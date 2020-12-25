圖像來源，BBC Chinese
同往年一樣，尖沙咀購物中心的聖誕燈飾吸引大批市民前來觀賞拍照，歡度節日。
限聚令收緊至兩人，餐廳六時後禁止堂食，這個疫情中的聖誕節似乎比以往安靜了不少，但香港各大購物中心以及尖東的聖誕裝飾還是為市民們帶來了幾分節日氣氛。
香港太空館外，一些逛累了的市民在這裏小憩，食用外賣晚餐。
尖沙咀海傍，大批市民在這裏欣賞維多利亞港兩岸的聖誕夜景。
一家三口在尖沙咀海港旁合影留念。
一家位於尖沙咀天星小輪碼頭的小賣店今晚生意不錯，老闆娘正熱情地招待前來購買發光氣球的顧客。
尖沙咀一家大型購物中心外人頭攢動，不少市民在此拍照。
過往經常現身示威現場的王婆婆在尖沙咀天星小輪碼頭對面高舉黃傘，高呼「聖誕快樂」、」五大訴求，缺一不可「、「願榮光歸香港」等口號。
現場有大批警員戒備，並使用攝錄機拍攝。期間，警方不斷廣播提醒路人不要逗留，否則可能違反「限聚令」，而記者則應佩戴記者證或反光背心進行拍攝採訪。
乘客在天星小輪上舉起手機拍攝維港兩岸的聖誕夜景。
中環一家購物中心的大型聖誕裝飾展，吸引許多市民駐足拍照。
但政府防疫措施下，以往聖誕夜熱鬧非凡的蘭桂坊如今冷冷清清。
夜晚，中環Soho一家人氣麵包房外大排長龍。
一家位於中環的餐廳空空蕩蕩。港府早前收緊多項防疫措施，包括限聚令減少至2人及晚6時後禁止堂食。
大批警員在Soho一代戒備巡邏，在一條擁有多家餐館的小巷內拉起警戒線。
晚六時後，兩位市民在已停止堂食的餐廳外等外賣。
攝影：關美清