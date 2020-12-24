中國人不再「衣帶漸寬」 研究發現過半數成年人超重

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一份中國官方的研究報告發現，中國有超過一半的成年人目前超重或肥胖，總數超過5億人。

自2002年以來，這一數字大幅上升，當時僅有29%的成年人超重。

幾十年前，中國人還在擔心饑荒而無法飽腹，但改革開放後中國經濟的快速增長導致民眾生活方式、飲食習慣和運動量發生了重大變化。

今年10月，中國政府多個部門聯合制定了《兒童青少年肥胖防控實施方案》，致力於「從小抓起」，重視人口超重和過度肥胖問題。

超重和肥胖會增加引發許多疾病的風險，包括心臟病、中風和糖尿病。

在新冠病毒大流行期間，肥胖問題再度成為人們關注的焦點。因為研究表明，超重或肥胖的人更有可能罹患嚴重併發症或死於新冠肺炎。

超一半成人超重

中國國家衛健委周三（12月23日）發佈的《中國居民營養與慢性病狀況報告》發現，中國成年居民超重率超過50%。其中，16.4%屬於肥胖。

在青少年和兒童中，6-17歲和6歲以下人群的超重及肥胖率分別達到19%和10.4%。

該報告將中國人的「腰圍漸豐」歸咎於民眾體育鍛煉的減少，稱每周至少鍛煉一次的成年人只有不到四分之一。

人們對肉類需求的不斷增長和對水果消費的減少也被認為是體重上升的原因。

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哈爾濱營養學者王丹對法新社表示，中國現在有很多成年人「鍛煉太少，壓力太大，而且日常作息不健康」。

世界衛生組織（WHO）對成人做出的超重和肥胖定義如下：身高體重指數等於或大於25時為超重；身高體重指數等於或大於30時為肥胖。

身高體重指數（body mass index，BMI）是身高對體重的計算值，其定義為按公斤計算的體重除以按米計算的身高的平方。

為了避免大腹便便，一些地方政府和企業也主動出擊。

今年10月，山西省長治市把裸眼視力和體重考核結果納入中考成績。其中，體重佔5分。

據中國媒體報道，互聯網租房公司"自如"也在員工晉升時，將體重列為重要指標。

不過，這些把體重列為人員評價關鍵因素的措施也引發了巨大爭議。批評者認為這是一種「歧視」。

其他國家呢？

近年來，中國並非唯一一個超重或肥胖人數增加的國家。

今年早些時候，世衛組織報告稱，自1975年以來，包括低收入和中等收入國家在內，全世界的肥胖水平增加了兩倍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名女士在天津一所減肥醫院測量體重。

據世衛組織自己的估計，在2016年，有近40%的成年人超重，約13%的人肥胖。

海灣小國卡塔爾是受影響最嚴重的國家之一，該國70%以上的人超重或肥胖。

報告還說了什麼？

據報道，這份由中國官方發佈的研究成果是2015年至2019年間，中國國家衛健委組織多個部門對居民的慢性病與營養進行監測而編寫形成，覆蓋了中國6億人口，現場調查人數超過60萬。

除了超重和肥胖問題，這份報告還注意到中國慢性病患者基數在不斷擴大。

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數據顯示，2019年，中國因慢性病導致的死亡佔總死亡的88.5%，其中心腦血管病、癌症、慢性呼吸系統疾病死亡比例為80.7%。

此外，中國人不僅「長胖了」，也「長高了」。