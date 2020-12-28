武漢新冠疫情爆發一週年，關鍵節點回顧

一份武漢市衛健委的內部通知在網絡上流傳，稱武漢出現「不明原因」肺炎。 图片版权 Weibo

武漢市衛健委首次公開通報疫情情況，稱該市目前發現了27例「病毒性肺炎」病例，但未發現「明顯人傳人」證據和醫務人員感染。 同日，中國國家衛健委委派專家前往武漢。 图片版权 BBC

被認為是早期疫情爆發地的華南海鮮市場被關停，有檢疫人員前來檢測物質。 同日，武漢市公安局通報稱，8名網友因發佈疫情不實信息被「依法查處」。 图片版权 GETTY IMAGES

武漢市衛健委通報稱，共發現不明原因肺炎病例44例，未發現明顯「人傳人」證據。 率先向外界披露疫情的武漢醫生李文亮被警方訓誡。 图片版权 GETTY IMAGES

中國國家衛健委確認「新型冠狀病毒」為疫情病原。 武漢醫院出現醫護人員感染。 图片版权 REUTERS

時隔多日後，武漢市衛健委通報4例新增病例。 武漢市百步亭社區舉行大量人員聚集的「萬家宴」。 图片版权 EPA

武漢突然新匯報136例確診病例，北京等其他城市也首次報告病例。 當晚，中國國家衛健委專家組組長鐘南山首度確定該病毒可以「人傳人」，並稱有14名醫護人員感染。 图片版权 REUTERS

武漢封城，離境通道關閉。據官方估計，當時已經有500萬人離開武漢。 图片版权 GETTY IMAGES

農歷除夕，社交媒體出現大量前線醫護人員的求助信息，稱防護物資不足。大量患者湧入導致病床不足，很多病患無法就醫。 當局宣佈在七天內緊急興建「火神山醫院」。 Media playback is not supported on your device.

美國宣佈關閉武漢領事館，並安排飛機撤離外交人員。 图片版权 GETTY IMAGES

中國國務院總理李克強前往武漢視察疫情，國務院宣佈春節假期延長。 大量武漢市民在晚間集體開窗合唱國歌打氣。 图片版权 GETTY IMAGES

武漢確診病例快速激增至5,000人。 當局宣佈將對所有確診病人、疑似病患、發熱病人和密切接觸者進行集中隔離。 Media playback is not supported on your device.

火神山醫院啟用並開始接診。 武漢宣佈將設立多處大型「方艙醫院」以收治輕症患者。 Media playback is not supported on your device.

被視為疫情「吹哨人」的李文亮醫生在感染新冠肺炎後去世，終年34歲，他的去世在社交媒體上引發廣泛悼念。

武漢宣佈進一步加強「封城」措施，對全市範圍內所有住宅小區實行封閉管理，無特殊情況下居民不得外出。 图片版权 GETTY IMAGES

中國官方公佈的武漢疫情數字達到高峰，一天新增13,436例確診病例，累計有32,994人感染，超過一千人死亡，是SARS期間中國大陸死亡人數的近3倍。 Media playback is not supported on your device.

中共中央宣佈撤換湖北省委書記和武漢市委書記。此前，武漢市長曾承認當地對疫情應對不及時。（圖為新任湖北省委書記應勇） 图片版权 EPA

中國國家主席習近平抵達武漢，考察防疫工作。他前往社區視察，並通過視頻連線一線醫生。 同日，中國媒體採訪早期曝光疫情的武漢醫生艾芬的文章遭到審查，在中國社交媒體引發憤怒，成千上萬的網友創建不同語言版本與審查較力。 图片版权 XINHUA

湖北省內的封鎖開始逐步放鬆。來自低風險社區或沒有確診病例社區的人士可憑「綠碼」在湖北境內旅行。 图片版权 GETTY IMAGES

來自中國其他地區的醫療救援隊開始陸續撤離武漢。 图片版权 CNS

官方公佈的武漢新增病例首次歸零。截至當日，武漢有累計67,800人感染，其中40,765人治癒出院，2,496人死亡。 图片版权 GETTY IMAGES

官方發佈對李文亮醫生有關情況的通報，承認此前警方對其出具的訓誡書不當，但當局強調，李文亮不是所謂的「反體制人物」 。武漢公安局宣佈對涉事派出所兩名民警記過和行政警告處分。 图片版权 EPA

武漢多家殯儀館陸續開放，新冠死者家屬前往領取骨灰，一些殯儀館門前出現排隊現象。 图片版权 Weibo

暫停了超過兩個月後，武漢部分地鐵線路恢復通車。 图片版权 CNS

武漢解除離境通道管控，恢復對外交通，武漢天河機場開始復航，武漢火車站也將開始開行離境火車。 图片版权 GETTY IMAGES

在超過一個月沒有本地新增病例後，武漢突然爆發社區感染，重新出現6例確診病例。 图片版权 GETTY IMAGES

武漢官方宣佈將啟動「十天大會戰」，對全市近千萬居民進行核酸檢測。 之後沒有發現確診病例，但檢出300名無症狀感染者。 Media playback is not supported on your device.

武漢各大夜市重新開放。 图片版权 Getty Images

武漢瑪雅海灘水公園舉辦電子音樂節吸引數千觀眾參加，被國際媒體廣泛關注和轉載。 Media playback is not supported on your device.

湖北省政府在武漢開設聲勢浩大的抗擊新冠肺炎疫情專題展覽，展現抗疫的付出與成就，展覽將持續3個月。 图片版权 BBC