新冠疫情：台灣253天本土零感染止步 ，外籍機師將「被懲處」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 創立於1989年的長榮航空。

台灣中央流行疫情指揮中心昨日（12月22日）宣佈，台灣新增3例新冠病毒境外輸入個案，另外還有一例為周末傳出染疫的長榮航空新西蘭籍機師的女性接觸者確診，這也導致台灣「零本土案例紀錄」止步於253天。

此事引起台灣社會緊張以及輿論激烈討論。根據台媒報導，該機師在從事飛行工作時，已經有持續咳嗽症狀，但並未按規定戴口罩，因此傳染給兩名機組同事。另外，機師回台並未確實履行「健康自主管理」，而是在台北地區行動，已經確實傳染給一名女性友人，又不願意配合透露過去足跡，除了目前引起輿論譴責外，恐會面臨台灣法律處罰。

台灣衛福部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日(12月23日)接受BBC中文採訪時證實，該機師確實對於自己的行蹤有所隱瞞，因此會依照相關規定懲處。將來，也會考慮是否延長空服人員執勤後回台的強制隔離時間（目前是三到五天）。

「不過我要強調，航空公司對於空服人員在外站（也就是執勤期間在海外的逗留地）的管理，更是關鍵。」陳時中說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 陳時中：疫苗防感染言之過早 未來一年須戴口罩

蔡英文回應

截至本周二，台灣共有770例確診病例，其中675例屬於境外輸入。

但這起因為外籍機師確診並感染他人的事件，讓台灣維持253天沒有本土確診案例的紀錄止步。

許多台灣網友到長榮航空公司臉書網頁留言批評，並要求航空公司檢討負責。台灣總統蔡英文今日（12月23日）表示，該確診案例感染源應該確定，呼籲台灣民眾不用太恐慌。陳時中又說將開會，針對航空公司沒善儘管理責任的部分研議開罰，若無法可罰，可能會另訂規定開罰。

長榮航空則在22日回應，表示公司將召開紀律委員會調查，若違規屬實將免職處分該機師。

台灣民眾擔心聖誕新年受影響

台灣中央流行疫情指揮中心昨日公布該名男機師在今年12月8日至12日間的活動足跡，曾在台北天母新光三越及天母SOGO、南崁好市多等大型公共場所活動。今天又表示，受該機師感染的女性，確診前接觸173位民眾都完成採檢，其中170位核酸檢驗呈陰性，其餘3位仍在檢驗中。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣民眾對於該機師帶來的"麻煩"十分不滿，認為計劃的聖誕節和元旦跨年等活動將被打亂。

雖然台灣官員要求台灣民眾無須過於恐慌，但台灣因為疫情控管順利，確診人數少，因此對於任何一起確診病例，大眾都十分敏感。目前已經傳出北部政府開始研擬是否取消許多聖誕節慶祝活動。

台灣許多民眾對於該機師帶來的「麻煩」十分不滿，認為計劃的聖誕節和元旦跨年等活動將被打亂。但也有不少網友備感焦慮，希望地方政府停辦任何大型跨年活動。陳時中則表示，政府現在還不會明令禁止全台各地舉行跨年晚會，但列五大要求加強防疫，並強調檢疫者違反規定「出門跨年」將重罰新台幣100萬元（約2.6萬英鎊）。