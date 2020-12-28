黎智英：遭國安法起訴後獲保釋第一案為何引發爭議

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 黎智英是首名被控違反國安法而獲法庭批准保釋的被告。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反《港區國安法》以及早前的一項「欺詐罪」，香港高等法院12月23日凖他以1000萬港幣保釋。

香港法院要求黎智英遵守嚴格的保釋條件，包括交出旅行證件、不可離開香港亦不能接觸外國官員，或在任何媒體發表文章等。香港律政司在黎智英獲保釋當日，立即向香港法院提交上訴文件，要求收押黎智英；律政司同時請求香港終審法院（終院）緊急處理，後者於12月25日宣佈，將在12月31日再次開庭審理黎保釋案。

黎智英是香港首名被控違反國安法罪名後獲法庭批准保釋的被告。

黎智英獲保釋後，中國官媒以及香港親中媒體發表評論抨擊保釋決定，強調黎獲保「嚴重損害香港國安法權威」，並要求國安署介入，引起外界討論。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華向BBC中文分析，根據他的觀察，這幾年來香港許多案件都是因為政治壓力而妥協。他認為，這幾天中國官媒接連發文，是在施壓香港法院，「黎智英31號再被還押，是很有可能的。」他解釋。

中國媒體接連評論黎案

黎智英保釋後，香港《文匯報》社評批評香港法院的保釋決定，並呼籲國安公署介入。

隔日類似言論上升到中國官媒。《人民日報》12月26日發表評論文章，批評黎智英獲准保釋是傷害香港法治，又說「香港法院是不是管轄有困難」，並認為駐港國安公署有充分理由介入案件，認為黎智英獲保釋令人「匪夷所思」。

圖像來源，China Daily Weibo

12月27日，新華網刊出訪問多名親北京的香港法界人士的評論文章，嚴厲抨擊黎智英獲保釋的決定，不符合香港國安法有關規定且「損害香港國安法權威」。

香港大律師龔靜儀接受新華網採訪時稱，「破壞國家安全是嚴重罪行，法庭在考慮批准保釋時，應該特別謹慎。」她又說，過分寬鬆的擔保條件，「引致大量港獨被告成功棄保潛逃。」

香港前特首梁振英也在12月25日於臉書發文評論此事，稱「黎智英有潛逃動機」，認為黎「在美國和台灣亦有強大的政治聯繫和極高的反華價值，加上本人財力雄厚，這些都是不爭的事實及黎智英潛逃的動機和能力。」

黎智英還押機會高？

香港輿論討論，北京當局是否在釋放政治信號，給予法院壓力。鍾劍華同意這個說法，並告訴BBC中文稱除了本月底黎智英可能會再次被收押，還可能被送至中國大陸審判。「黎智英案是在殺雞儆猴，警告其他媒體以及評論者若觸犯國安法的後果。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 黎智英：作為反抗勢力的象徵，我不能後退

香港時事評論員劉銳紹曾對BBC中文分析稱，近期香港民主派受大規模打壓主要有兩個原因，一是美國政治上的亂局和身陷疫情，讓北京覺得在香港問題上更無制約和顧忌，二是北京認為，目前香港並未有落實"牢牢掌握全面管治權"的目標，當中包括司法系統，他因此預料香港法律界會進一步受壓迫。

鍾劍華同意北京在借此案試探美國反應。他說，特朗普政府只剩下不到一個月的任期，而拜登對黎智英案件也沒有評論或聲援。在這樣的條件之下，黎智英被還押的可能性十分大。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 黎智英創辦的蘋果日報今年幾次被港府搜查

不過，香港親北京媒體《大公報》今日（28日）刊出社評指，黎智英是國安法落實以來，唯一獲准保釋的被告，又獲美副總統彭斯（Mike Pence）稱為「英雄」，國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)亦要求港府釋放他。「明顯獲外國勢力『恩寵』。」