拜登：不會取消針對華關稅，將與盟友共同制衡中國

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美國總統當選人拜登先後接受美國有線新聞網絡（CNN）和《紐約時報》（New York Times）訪問，他說覺得讓特朗普不再當四年總統，是為這個國家做了件好事。

他在訪問中透露上任後會採取怎樣的內政和外交政策。

在中國議題上，他表明不會撤銷目前在貿易戰中美方對中方出口產品徵收重關稅的政策，亦會聯繫盟友，想方法制衡中國。

他亦透露，將呼籲美國所有人在其上任首100日戴口罩，並強制美國政府大樓內要戴口罩希望壓抑現在嚴峻的疫情，並會繼續讓美國疫控專家安東尼·福西（Anthony Fauci）繼續擔任首席醫療顧問，領導政府團隊對抗疫情。

不會取消針對中國的關稅

特朗普上台後不久，認為與中國貿易逆差問題嚴重以及指控中國企業侵犯知識產權問題嚴重，與中國爆發貿易戰，雙方互相徵收額外關稅。

拜登對《紐約時報》表明，不會立即採取行動去取消特朗普政府對中國出口美國近一半產品徵收25%關稅的措施，亦不會撤銷中美簽署的第一階段的貿易協定。有關協定要求北京在今明兩年度額外購買約2000億美元的美國產品和服務，但中國履行進度大幅度落後。

他說，他希望推行「真正能在遏制中國惡性行為上取得進展的貿易政策，即竊取知識產柱丶傾銷產品丶非法企業補貼」，以及強迫美國企業向中國同行轉移技術。

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拜登稱會全面審查與中國現有的協議，並會與亞歐盟友磋商，制定連貫的策略，「我認為，最佳的中國戰略是使我們每個盟友──至少是以前的盟友──都能立場一致。對我來說，在總統任期首幾周，讓我們回到與盟友立場一致將是首要任務。」

這將會是與特朗普不一樣的對華政策，特朗普主張「美國優先」的大前提下，傳統美國盟友不一定能獲美國足夠保障和支持，令一些盟友與美國在對華政策上存在分歧。

拜登在訪問中強調，與中國打交道，最重要的是「制衡」，但這是美方暫時還沒有做到的一點。報導指，要在制衡取得優勢，需要兩黨在國內有一些威好的舊產業政策達成共識，例如政府主導美國研發丶基礎設施丶教育等大規模投資，以更好與中國競爭。

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美國民眾戴口罩100日

目前美國錄得超過1400萬宗新冠確診個案，超過27.6萬人身亡。

拜登在CNN專訪中表明，上任會叫美國民眾戴口罩100日，認為這有望「大幅減少」確診人數。

「我只是叫公眾戴口罩 100天，只是100天，不是永遠，」他說，「如果做到我們會見到（確診數字）大幅下降，如果同時戴口罩和有疫苗，有望再進一步拉低確診數字。」

然而，當地憲法專家指，總統無法定權力去下令美國民眾戴口罩，拜登稱會與副總統哈里斯做榜樣戴口罩，並指行政權力有權包括美國政府建築物，他有意行使有關權力。

目前美國航空公司丶機場丶大部分公共運輸系統已要求乘客和員工遮蓋臉部，特朗普政府反對美國衛生專家呼籲強制在交通工具戴口罩，但拜登說，「交通工具丶跨州運輸等，飛機和巴士等等，你必須戴口罩。」

另一備受關注的是美國疾控專家安東尼·福西的去向，拜登表示，將繼續任命他做政府新冠團隊的首席醫療顧問。

拜登在訪問中認同福西的立場，抗疫「並不是如許多人說的需要全面經濟停擺」。然而，加州州長早前宣佈全民居家令，舊金山市長又下令禁止公眾運輸──走路或坐車也不行。

保留這個在美國最受信任的衛生專家,其中一個原因是有需要游說公眾有關新疫苗的安全。

拜登強調自己會很高興親自接種疫曲去釋除公眾有關疫曲的疑慮。三個前總統奧巴馬丶布什和克林頓也表明願意公開接種疫苗顯示其安全性。

「人民對疫苗作用失去信心，」他說，「總統和副總統做什麼，將會很關鍵。」

根據皮尤研究中心的調查，僅60%美國人凖備接種疫苗，比9月時的51%稍為高一點。

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拜登上台之時，將正是美國大型藥廠開始運送數以百萬劑疫苗運送到美國各地的時候。

英國此前已成為全球首個國家批准輝瑞公司所研製的疫苗，輝瑞稱其疫苗臨牀測試有效度有95%，另一所藥廠莫德納亦指有效程度達94%，兩間公司都向美國當局申請，希望盡快把疫苗給予公眾。

疫情重創美國經濟，拜登表示首要任務是讓國會通過大規模經濟刺激方案，他擔心人們失業太久，會難以重新回到工作崗位，學生也因在學校錯過了一些時間而落後，令很多人失去機會，一些人亦正擔心不知道如何支付房租和樓房貸款，這對經濟或有嚴重的長期損害。

特朗普政策明顯傾商，拜登說，「看在上帝的份上，每個人都要支付自己相對公平的份額，我說的是沒有理由不把最高稅率提高到39.6%，這是在布什政府執政之初的水平，沒有理由91家財富500強企業是一分錢也不用交。」