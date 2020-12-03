香港民主黨前立法會議員許智峯宣佈已流亡海外，呼籲歐洲援助示威者

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 許智峯證實流亡海外，呼籲歐洲加大制裁和援助示威者

香港前立法會議員丶現任中西區區議員許智峯12月3日在社交網站證實自己暫別香港，流亡海外，並退出香港民主黨，日後會協助擴大國際戰線，在海外為香港發聲。

許智峯強調自己是流亡不是移民，短期內會先到英國，但暫時還未決定在哪個國家停留，先要安頓家人，他說自己沒有尋求庇護，強調「家只有香港」，「寧願四處漂泊等待回家的一天」。

「我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。」他在臉書上說。

許智峯是繼現身在英國的羅冠聰之後，又一名流亡海外的前香港立法會議員。

今年38歲的許智峯2016年開始擔任立法會議員，在議會中以更激烈的手法去表達訴求，被視為「民主黨的改革派」。

他目前在香港正面對九項刑事罪行，包括與去年「反送中」運動以及立法會就《國歌法》發生衝突的案件。他要定期到警署報到，但他獲准保釋，並得到法庭許可可以因公務理由出境。

在香港《國安法》生效後，他未曾捲入《國安法》相關案件。

但此行他在丹麥與國會議員會面時，呼籲歐洲多國仿效美國制裁侵犯香港人權的人士，以及協助香港的示威者移居，他的言行被香港建制派議員及媒體視為違反港區《國安法》。

香港政府和警方暫時未有回應。

丹麥之行與親人離港

許智峯11月30日以公務理由前往丹麥，他起初再三強調自己是在當地出席有關氣候變化的活動，並對媒體表示不會尋求庇護，計劃12月4日返港。但網媒《香港01》在他抵達後不久引述不具名消息稱，許智峯父母丶妻子和兩名幼年兒女在12月2日傍晚乘坐飛機離開香港，觸發外界猜測他有計劃長期離港，很多網民在許智峯Facebook專頁留言，呼籲他不要回香港。BBC中文記者在周四（12月3日）致電其辦事處時，職員稱也是從媒體得悉許智峯的動向。

許智峯在社交網站表示，離開香港後，手機傳來市民丶好友一句又一句「求你千萬別回來」，「這種傷痛，我不懂以筆墨形容，亦強忍不了淚水」。

圖像來源，Ted Hui

他說，「我每一刻也在問自己，我仍可為香港做什麼？我曾百般掙扎，希望像去年般再在街頭抗爭，刑責也豁出去了。我亦曾嘗試盡力留在殘喘的議會，用僅餘的身位與暴政周旋，如今以上都不太可能做到時，我作為香港人，在我的崗位力所能及的反抗，就是繼續為香港發聲，讓全世界繼續聽到香港人掙扎中的吶喊，在外地自由的空氣中，換取香港人應有的言論自由，在政權手中搶回香港的言論主導權，與阿聰等流亡手足攜手，拉闊香港的國際戰線。」

「我有一項個人的堅持：流亡不是移民。我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。這也是我沒有尋求任何國家的庇護落腳的其中一個原因。我寧願四處漂泊著，等待回家的一天。我已下定決心，我必定會回家，在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁。」

在丹麥期間，許智峯與當地議員見面，接受當地媒體訪問，呼籲包括丹麥在內的歐洲國家仿效美國，制裁侵犯香港人權的人士，向香港示威者提供「免於中共恐懼的避風港」。

「我從政以來從未想過有一天我可能會坐牢，但民主是很脆弱，全球支持民主的人都有責任共同面對這危機時刻，」他對美聯社說，「如果民主陣營不能共同站起來，我們將一同倒下。」

一直關注香港議題的丹麥反對黨國會議員宇菲·額利貝克（Uffe Elbaek）對當地媒體表示，許智峯前往當地是討論香港示威議題，氣候變化活動只是「掩飾」。

香港建制派人士和媒體質疑他此行是違反《國安法》。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 許智峯（右）面對9項控罪，法院容許他離境。

許智峯其人

許智峯在香港土生土長，修讀法律出身，1999年加入香港民主黨，2011年，開始成為區議員，2016年擔任立法會議員。他在立法會以更激烈的手法去表達訴求，又被稱為議會中的「衝衝子」，「民主黨的改革派」，又或是被稱為「斯文激進派」。

一名不願意具名的民主黨人士表示，民主黨過往被視為不夠激進，他和一眾相對年輕的黨員，不斷提出改革，讓民主黨的決策更貼近激進派，是為黨內開創了一條新的路線。

但這種較為激烈的舉動讓他惹上官非，2018年4月，立法會審議甚具爭議的高鐵「一地兩檢」草案，他不滿政府派人監視他的一舉一動，搶走一名公務員的文件及手機，遭港府強烈譴責，民主黨前主席劉慧卿當時批評他的「做法恐怖」，不適合繼續留在議會。許智峯就事件公開道歉，最終被起訴，被判罰款3800港元和社會服務令。

今年年中，立法會在選出內務委員會主席以及審議《國歌法》期間，多次發生衝突。他在6月一次會議中，在議事廳內放臭彈。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 許智峯的抗議行動沒能阻止《國歌法》通過。

他被控「意圖使他人受損害丶精神受創或惱怒而施用有害物品」丶「藐視罪」丶「干擾罪」等多項罪名，案件將在明年2月再審，他獲准保釋，但需每周到警署報到，法官容許他以公務理由離港，但規定他要在離港不少於72小時向警方提供行程。

他是在「反送中」運動中貼近群眾的立法會議員，曾入稟法院追究一名警員在去年11月11日於西灣河向示威者開槍的案件，並要求披露催淚彈成分。他也曾現身遊行現場，站在警察與示威者之間，試過一名防暴警員扯開眼罩近距離噴射胡椒噴霧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 流亡倫敦的香港社運人士羅冠聰做客BBC《HARDtalk》：對黃之鋒留在香港有何感受？

不過，他同樣因而惹上官非。去年7月6日屯門區遊行，他被指要求其他人刪去手機內容，被控「意圖妨礙司法公正」，案件在明年1月再提訊。今年6月12日，市民發起「反送中」抗議活動時，他在現場被拖入後巷搜身，被以涉嫌觸犯「非法集結」被捕。

他在訪問中透露，自己試過一個月三度被上門拘捕，其太太常在睡夢中聽到電視上的門鐘聲也會驚醒，其子女的同學又經常問，父親是否會坐牢，對家人造成很大壓力。

今年11月，香港政府按照全國人大常委會的決定，宣佈4名民主派議員喪失議席，泛民議員集體辭職，其中就包括許智峯。

他當時接受香港媒體訪問時表示，4年立法會工作最大得著是在反修例運動中與港人同行，他對立法會裏的經歷不深刻，但在街頭的經歷則最讓他感受到自己成為人民的代議士。他當時說，未來工作希望著重拉近傳統民主派與抗爭派的距離，亦希望民主陣營要思考，如何在狹窄的空間作出改變。