新冠疫苗：中國科興疫苗 你該知道的四個問題

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 總部在北京的科興生物研發克爾來福新冠病毒疾病疫苗（Credit: Getty Images）

隨著西方國家的新冠疫苗研發和投入使用，中國本土的新冠疫苗也大有進展。科興生物已經開始向海外運送疫苗。

總部在北京的生物醫藥公司科興生物研發的新冠病毒疾病疫苗克爾來福已經運抵印尼，凖備開始大規模接種，後續還有180萬劑將在1月到貨。

但是科興生物的疫苗尚未完成後期測試，人們對它的了解又有多少？

科興生物疫苗有何不同？

中國科興生物研發的克爾來福是一種滅活疫苗，由已殺滅的病原體製成，主要通過其中的抗原誘導細胞免疫的產生。

另外幾種疫苗，例如莫德納和輝瑞的疫苗都屬於核糖核酸疫苗，使用的是RNA疫苗原理，抽取病毒內部分核糖核酸編碼蛋白製成疫苗。

新加坡南洋理工大學感染與免疫副教授羅大海對BBC表示，「克爾來福是用比較傳統的方法製成的（滅活）疫苗，滅活疫苗使用廣泛而且非常成功，例如狂犬病疫苗。」

「RNA疫苗是一種新型疫苗，目前尚未有大規模接種成功的案例。」

理論上，科興生物的疫苗主要的優勢在於它能夠在常規冰箱溫度下（2至8度）保存，這一點和牛津/阿斯利康研發的病毒載體疫苗有相同優點。

莫德納的疫苗必須存放在攝氏零下20度，而輝瑞疫苗必須存放在攝氏零下70度。

這意味著科興生物和牛津/阿斯利康這兩種疫苗，更能有效的在開發中國家使用，因為那些地方可能沒有足夠的低溫儲存設備供疫苗保存。

效果如何？

現在很難說科興生物疫苗有多有效，據醫學期刊《柳葉刀》，克爾來福疫苗目前只有一期和二期的測試報告。

報告作者之一，江蘇省疾病預防控制中心副主任朱鳳才表示，根據一期144名參與者和二期600名參與者的臨牀試驗顯示，該疫苗是安全的，適合緊急接種。

10月初該疫苗在巴西開始三期測試，巴西是新冠病毒疾病死亡人而第二高的國家。11月發生一名志願者死亡導致測試暫停，但後來發現死因和疫苗無關而恢復。

科興生物在巴西的合作伙伴布坦坦研究所（Butantan Institute）表示，三期測試結果報告可望在12月中以前公布。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 科興生物的克爾來福疫苗運抵巴西聖保羅

羅大海表示，在目前有限的信息之下，很難評論該疫苗的有效性。

「就目前的初步數據顯示，克爾來福可能是很有效的疫苗，但還是必須等到三期測試結果出來才能確定。」

他說，疫苗試驗是有科學根據的，在嚴格控制的條件下，通過成千上萬人參與進行的，這是確定疫苗安全有效能大規模接種的唯一辦法。

產量多少？

科興生物表示，在新建的2萬平方米的廠房，一年可以生產3億劑疫苗。

和其他的新冠疫苗一樣，克爾來福也需要施打兩劑，因此按照目前估計的產量足夠1.5億人接種，相當於中國人口的十分之一多。

但是科興生物還向海外供貨，除了印尼已經有疫苗到貨之外，還包括土耳其、巴西和智利。

分析還指出中國政府也利用疫苗做外交，據報習近平承諾向非洲國家提供20億美元貸款，提供拉美和加勒比海國家10億美元貸款購買疫苗，但目前不清楚貸款的條件。

在德國的麥卡托中國研究院（MERICS）分析員馬德爾（Jacob Mardell）表示，「中國一定會利用這個能救命的疫苗來換取商業和外交上的利益。有了這個其他國家非常需要的東西，中國會把疫苗描繪成人道慈善工作。」

疫苗的定價目前還不清楚，但早些時候浙江烏義啟動緊急接種計劃，疫苗價格大約在400元人民幣（60美元，45英鎊）左右。

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印尼國有生物製藥公司Bio Farma表示，科興生物克爾來福疫苗在印尼定價約20萬印尼盾（13.6美元，10英鎊）。

和定價只有 4美元的牛津疫苗相比，科興生物疫苗仍然價格偏高，但是低於33美元的莫德納疫苗。

莫德納表示2021年目標出貨量是5億劑，阿斯利康表示，2021年第一季之前出貨量7億劑。

中國還有哪些疫苗？

在中國的緊急接種計劃中，已經有將近100萬人接種中國國藥集團的新冠疫苗，但中國國藥集團尚未發表疫苗三期試驗結果 。

這樣的緊急接種計劃極具爭議，新加坡國立大學的費雪教授（Dale Fisher）表示，「通常要等到三期試驗結果發表並分析審核後才能夠讓疫苗緊急使用。」

他說中國的做法「不符合常規」，而且在西方不可能被接受。