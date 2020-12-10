新冠疫苗問世後病毒溯源依然緊迫，但政治化和科學挑戰並存

趙雅珊

BBC中文記者

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英國於本周開始為高危人群和醫護人員接種新冠疫苗，成為首個大規模推廣該疫苗的國家。 疫苗的迅速問世和批准，意味著這場全球大流行有可能在未來一年得到有效控制。

但是流行病專家認為，這不意味著病毒溯源的工作不再緊迫，特別是針對一個造成全球百年來最嚴重的大流行病的病毒。「若在科學如此發達的今天無法知道起源的話，作為科學界（人士），是非常不負責任的，」杜克-新加坡國立大學醫學院新發突發傳染病研究所所長王林發對BBC記者表示。

世界各地相繼出現的溯源研究報告以及對當地首次確診病例時間線的描述都說明了新冠病毒溯源的重要性和挑戰性。

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溯源意義重大

2019年12月，世界公認的第一例新冠病例在中國武漢出現。過去一年，病毒溯源的相關論戰從未停止。美國國務卿蓬佩奧將源頭指向武漢的一家實驗室後，中國予以否認。多國向中國施壓，希望成立獨立調查小組進駐該國溯源。但最初北京以溯源會干擾抗疫為由，拒絶獨立小組到中國取證。世界衛生組織（WHO）的專家在2019年的夏天到過中國，但未踏足武漢。

上月末，世衛緊急項目執行主任瑞安（Michael Ryan）表示，世衛打算派出研究人員到武漢海鮮市場進一步調查病毒源頭。他認為從公共衛生角度而言，應該在首次出現人類感染個案的地方開始調查，當然，收集到的證據可能顯示病毒源自其它地方。

專家認為新冠大流行作為全球公共衛生重大事件，其溯源意義重大。

從公共衛生角度講，王林發認為：「即使現在疫苗控制和防治了新冠病毒SARS-CoV-2，但如果不知道起源的話，下一次SARS-CoV-3來襲的時候，（封城抗疫等）又要重來一次。搞清楚來龍去脈，下一次（防疫）會做得更好。」

世衛無法獨立溯源

世衛打算再派小組到中國的消息公布後，外界就對其能否獨立溯源的問題提出質疑。

世衛已公布前往中國溯源的國際小組專家名單。在回復BBC記者的查詢郵件時，該組織表示國際考察團成員和中國研究人員之間舉行定期會議。這使國際團隊有機會了解中國研究人員過去所做研究的最新成果。國際團隊將在得出初步研究結果後前往中國。

美國《紐約時報》獲得的世衛文件顯示，本次調查的關鍵部分，即關於「零號病人」和武漢華南海鮮市場的調查將由中國科學家進行。

零號病人也稱「索引病例」（index case），是醫學術語，意指疫情擴散時被病毒或細菌感染的第一人。找出零號病人，可以幫助回答疫情如何開始以及為什麼開始的關鍵問題；這也可以協助避免現在以及將來有更多的人被感染。

批評者認為，國際專家將聽取中國專家的研究成果。世衛專家將要聽到的結果是北京想呈現給世界的回答。對於以上質疑，世衛未在郵件中給予回應。

世衛也未在回復給BBC的郵件查詢中回答和解釋任何關於調查主動權、如果獲准進入武漢其溯源目標等問題。

病毒學家王林發對BBC記者表示：「世界衛生組織沒有權利到任何一個國家做獨立調查。都要跟所在國的科學家聯合調查。」

2003年非典後，曾作為世衛派到中國溯源的8個國際科學家之一，王林發與13位中國本土科學家一起合作，驗證非典病毒（SARS）起源於蝙蝠。2002年年底非典病毒在廣東開始傳播，但直到2004年8月專家走進中國開展溯源工作。於2005年得以驗證非典病毒起源。

他說：「所有的溯源工作都是反向進行，事發時不太可能知道爆發然後做預防研究。即使給世衛專家開綠燈，到市場/醫院取樣，他們可能門都找不著。再說中國政府也不讓（這樣做）。溯源絶對是長期過程，而且必須以中國科學家為主。世界上越來越多的科學家一致認為新冠疫情的爆發從武漢開始，這沒有爭議，中國國家主席習近平也不能否認。但是病毒從哪裏來是科學爭議，不是政治爭議。」

新冠疫情來勢洶洶，為了轉移公眾對各自政府抗議不力的指責和批評。特朗普政府在沒有證據的情況下，將新冠病毒的起源指向武漢的一家病毒研究所。而王林發是這家病毒研究所的科學顧問委員會主席。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 一場突如其來的疫情把武漢病毒研究所推到了世界的聚光燈下。

