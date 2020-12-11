翟東升：中國智囊講話在美國被炒成北京威脅的「鐵證」

圖像來源，Screenshot 圖像加註文字， 中國的智囊學者，北京人民大學國際關係學院副院長翟東升在視頻中談到中國對美國權力精英的影響

中國國際問題學者的一段講話視頻被「出口」到美國，成了美國黨派鬥爭的爭論熱點。美國總統特朗普也轉發了這段中國教授的講話視頻。

中國的智囊學者，北京人民大學國際關係學院副院長翟東升在視頻中談到中國對美國權力精英的影響，說在美國的權勢核心圈「我們有我們的老朋友」。這段視頻被美國總統特朗普的支持者廣泛轉載，也被福克斯新聞進行了報道。

福克斯的著名主持人塔克•卡爾森（Tucker Carlson）因此認為，翟東升的評論是中國影響美國政治精英的「鐵證」，他還說特朗普上台制止了上述「勾結」。

翟東升在講話中對中共同美國當選總統拜登的兒子有商業交易作了暗示。福克斯的卡爾森在播放視頻後還採訪了拜登兒子從前的合伙人波布林斯基（Tony Bobulinski），讓他講述了「拜登家族同中共的聯繫」，並說拜登入主白宮後「會受到中共影響」等。

翟東升的講話視頻最初受到在美國的流亡活動人士和自媒體記者曾錚（Jennifer Zeng）的關注，而後被傳入歐美多國媒體。

曾錚對BBC中文網記者說，那段視頻揭露了美國大選政治的醜聞，而美國公眾對中共缺乏認識。她「把翟東升的講話原樣不動翻譯給美國人和西方世界看，讓他們了解真實的中共。」

福克斯報道說，這段視頻後來在中國的微博上被刪除。曾錚在視頻網站YouTube上發佈的視頻被以版權為由刪除。後來曾錚還在推特上公布了有人對她發出死亡威脅的信息。

圖像來源，Screenshot 圖像加註文字， 福克斯的著名主持人塔克•卡爾森（Tucker Carlson）認為，翟東升的評論是中國影響美國政治精英的「鐵證」

不同解讀

翟東升11月底在演講中談到中國通過美國商界影響美國政府，並說在特朗普政府前的20多年間中美之間各種問題都能搞得定，例如1993年發生的銀河號事件，1999年美國轟炸中國在南聯盟使館，以及2001年南海撞機事件。這些事情都能在「兩個月之內搞定，……就是因為咱們上邊有人。」

不過，對於視頻講話分析人士也有不同的解讀。

在美國的《北京之春》雜誌主編，資深異見人士胡平並不像許多人那樣認為翟東升在公開場合的講話暴露了什麼驚人秘密。胡平在推特上說，翟東升只是誇大其詞而已，中國並沒有那麼大的本事，美國政治精英也沒有那麼容易被收買。

中國的一些智庫學者不願意對媒體公開評論翟東升的講話風波，但有人私下說翟東升講話不小心，國內一些學者喜歡發表聳人聽聞的言論吸引眼球。不過比較而言，翟東升還算是比較嚴謹的學者，不屬於嘩眾取寵那一類。

還有人說，引起爭議的評論不過是談到了美國的政治游說現象，在華盛頓各種院外游說和公關人士代表不同利益進行活動司空見慣。

但曾錚說，持這種觀點都人不是過於天真，就是「真心為中共洗地」。

進入主流？

圖像加註文字， 畢業於北京大學地球化學專業的曾錚因修煉法輪功受到政府打壓後流亡海外

畢業於北京大學地球化學專業的曾錚因修煉法輪功受到政府打壓後流亡海外，一直通過媒體和寫作揭露中共打壓和迫害法輪功學員。曾錚說她在自己的自媒體上傳播翟東升的視頻，和《大紀元》和《新唐人》沒有關係。

近年來，《大紀元》和《新唐人》這些被認為有法輪功背景的媒體在美國保守派媒體中異軍突起。美國全國廣播公司去年的報道說，法輪功媒體發聲支持特朗普，同他一起譴責所謂的「深層國家」和「虛假新聞」，因此影響力「急速上升」。

按照曾錚的說法，《大紀元》和《新唐人》近年影響擴大的原因是他們「不跟風，敢於報道別的媒體刻意掩蓋的內容」。她指責說，現在反倒是一些西方媒體差不多跟中共黨媒一樣。

美國全國廣播公司報道說，法輪功同中國政府勢不兩立的政治立場是促使它們與支持特朗普的保守派勢力合流的原因。曾經擔任過特朗普政治顧問的班農最近接受《大紀元》採訪曾預言說，《大紀元》發展迅猛，「兩年後將會成為頂級的保守派新聞網站」，將成為「一股不可忽視的力量」。

「邊緣敘事」？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 拜登陣營的歐洲事務顧問加德納：美國不應該侮辱中國

《紐約時報》專欄作者魯斯（Kevin Roose）在10月的報道中說，近年來《大紀元》及其附屬媒體通過支持特朗普，利用臉書平台令其成為黨派政治的重要據點和主要的保守派媒體，並多次把邊緣化的敘事推入主流輿論。

魯斯還指《大紀元》散佈不實信息和陰謀論，諸如2020年美國大選舞弊和「毫無根據」的「間諜門」，即關於在特朗普2016年總統大選中受到奧巴馬政府官員非法調查的指稱。《紐約時報》和CNN等美國主要媒體報道都把特朗普支持者在本次大選中對「拜登家族的腐敗以及同外國勢力勾結」說成是「捕風捉影」和「散佈陰謀論」。

這次翟東升的講話視頻也在各國英文媒體引起不同反應，許多報道標題都強調這位中國教授「誇口」說中國在美國高層有人。