口，美國政府包含國務卿蓬佩奧都公開表示歡迎，但在台灣引發強烈辯論。國民黨抨擊民進黨稱， 昔日民進黨堅決反對該政策，現在卻帶頭放寬是「換了位置就換了腦袋」，並憂心台灣養豬業將失去市場。國民黨主席江啟臣要求行政院長蘇貞昌下台。

台灣前總統陳水扁，提到在他任內8年，美國就已經給台灣壓力，現在放寬進口是預料之內。

今年8月蔡英文在記者會向民眾解釋稱，此項決定是符合台灣「經濟利益以及未來總體戰略發展目標」。她表示，「面對美中貿易大戰，全球產業供應鏈重整的大背景下，台灣需要跟戰略伙伴，也就是美國強化關係，成為關鍵力量。」

台媒報導，台灣70多家進口豬肉肉品業者本周聯署宣示，維持不進口「萊豬」並呼籲台政府公布進口商名單，讓市場及消費者決定「萊豬」在台灣的銷售。台立法院秘書長林志嘉12月4日發函給台灣各黨立委，「禁止攜帶動物內臟進入議場。」

圖像來源，BBC Chinese

「意外成名」

「我的朋友告訴我，我上了英語新聞，我自己很感到意外；因為當天也沒有凖備會有豬內臟往我身上扔，我頂多是直覺反應，既然上了戰場，就不會退縮，」王美惠告訴BBC中文。

「雖然我意外上了外國媒體，但將這些內臟帶來立法院這樣亂丟，真的很不好看又浪費食物，這種事未來不該再發生。」

但她說，出身南部基層，自己並不會覺得那些豬內臟太髒而閃躲。「但麻煩的是，當天開完會後我去搭高鐵回南部，全身都是腥味及血水味，我將報紙蓋在身上，連廁所都不敢去，怕影響乘客，」 她笑著說。

王美惠在今年八月曾經為了蔡政府宣佈開放「萊豬」難過落淚。她說當時自己曾走上街頭，反對進口。她又說，她的選民也有豬農，但心情仍是很沉重，「說這項政策沒人反對，是騙人的。」

不過，在接受BBC中文採訪時，王美惠表示，台灣豬肉已經從口蹄疫疫區中解禁，大量銷往還深受非洲豬瘟困擾的日本等地，外銷亮眼，台灣人也習慣食用台豬，台灣豬農所受的衝擊不會太大。

圖像來源，Wan Mei Hui 圖像加註文字， 擔任市議員十多年，王美惠逐漸成為嘉義市地方上知名政治人物。

「機車民意代表」

王美惠今年一月首次參選立委選舉，在家鄉嘉義拿到該地區有史以來最高票，八萬多票的成績，進入立法院， 成為台灣最近最備受矚目的立法院新秀。在這一場「豬內臟戰役」，王美惠一戰成名，在台灣本地及外媒媒體上出盡風頭。

圖像來源，Wang Mei Hui 圖像加註文字， 王美惠出身基層,性格直爽;因為要傳承台語，她堅持以台語（閩南話）接受採訪。

事實上，1965年出生的王美惠，並非政壇新人。她告訴BBC中文，在擔任立法委員之前，她已經擔任嘉義市議員十多年。

嘉義市位於台灣南部，是一農商混合的小都市，人口只有26萬人，與農業大縣嘉義縣及雲林縣比鄰而居。但在台灣民主發展史上，嘉義市佔有一席之地，一直有許多政治示威運動，在台灣被稱為「民主聖地」。

王美惠出身基層，家庭雖不富裕但一家和樂。就讀中學期間，她的父親經商失敗，她開始去打工補貼家用。高中時，她就讀成功大學的哥哥車禍身亡，母親經此臥病兩年後過世，她中斷學業與姐姐開始成為家裏支柱。因緣際會下，在藥房打工的她，加入了前嘉義市市議員江熙哲的助理團隊，一腳踏入政界至今，並在從政之餘，回到學校進修部，慢慢將中學及大學學業完成。

擔任市議員十多年，王美惠逐漸成為嘉義的知名政治人物。原因來自於她沒有司機，總是騎著摩托車（電動機車）與助理，穿梭嘉義市大街小巷服務市民。她因此有了「機車議員」或「嘉義119」（119是台灣的救護車電話號碼）的封號。

王美惠向記者解釋，機車比汽車方便太多，機動性高，可以很快去到許多汽車無法到達的小巷弄，對她的「選民服務」幫助很多。台媒報導稱，嘉義市若有火災意外以及颱風造成水災等天災人禍，她常常比媒體及救災人員早到，因此又有「水裏來、火裏去的議員」綽號。

現在在立法院，同事立委多半是教授、律師以及政治世家背景，與王美惠來自不同階級背景，王美惠說她不會不習慣，並以自己出身基層感到驕傲：「我們嘉義人就是講話直接，重感情。」