溯源的難度

比起17年前的非典病毒溯源工作的政治環境，王林發說彼時世界和中國的關係友好得多。中國政府本也沒有那麼敏感。「（但）現在中美和中澳關係現在一塌糊塗，美國總統特朗普指責它是中國病毒，所以變成政治遊戲就沒意思了。一旦政治參與，科學就有可能無法透明，科學（溯源）就做不好。」

王林發解釋目前的溯源工作不可能再採樣，樣品已無。溯源工作是把原始記錄查一遍，看是否能找出線索。人的樣品不可能重覆，但動物樣本可以。但目前動物種類不確定，如果有一百種假設，都要一一排查，工作量很大，難度也很大。

除此之外，他認為動物來源不清楚也是一大溯源難度。

中國華南農業大學2月7日曾宣佈，發現穿山甲很可能是新冠病毒的中間宿主。

在疫情爆發的初始地武漢華南海鮮市場售賣穿山甲屬於非法活動，中國禁止相關買賣。王林發認為穿山甲肯定查不到源頭， 「商家買賣穿山甲屬於非法，肯定不會告訴你哪裏來，」他說。

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政治化的溯源

疫情初期，中國一直拒絶國際社會針對就病毒起源在中國本土展開調查的要求。中國認為，相關調查不應摻雜任何政治動機。

5月18日世界衛生大會上中國態度出現轉變。中國同意在"全球疫情得到有效控制之後"，願意接受一個由「世界衛生組織領導」，科學與專業的，不偏不倚的國際評估。5月中國疫情得到有效控制，在14億人口的中國，只有零星個案出現，歐美社會每日確診案例上萬計。

8月世衛派出的國際專家未能踏足武漢後離開中國，世衛飽受批評。此前美國國務卿彭佩奧在7月初就表示，世衛組織的相關調查結果最後會被「徹底洗白"。他認為中國方面已經摧毀病毒樣本，帶著凖備好的台詞與世衛組織的專家會談。同時他也表態稱：「希望我是錯的」。

2月初世衛專家也曾赴華考察，來自加拿大的醫生艾爾沃德（Bruce Aylward）讚揚中國抗疫措施和信息共享。加拿大和美國官員批評其偏袒中方。彼時疫情的重災區還停留在中國各省，中國率先宣佈封城等措施控制疫情，還未在海外大規模擴散。

王林發此前在接受《紐約時報》採訪時也承認，武漢當局沒有及時提醒公眾注意一種致命病毒。

世界各地的溯源研究

當世衛和中國，世界和中國就溯源一事來回博弈時，世界各地的研究似乎開始暗示病毒也許並非源於武漢。

11月17日英國權威醫學雜誌《柳葉刀》（又譯《刺針》）（The Lancet）預印本平台發佈了中國科學院上海生命科學研究院的研究結果。

研究人員從17國家及地區提供的病毒株，追蹤到病毒最初或在印度或孟加拉出現。研究小組稱利用新冠病毒全基因組排序，找出變異最少的病毒株。他們稱根據簡約原則，稱變異最少的病毒株應最接近新冠病毒的"原始祖先"。他們的結論是：「武漢不是新冠病毒第一個發生人傳人的地方。」

但不少西方科學家對其持懷疑態度，稱論文作者誤釋結果。

美國疾病控制和預防中心（CDC）11月30日發表的報告指出，新冠病毒可能2019年12月中旬就出現在美國西岸，與美國政府認定在2020年1月19日出現首個病例相比，早1個月左右，甚至比中國政府向世界衛生組織通報的日期早好幾周。

此前美國紅十字會將2019年12月13日至2020年1月17日收集到的來自美國9個州、7389位捐血者的血液樣本送往CDC檢測。科學家竟發現高達106個樣本有新冠病毒（SARS-CoV-2）抗體。

另一個海外研究似乎也把新冠疫情的時間線推前了。

11月15日，意大利米蘭腫瘤研究所與意大利錫耶納大學的學者在《腫瘤學期刊》(Tumori Journal)上發表論文，指出新冠病毒最早在2019年9月就出現在意大利北部地區。在這項研究中，科學家調取2019年9月到2020年3月間自願參加肺癌早期篩查的959名體檢者的血液樣本。在11%的樣本中發現新冠病毒抗體，其中既有去年9月採集的樣本，也有今年2月採集的樣本。

此研究被中國媒體大規模報道和轉發。但同時遭到意大利同行質疑。意大利帕多瓦大學的免疫學家維奧拉(Antonella Viola)指出，樣本中發現新冠病毒抗體並不代表這些樣本提供者曾經感染新冠病毒；感染過其他冠狀病毒的人也有可能產生類似抗體。她建議，959人的樣本規模太小，應與2017年、2018年的樣本作為比對。