香港前立法會議員許智峯流亡海外後銀行戶口遭凍結的來龍去脈

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香港前民主黨立法會議員許智峯上周四（12月3日）正式宣佈流亡歐洲後，他與家人的銀行戶口成為當局目標，其中他和家人的銀行戶口分別在周六及周一兩度遭到凍結，中間有一段時間獲短暫解凍，許志峰稱已與家人把一些積蓄轉移到安全地方。

香港警方稱，凍結其帳戶是懷疑他把85萬港元的眾籌款項存入自己戶口，但許智峯否認指控。另外，香港警方指控他涉嫌勾結外國勢力危害國家安全，許智峯在丹麥時呼籲歐洲國家制裁侵犯香港人權的人，以及為香港示威者提供安全港。

分析估計，今次許智峯以公務理由外訪後宣佈流亡，香港當局在往後政治人物申請保釋時，將向法庭要求加以更多的限制，避免重蹈複轍，讓被捕人士借機逃亡。

眾籌洗錢？

許智峯原本在香港面對九項控罪，分別與反對香港《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮以及香港立法會衝突有關，當時並沒有一項控罪與《國安法》有關。他獲准保釋，法官容許身兼區議員的他以公務理由出境。

他在11月30日以報稱出席氣候變化活動前往丹麥，原定12月4日返港，但他此行會見多名丹麥議員和政客，討論香港人權問題為主。他在12月3日在一片猜測聲音中宣佈流亡海外，並前往英國，遭香港保安局不點名譴責他公然棄保、畏罪潛逃。據香港媒體報導，他由於仍未返港，違反保釋條件，遭香港警方通緝。

許智峯表示暫時會先安頓家人，短期內會留在英國，再考慮會否有其他停留地點，他表示不會申請庇護，希望有一天可以返回香港，但暫時未知他香港護照到期後，會以什麼身份在海外定居。

他周六表示自己及家人銀行戶口被凍結，涉及三間銀行及五個戶口，包括他的數百萬港元積蓄。但翌日，許智峯表示戶口已遭解凍，他轉移了一些積蓄到安全地方，但在周一，香港媒體再引述消息，稱他和家人的戶口再度被凍結。

香港警方國安處高級警司李桂華表示，懷疑許智峯挪用早前網上眾籌的款項，存入自己和他人的戶口，案件中凍結約85萬港元，與許智峯棄保潛逃無關，凍結款項以作日後檢控之用。

許智峯此前曾發起眾籌，希望籌得足夠資金以私人檢控方式，追究在去年示威中在西灣河開槍的警員。警方指控他涉嫌觸犯「洗黑錢」罪行。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港國安法通過，市民反應大相逕庭

李桂華不評論為何戶口曾遭解凍，只強調警方只是要求銀行處理涉案款項。

不過，許智峯否認指控，稱有關眾籌款項全數存入律師樓戶口，與他個人及家人戶口無關，暫時相關律師樓並沒有回應。

香港警方此前表示，許智峯涉嫌勾結外國勢力危害國家安全。香港國安處的李桂華認為，許智峯有意尋求外國對香港施加制裁，表面證據已顯示許智峯觸犯港區《國安法》。許智峯在丹麥出席活動及接受媒體訪問時，促請歐洲政府支援香港示威者並制裁侵犯香港人權的人士，這番言論被視為違反港區《國安法》，他宣佈流亡時強調要「拉闊香港的國際戰線」。

香港警務處處長鄧炳強不點名批評許智峯潛逃因不想負責任，以被逼害作為「美麗的借口」離開。他指，潛逃人士對不起自己、家人和社會上受煽動犯法的年輕人，應感到羞恥。他表示，會再調查相關人士是否有進一步犯法行為，如是否作虛假聲明或眾籌是否犯法。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 許智峯（右）面對9項控罪，法院容許他離境。

許智峯：政權以經濟壓迫作政治報復

許智峯表示，警方若指控其金錢流向有可疑，應公開細節，說明可疑之處，否則只是對異見者的打壓。他表示，眾籌所展開的私人檢控等案件已經展開，警方突然在他宣佈流亡後凍結其戶口，時間上的吻合顯示警方是政治報復，因為他所發起眾籌針對的是警員，警方打壓有他所稱的利益衝突之嫌。

許智峯又批評，警方至今沒有解釋其戶口為何凍結又解凍，貿疑警方處事兒戲，為了政治打壓流亡議員而放棄整個銀行體系的信譽。

許智峯稱，涉及的銀行包括匯豐銀行、恆生銀行和中銀香港。

香港的匯豐銀行表示不評論個別個案，但就指相關事實被歪曲，感到非常失望，強調會密切留意市場的負面消息報道，並因應情況加強對相關賬戶的審查，強調銀行的營運要符合各地的法律法規。香港恆生銀行表示不作評論。中銀香港沒有回應。香港財政司司長陳茂波表示不合適就個別個案作出評論，相信監管機構會跟進和了解。

許智峯在社交網站質疑匯豐沒有交代什麼事實被歪曲，他表示，戶口被凍結時帳戶結餘顯示為零，不能存入、轉帳和在櫃員機提取現金，已向匯豐作出投訴。

他說，銀行戶口被凍結，「明顯是政權以經濟壓迫作政治報復，以連坐法打壓我家人以逼害反對的聲音」，「政權以為這樣可打壓異己，卻不知道做法直接衝擊全世界對香港銀行體系及司法制度的信心，自我攬炒」。