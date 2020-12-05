中澳外交風波、香港特首現金領薪、中國MeToo案開庭及更多本周精彩故事

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)

2020年進入最後一個月。在剛剛過去的一周，中國與澳大利亞兩國本已處於低潮的關係因為一條推文再起波瀾，香港特首林鄭月娥稱因受美國制裁家中「現金成堆」引發關注，中國實施新的出口管制規定，或會加劇中美貿易戰。

另一方面，中國#MeToo運動中一起里程碑式的性騷擾案件本周首次開庭審理，在感恩節期間，中國一所大學的宿舍再度引發了「過洋節」的爭議。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 中國外交部發言人趙立堅發佈的假圖片

中國外交部發言人趙立堅11月30日在推特上發佈一張圖片，暗指澳大利亞軍人殺害無辜。該圖片據知是經過修改的假照片，引發廣泛爭議。澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)要求中方道歉，稱北京應該為分享這一「令人反感」的圖片「感到非常羞恥」。而中國外交部發言人華春瑩則回應指責澳大利亞軍人在阿富汗「殘殺無辜」。

此時正值兩國政治緊張局勢不斷升級，而這僅僅是最近一系列中澳衝突中的一個插曲。

圖像加註文字， 1997年何清漣在這部暢銷書中對當時的中國經濟改革的危險作出預言，後來這部被譽為「盛世危言」的書在中國被禁銷 。

1997年何清漣的《中國現代化的陷阱》一書在中國出版後立即成為非小說類暢銷書，書中對中國經濟改革弊端的分析和看法在海內外產生了巨大影響。何清漣對當時的中國經濟改革的危險作出預言，諸如國有資產流失，腐敗官僚借改革巧取豪奪，社會分配不公，農民喪失土地的社會危險……

這本被稱為"盛世危言"的書後來在中國被禁。

時過境遷，中國經濟發展繞過「陷阱」了嗎，美國政治發展是否遭遇了政治陷阱？BBC中文採訪了《陷阱》一書的作者何清漣，請她談了現在中國的發展問題和美國大選後的政治分裂。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 林鄭月娥稱因無銀行賬戶自己只能使用現金。

林鄭月娥最近在接受電視採訪時表示，由於美國對她的制裁讓她無法擁有銀行賬戶，因此不得不把工資以現金形式保存在家中，結果導致家中「現金成堆」。

因為香港實施《國安法》，今年8月，美國對林鄭月娥等11位中港官員實行制裁，以回應中國對香港實施的國安法。而林鄭月娥此言一出，引起了社交媒體的熱議。

究竟中資銀行為何無法為林鄭開設賬戶呢？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 華盛頓以國家安全為由制裁華為，並施壓其他國家要他們禁止華為參加5G網絡建設。

中國12月1日開始實施《出口管制法》，這部法律主要針對可能損害中國國家安全的軍事技術和其他產品的出口。

出口管制被廣泛認為是對美國類似行動的回應。TikTok、華為和騰訊都是美國對中國科技打擊行動的受害者。有人擔心，周二生效的新法可能會加劇中美貿易戰。中美之間的貿易戰於2018年開始，但在今年加劇。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2018年，弦子在社交媒體公開發文指控中國中央電視台著名主持人朱軍，但朱軍否認指控。

中國北京海澱區一家法院12月2日首次開庭審理一起里程碑式的性騷擾案件。

在中國，此類案件能正式走入法庭審理階段甚為罕見。分析人士認為，這起發生在六年前的案件或對中國#MeToo運動的未來影響重大。

2018年，網名為弦子的女子在社交媒體公開發文指控中國中央電視台著名主持人朱軍，稱其在2014年對她進行性騷擾。她向法院對朱軍提起訴訟。朱軍否認所有指控，並反訴弦子和她的一名支持者侵犯其名譽權和造成精神傷害。

這次庭審並不對外公開，但在開庭前的一次採訪中，弦子對BBC表示，無論輸贏，她都不後悔。「如果我贏了，那肯定會鼓舞更多女性站出來說出自己的故事；如果我輸了，我會繼續上訴，直到討回公道。」

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 哈工大對此作出回應。

在中國，過不過來自西方的節日一直是一個火藥味十足的話題。

最近，一名哈爾濱工業大學學生的言論再次點燃了火藥桶。他威脅將舉報一名宿舍管理員，因為後者打算在感恩節向學生們贈送糖果。這名就讀於該校的學生認為，這是「宣傳西方節日」，「非常不妥」。

此事曝光後，該學生遭到了大量網友的抨擊。很多網友認為他在「上綱上線」、「小題大做」。