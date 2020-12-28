武漢新冠疫情爆發一週年，關鍵節點回顧
2019年底，正當人們沉浸在迎接新一年的喜悅中時，一場突如其來的疫情在中國中部的武漢悄然蔓延。
它在隨後幾個月的時間內席捲全球200多個國家，目前已有超過8000萬人感染，170萬人死亡，成為數十年來全世界最嚴重的公共健康危機。
一年過去，武漢這座有著1100萬人口的城市經歷了什麼？它又是如何從曾經的「震中」逐步恢復正常？
我們通過時間軸帶你簡要回顧。
武漢新冠疫情時間軸
一份武漢市衛健委的內部通知在網絡上流傳，稱武漢出現「不明原因」肺炎。
武漢市衛健委首次公開通報疫情情況，稱該市目前發現了27例「病毒性肺炎」病例，但未發現「明顯人傳人」證據和醫務人員感染。
同日，中國國家衛健委委派專家前往武漢。
被認為是早期疫情爆發地的華南海鮮市場被關停，有檢疫人員前來檢測物質。
同日，武漢市公安局通報稱，8名網友因發佈疫情不實信息被「依法查處」。
武漢市衛健委通報稱，共發現不明原因肺炎病例44例，未發現明顯「人傳人」證據。
率先向外界披露疫情的武漢醫生李文亮被警方訓誡。
中國國家衛健委確認「新型冠狀病毒」為疫情病原。
武漢醫院出現醫護人員感染。
時隔多日後，武漢市衛健委通報4例新增病例。
武漢市百步亭社區舉行大量人員聚集的「萬家宴」。
武漢突然新匯報136例確診病例，北京等其他城市也首次報告病例。
當晚，中國國家衛健委專家組組長鐘南山首度確定該病毒可以「人傳人」，並稱有14名醫護人員感染。
武漢封城，離境通道關閉。據官方估計，當時已經有500萬人離開武漢。
農歷除夕，社交媒體出現大量前線醫護人員的求助信息，稱防護物資不足。大量患者湧入導致病床不足，很多病患無法就醫。
當局宣佈在七天內緊急興建「火神山醫院」。
美國宣佈關閉武漢領事館，並安排飛機撤離外交人員。
中國國務院總理李克強前往武漢視察疫情，國務院宣佈春節假期延長。
大量武漢市民在晚間集體開窗合唱國歌打氣。
武漢確診病例快速激增至5,000人。
當局宣佈將對所有確診病人、疑似病患、發熱病人和密切接觸者進行集中隔離。
火神山醫院啟用並開始接診。
武漢宣佈將設立多處大型「方艙醫院」以收治輕症患者。
被視為疫情「吹哨人」的李文亮醫生在感染新冠肺炎後去世，終年34歲，他的去世在社交媒體上引發廣泛悼念。
武漢宣佈進一步加強「封城」措施，對全市範圍內所有住宅小區實行封閉管理，無特殊情況下居民不得外出。
中國官方公佈的武漢疫情數字達到高峰，一天新增13,436例確診病例，累計有32,994人感染，超過一千人死亡，是SARS期間中國大陸死亡人數的近3倍。
中共中央宣佈撤換湖北省委書記和武漢市委書記。此前，武漢市長曾承認當地對疫情應對不及時。（圖為新任湖北省委書記應勇）
中國副總理孫春蘭在武漢青山區一住宅小區視察時，多名住戶隔空高呼發洩不滿。一些居民大喊「假的，一切都是假的」，指責社區販售高價菜等惡劣行為。
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中國國家主席習近平抵達武漢，考察防疫工作。他前往社區視察，並通過視頻連線一線醫生。
同日，中國媒體採訪早期曝光疫情的武漢醫生艾芬的文章遭到審查，在中國社交媒體引發憤怒，成千上萬的網友創建不同語言版本與審查較力。
湖北省內的封鎖開始逐步放鬆。來自低風險社區或沒有確診病例社區的人士可憑「綠碼」在湖北境內旅行。
來自中國其他地區的醫療救援隊開始陸續撤離武漢。
官方公佈的武漢新增病例首次歸零。截至當日，武漢有累計67,800人感染，其中40,765人治癒出院，2,496人死亡。
官方發佈對李文亮醫生有關情況的通報，承認此前警方對其出具的訓誡書不當，但當局強調，李文亮不是所謂的「反體制人物」 。武漢公安局宣佈對涉事派出所兩名民警記過和行政警告處分。
武漢多家殯儀館陸續開放，新冠死者家屬前往領取骨灰，一些殯儀館門前出現排隊現象。
暫停了超過兩個月後，武漢部分地鐵線路恢復通車。
武漢解除離境通道管控，恢復對外交通，武漢天河機場開始復航，武漢火車站也將開始開行離境火車。
在超過一個月沒有本地新增病例後，武漢突然爆發社區感染，重新出現6例確診病例。
武漢官方宣佈將啟動「十天大會戰」，對全市近千萬居民進行核酸檢測。 之後沒有發現確診病例，但檢出300名無症狀感染者。
武漢各大夜市重新開放。
武漢瑪雅海灘水公園舉辦電子音樂節吸引數千觀眾參加，被國際媒體廣泛關注和轉載。
湖北省政府在武漢開設聲勢浩大的抗擊新冠肺炎疫情專題展覽，展現抗疫的付出與成就，展覽將持續3個月。
世界衛生組織表示，由10名國際科學專家組成的團隊將於下月赴武漢，調查新冠病毒的源頭。