蛋殼公寓暴雷、香港國安法後新常態、中澳貿易等本周更多重要故事

圖像來源，Getty Images

12月的第三周，中國房屋租賃平台「蛋殼公寓」新聞不斷，公司一夜暴雷後導致萬千年輕人無家可歸，其商業模式下的隱患引發關注；香港的政治人物及示威者因各種抗議事件相繼被警方拘捕、加控罪名、到法院提堂應訊和遭到判刑，分析認為，香港對待反對派人士的方式，與北京對待異見人士的思路越趨相近。

中國外交方面，中國國際問題學者翟東升的一段講話視頻被傳到到美國，成為美國政治討論熱點；中澳關係處於歷史低谷之時，有澳大利亞參議員提出反制措施，對鐵礦資源採取懲罰性徵稅，卻被澳大利亞政府拒絶。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

蛋殼破裂：萬千中國年輕人為何一夜之間「無家可歸」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蛋殼主要面向北上廣深等中國一線與新一線城市。這些地方年輕人聚集，租住公寓的需求量大。但在這場危機中年輕人也成為最主要的受害群體。

蛋殼的隱患首先在於這間公司的商業模式。與一般房屋租賃中介不同，蛋殼採用的是「分租+租金貸」，即「房產+金融」的形式，與業主、租客、銀行形成一個四角關係。

國安法落地後的大抓捕給香港樹立的新常態

圖像來源，Reuters

香港多個政治人物及示威者，因為各種抗議事件相繼被警方拘捕、加控罪名、到法院提堂應訊和遭到判刑等等，一些流亡海外者的銀行帳戶因涉及眾籌活動被警方以觸犯洗錢或詐騙罪名遭凍結。

民主派和人權組織批評這是「政治打壓、秋後算賬、以言入罪」，令香港走向中共特色的威權統治，異見聲音被噤聲。過往香港以法治、司法獨立為傲，但有關案件的判決、量刑凖則以及是否批出保釋的決定，引發爭議，在港府表明香港並非「三權分立」的立場下，法律界亦面臨史無前例的壓力。

中國和香港政府支持港警「依法辦事」，認為《國安法》是有效壓制香港亂局的手段。親北京陣營給眾多身陷官非的被捕人士貼上「亂港分子」標籤，批評部分人「勾結外國勢力」，罪有應得，應予以重判。在建立輿論的過程中，他們也把許多質疑警方執法以至反對政府政策的聲音，歸為「亂港」和「港獨」，希望嚴懲他們能為香港帶來和平穩定。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 黎智英被拒保釋。

翟東升：中國學者國內講話外傳到美國成政治話題熱點

福克斯著名主持人塔克•卡爾森（Tucker Carlson）因此認為，翟東升的評論是中國影響美國政治精英的「鐵證」，他還說特朗普上台制止了上述「勾結」。

翟東升在講話中對中共同美國當選總統拜登的兒子有商業交易作了暗示。福克斯的卡爾森在播放視頻後還採訪了拜登兒子從前的合伙人波布林斯基（Tony Bobulinski），讓他講述了「拜登家族同中共的聯繫」，並說拜登入主白宮後「會受到中共影響」等。

澳大利亞政府反對用鐵礦稅作為「最大武器」反制中國

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 根據澳洲西太平洋銀行的估算，中國從澳洲入口六成的鐵礦資源，兩成則來自巴西。澳洲每年向中國運送9億噸的鐵礦石。

澳大利亞參議員、也是前任聯邦資源部長馬特·卡納萬（Matt Canavan）呼籲，在中國對澳洲葡萄酒、牛肉、海鮮、木頭和煤碳等不同產品加徵關稅或禁止入口等措施之際，堪培拉（也稱坎培拉）應該採取反制措施，對鐵礦資源採取懲罰性徵稅。

但有關建議遭現任聯邦資源部長基思·皮特（Keith Pitt）否決，一些政界人士亦擔心這樣做會適得其反。

中國嫦娥五號「攬月歸來」 BBC盤點全球其餘六大探月計劃

圖像來源，Shutterstock 圖像加註文字， 嫦娥五號返回器北京時間12月17日凌晨降落在內蒙古雪原

「嫦娥五號」帶回的新樣本預計可以給科學家提供理解月球地質、早期歷史的信息。上一次人類將月球樣本帶回地球還是40多年前的美國和蘇聯探月計劃。

中國探月計劃引來全球關注，人們在再度聚焦中國宇航發展的同時，也聯想到全球多國當下紛紛展開的一攬子探月項目。