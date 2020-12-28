張展成首個武漢疫情中遭公開審判的公民記者，因「炒作疫情」被判四年

圖像來源，Youtube/Screenshot 圖像加註文字， 張展在今年5月被捕。

在武漢首次報告新冠疫情即將一週年之際，上海浦東新區的一家法院周一（12月28日）開庭審理中國公民記者張展「炒作疫情」案，並判其入獄4年。

這名37歲的前律師曾在今年年初武漢封城期間進入該城市，在社交媒體上發佈多段視頻，包括記錄醫院和社區等地場景的片段。今年5月，她突然停止更新視頻。

隨後，當局承認已對其拘捕並指控她涉嫌「尋釁滋事」。張展是武漢疫情期間湧現的公民記者中首個受到公開審判的。從2月至今，至少有三名公民記者在武漢失蹤。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 張展的辯護人張科科前往法院。

「尋釁滋事」

周一早上有部分人士聚集在上海浦東新區人民法院前表達聲援， 大量安保人員在現場戒備。據法新社報道，警方試圖阻止記者在法院外拍照。

法院尚未公布完整的判決書，但據此前在網絡上流傳、經過張展律師確認的起訴書顯示，她在5月15日因涉嫌「尋釁滋事罪」被上海市公安局浦東分局刑事拘留，並在6月19日被同一地區的檢察院批准逮捕。

檢察院在起訴書中稱，張展在2月3日進入武漢，多次通過微信、Twitter、YouTube等網絡媒介以文字、視頻等方式「發佈大量虛假信息」，並接受境外媒體「自由亞洲電台」、「大紀元」的採訪。

「（她）惡意炒作武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情，受眾眾多，影響惡劣，」起訴書說。

這份落款日期為9月15日的起訴書稱，檢查院認為，張展「犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任」。

在另一份《量刑建議書》中，檢方建議判處她「四年以上，五年以下有期徒刑」。

作為一項「口袋罪」， 尋釁滋事罪常被中國官方用來打擊維權的活動人士和異議人士而廣受詬病。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 輔警阻攔到場的記者和路人拍攝。

從律師到公民記者

張展是陝西咸陽人，碩士畢業的她曾是一名律師，長期關注和參與維權活動並對中國政府持批評態度。此前，她因在中國大陸聲援香港的「反逃犯條例」示威運動而遭到拘捕。

在今年2月初，她前往當時是中國新冠疫情「震中」的武漢。據「中國人權捍衛者」（Chinese Human Rights Defenders）組織報告，她隨後通過社交媒體發佈了多段視頻，並於5月14日在武漢失蹤。

在她上傳至YouTube上的一段視頻中，病人們躺在武漢一家醫院的走廊裏，藍色的氧氣瓶清晰可見。在另一段視頻中，她前往了據稱是武漢殯儀館的地方，記錄了火葬場在夜晚轟鳴工作的場景。

張展還通過文字直言不諱地批評官方的抗疫措施不當，認為當局沒有顧及底層人民的權利，掩蓋了情況的嚴重性。

「沒有有效的治療、醫療物資分配保障、透明的信息、人權的保護，政府現在的防疫措施就是極其錯誤的，」她2月16日在個人推特上寫道。

儘管3月後，武漢的危急情況逐漸得到緩解，但她仍在武漢街頭採訪居民對於住宅小區封閉式管理，以及當局開展「感恩教育」的看法。當時，武漢市委書記王忠林稱，武漢居民應接受「感恩教育」，以感謝政府在抗疫上付出的努力。

「我感恩個屁，我感恩它……這麼貴的菜，」視頻中，一名受訪者對她說。張展隨後對鏡頭說，「我們成人不需要教育。為什麼中國官員從來沒有感恩民眾是他們的衣食父母呢？」

張展被正式批捕的三個多月後，她的律師在9月9日才獲准與她會面。但隨後，她多次傳出絶食的消息。其辯護律師之一的任全牛12月17日在社交媒體上稱，「她瘦的已經『脫相』了，幾乎認不出來了。」

任全牛稱，雖然辯護人認為張展絶食生命垂危，向法院提出了「取保候審與延期審理」，但法院卻拒絶了這一申請。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 疫情後的一年，武漢新冠病毒死者的親人仍活在傷痛中

公民記者的窘境

中國對於媒體有著嚴格的管制，儘管在武漢新冠疫情爆發的最初幾周內，當局似乎放寬了這種限制，允許媒體採訪和報道一線情況，但這種「缺口」很快被填補上，媒體紛紛收到報道禁令，社交平台也設立了大量屏蔽詞。

在這樣的背景下，一些非專業的公民記者試圖前往武漢記錄所見所聞。

張展的視頻經常晃動且未經過太多剪輯，有時僅持續幾秒鐘。在視頻中，很多居民時常不理會或拒絶她的採訪，還有一些人要求她不要拍攝自己的面部。在拍攝穿有執法制服的人員時，她也常被威脅不要拍攝，否則將「砸了手機」。

和張展的經歷類似，至少有另外三名公民記者遭到當局拘留或失蹤。

其中，25歲的前中國官方媒體主持人李澤華在今年4月再次露面。他稱自己在2月下旬在武漢駕車行駛時，被警方以「涉嫌擾亂公共秩序罪」帶至派出所，在訊問後沒有被處罰，但需要進行強制隔離。

圖像來源，Chen Qiushi 圖像加註文字， 陳秋實目前仍處於失蹤狀態。

另一位名為陳秋實的前律師在1月24日大年初一凌晨抵達武漢。34歲的他以公民記者的身份前往該市各大醫院、殯儀館和臨時隔離病房，並在網絡上發佈自己錄製的報道視頻，稱「要把疫情真相傳出去」。

2月7日凌晨，陳秋實的YouTube賬號上發佈他母親的視頻，稱兒子失聯。陳秋實的好友徐曉冬當日通過網絡直播稱，陳秋實已經被當局以擔心感染為由強制隔離，但不知實際位置。

第三名用視頻記錄疫情的公民記者方斌，是武漢本地的一名服裝銷售員。他曾前往多家武漢醫院拍攝實際情況，包括在2月1日拍攝了武漢一家醫院五分鐘內搬運八具遺體的畫面，引發外界關注。他在2月9日失蹤後，至今音訊全無。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國加州的聲援者呼籲當局釋放張展。

面對其他公民記者的遭遇，張展似乎明白自己面臨的風險。在2月7日她發佈的第一個視頻中，她提到了陳秋實的失蹤和方斌遭警方監視的經歷。