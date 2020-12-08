特朗普宣佈第11次對台灣軍售案 美台軍事互動是否持續引發猜測

圖像來源，CNA 圖像加註文字， 圖為台灣總統蔡英文以三軍統帥身分視導漢光演習（資料照片）。

美國國防部周一（11月7日）宣佈對台軍售「戰地訊息通訊系統」，總額約新台幣79億（2.8億美元）。這是美國總統特朗普（Donald Trump）今年第6度對台軍售，也是他上任以來第11次對台軍售案。

台灣國防部長嚴德發周二上午赴台灣立法院備詢受訪時說，美國根據《台灣關係法》及「六項保證」，在美國總統大選後宣佈持續對台軍售，台灣國防部對此表示感謝。

事實上，特朗普在任四年以來，已經成為台美斷交後以來，宣佈對台灣軍售最多的美國總統。但民主黨拜登（Joe Biden）上台後，是否會持續對台軍售，已經成為各界關注的焦點所在。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級研究員葛萊儀（Bonnie Glaser）在美國大選後接受BBC中文採訪時曾說，美對台軍售是根據《台灣關係法》，拜登上台後政策會持續，而台灣需要的是加強軍事防禦能力。但也有分析稱，拜登上台後對台軍售頻率及可能變少，軍售內容也會有所變化並先知會北京，不會如特朗普政府時如此高調，並用軍售台灣刺激北京。

北京方面則持續批評美台軍售。

11月底，中國外交部發言人華春瑩在記者會稱，中方堅決反對美國向台灣出售武器，這一立場是明確且一貫。她質疑說：「我不知道台灣同胞對於自己辛勤勞動創造出來的財富，被用於大量購買美國的二手武器、充當美國利益集團的提款機作何感想。」

圖像來源，Defence Ministry of Taiwan 圖像加註文字， 中國大陸軍機近來多次飛越所謂的「海峽中線」。圖為2020年2月10日，台灣F-16戰機升空監控伴飛中國軍機繞台飛行（台灣國防部資料照片）。

「戰地訊息通訊系統」是什麼

此次軍售案包括24個通訊繼電器、154套通訊節點、8套網管系統與其相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等。預估總額為2.8億美元。

台灣國防智庫 「國防安全研究院」研究員蘇紫雲對BBC中文分析，這筆軍售主要目的在於建構「野戰機動網路」。他說，154套通訊節點（nodes）類似行動電話的「基地台」，可提供終端設備上網服務。而24套中繼台與網路管理機房，則如同行動電信局一般，可以在戰地移動。

他又表示，這些設備是為了提高台灣陸軍「聯兵營」的綜合打擊能力，包括前線觀測、無人機、炮兵火力或步兵單位都可整合為一體，達到即時同步、聯兵作戰的綜合戰力。

另外，他強調，這個通信設備能夠與民間合作：「依照公開資訊判斷，此一戰場資訊通信系統，主要為『迅聯繫統』（Syun Lien）作為地面部隊使用，向上則可連結民間通訊系統，作為軍事備援，目的是提高地面部隊的存活率。」

但台灣軍事研究者，「台海安全研究中心」主任梅復興則對外表示稱，此筆軍售屬於台灣「陸區第三代通訊系統」 ，但也似乎顯示，台灣尚不具備自行研製「整體性野戰通信系統的能力」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣需要這些設備是為提了高陸軍聯兵營的綜合打擊能力（圖為艾布蘭坦克）

美台軍事互動持續？

在美國公布這筆軍售案的前夕，美國在台協會（AIT）處長酈英傑在上周出席一場線上座談會時表示，明年美國尚有一筆52億美元對台軍售案。但台灣國防部長嚴德發當時對外稱，美方會計年度跟台灣不同，不便評論美國官員說法。

不過，台灣國防部在周一首次透露，2021年台灣還有兩項對美軍購案；台國防部副部長張哲平在立法院備詢時表示，目前還有金額約8億美元的美軍購案，但並未說明軍購內容。

外界因此分析，近年來，在美中關係緊張持續下，美國對台軍售案折射的不僅是美台之間的來往升溫，也包括北京反制台美之間的互動。最近解放軍在台海周遭不間斷地進行軍事演示，中國軍機並多次飛越台海中線，都讓人們關注「美中台三角」的關係是否捨棄過往的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策，而走向「戰略明確」。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）研究員張倚維（I-wei Jennifer Chang）曾向BBC中文分析，雖然有關美國是否捨棄「模糊戰略」的討論日增，但她觀察此刻美台並沒有拋棄模糊戰略的打算。

圖像來源，President Office, Taiwan 圖像加註文字， 位於台灣西北部新竹高山的樂山雷達基地主要是面對台灣西部，面對台灣海峽。

蘇紫雲則說，依照美國國會剛通過的《2021年美國防授權法》（NDAA）其中234條規範，要求美軍強化軍規5G寬頻資通訊的運用，「並結合盟國共同發展」，台灣此次向美軍購通信設備案，正符合美國防授權法的需求。

台灣軍事研究者、《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘則向BBC中文強調，台灣最想要的F35戰鬥機，預估美國政府短期內不會賣給台灣。