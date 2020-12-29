特朗普簽署《台灣保證法案》 引發美國軍售正常化討論

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 特朗普與蔡英文電話交談打破了1979年華盛頓與台北斷交、與北京建交以來的常規。

美國總統特朗普（川普) 在美東時間12月27號簽署聯邦撥款法案，內含 《2020年台灣保證法案》（Taiwan Assurance Act of 2020），在台灣引起討論。

該法案提到，美國需支持台灣自我防衛能力，軍售台灣正常化，以及協助台灣參加國際組織。台灣輿論特別關注特朗普在2020年已經批准六次對台軍售。特朗普在任內11次批准對台軍售，為台美斷交後歷屆美國總統之最。

台灣總統府發言人張惇涵昨日（12月28日）向美國表達感謝。張惇涵表示，感謝特朗普總統任內推動11次軍售案，顯示美國政府以具體行動落實「台灣關係法」及「六項保證」的安全承諾，強化台灣的戰略與防衛需求。

台灣前外交官劉仕傑向BBC中文解釋，《 2020年台灣保證法案 》比較像是美國國會對台灣一個友好的「再次表示」，法案內容與之前國會通過的各大友台案相似，解釋空間都很有彈性。因此，劉仕傑認為重點是美國行政部門未來會否執行；觀察指標是未來美國國務卿對台發言及政策。「目前一切都還需觀察，」他說。

目前為止，北京尚未針對此法案發表評論，但今年北京一貫批評特朗普政府軍售台灣違反一個中國原則。今年初開始，解放軍軍機開始穿越台海中線，之後幾乎每周定期在台灣本島附近海域及空域繞行。

「台灣保證法案」的意義

台灣外交部昨日（12月28日）發佈新聞稿指出，除了「台灣保證法案」之外，美方首度撥款300萬美元的授權額度予美台「全球合作暨訓練架構」（GCTF）相關活動，目的在於協助美日台三方未來持續透過該平台，擴大「理念相近」國家的專業交流及合作。

台灣立法院長游錫堃則評論稱，台美關係已經從「一法三公報」到現在的「五法六保證」。

所謂五法就是《 台灣關係法 》、《 台灣旅行法 》、《 亞洲再保證倡議法 》、《 台北法 》再加上《 台灣保證法案 》，以及過去美國前總統里根（雷根）任內簽署備忘錄中的六項保證。

但劉仕傑重申，美對台外交是否會超出一法三公報範疇，還是要觀察。特別是他判斷拜登應該會先處理美國幾乎失控的疫情，還有經濟問題，估計在處理台灣問題上，短期內不會有很大的宣示或行動。

台灣國防部智庫「國防院」研究員李哲全告訴台媒說，「台灣保證法案」相關條文儘管沒有強制力，但可以「在一定程度上」要求美國行政部門重視台美關係，譬如支持台灣以會員身份參與聯合國糧農組織（FAO）、聯合國教科文組織（UNESCO）或世界衛生大會（WHA）及其他不以「國家」身份為必要參與條件的國際組織。

同時，美國國會也建議檢視國務院對台交往凖則，要求在該法案生效後180天內，國務卿需向參眾兩院外交委員會提交報告。

美國對台軍售「正常化」？

《台灣保證法案》的通過在台灣引起討論。輿論最關注的仍然是美國對台軍售一事，特別是特朗普在任期屆滿倒數期間，是否還有任何對台軍售案會拋出，以及未來拜登政府是否會持續軍售台灣等。

美國未來對台政策也引起印太地區國家關注。12月25日，日本防衛副大臣中山泰秀(Yasuhide Nakayama)12月25日，接受路透社採訪時意外提及台美問題，並高調呼籲拜登對將來對台政策採取跟特朗普相似路線。

中山泰秀又說，直到現仍未見拜登對台灣「有明確的政策或宣佈。我想要盡快聽到拜登的對台政策，然後我們也可以據此凖備好對台灣的相應做法」。

圖像來源，Defence Ministry of Taiwan 圖像加註文字， 中國大陸軍機近來多次飛越所謂的「海峽中線」。圖為2020年2月10日，台灣F-16戰機升空監控伴飛中國軍機繞台飛行（台灣國防部資料照片）。

特朗普任內對台11次軍售（至2020年12月25日；資料來源：中央社）