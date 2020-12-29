傅聰：傅雷之子、著名華人鋼琴家「感染新冠於英國去世」

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多家中國媒體報道稱，華裔鋼琴家傅聰因感染新冠病毒於當地時間12月28日在英國逝世，終年86歲。

傅聰生前為著名華人鋼琴家，有「鋼琴詩人」的美譽。他的父親是中國著名翻譯家、作家傅雷。傅雷夫妻在中國文革初期雙雙自殺身亡。在華人世界，傅聰在音樂圈之外還因由傅雷夫婦二人寫給他和弟弟的書信組成出版的《傅雷家書》而為人熟知。

傅聰於1934年出生於上海，在上世紀五六十年代中國的政治動蕩期間移居國外。他1955年前往波蘭學習鋼琴，1958年前往英國後一直在倫敦居住。12月27日，多家中國媒體稱他在英國確診感染新冠病毒。他的學生、英國皇家音樂學院鋼琴系教授孔嘉寧當時在社交媒體上表示，傅聰已經住院兩周。12月29日，多家中國媒體引用奧地利音樂頻道的消息稱，傅聰已於英國當地時間12月28日因感染新冠去世。

華人世界已經對傅聰去世表示哀悼。郎朗、李雲迪等中國鋼琴家及許多文化界人士在社交媒體上向傅聰致意。而在微博上，傅聰加入英國國籍的做法讓一些中國網民就「藝術與愛國」展開爭論。

圖像來源，Facebook 圖像加註文字， 中國六四學生領袖王丹在社交網站上表示紀念。

《傅雷家書》與文革

傅聰為傅雷與朱梅馥的長子，於1934年3月10日出生於上海。他的父親傅雷為中國著名翻譯家、作家。自傅聰於1954年出國參加鋼琴比賽後，傅雷夫妻二人開始給在外的兩名孩子傅聰與傅敏寫信，這些書信中的部分在之後出版為《傅雷家書》，在華語世界深具影響力。

《傅雷家書》中收錄了1954年1月至1966年傅雷夫妻二人去世前寄出的近200封書信。由於弟弟傅敏在文革時期燒燬了自己手中保留的大部分家信，書中收錄的主要是傅聰收到的家書。在這些信中，傅雷不僅與傅聰交流了自己對藝術、文化的看法，也對兒子的生活、思想、精神提出了建議，被許多中國人視作家庭教育的參考借鑒。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 2018年4月7日，傅雷誕辰110週年紀念活動在上海福壽園海港陵園舉行。傅雷之子傅敏攜夫人（圖）與中外學者在傅雷墓前拜謁。

傅雷在1957年的政治風波中被打成右派。1966年文革開始後，傅雷夫婦二人在一次遭遇紅衛兵四天三夜的抄家後，於1966年9月3日凌晨雙雙自盡。

文革結束後，傅雷夫妻二人於1979年得到平反。

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「叛逃」與平反

傅聰於1955年起出國前往波蘭學習鋼琴，在1958年結束學習。原本傅聰需要在結束學業後回到中國，但在當時他的父親已經被打成右派的壓力下，傅聰選擇出走英國，這被中國當局視作叛逃行為。

中國著名音樂家、前中央音樂學院教授李春光曾提到過傅聰出走的內情。他曾在接受中國中央電視台採訪時指出，傅雷是被當時中國的政治形勢「逼走」的。

李春光曾在1981年上書時任中共領導人胡耀邦，為傅聰出走作出解釋。他在信中轉述稱，傅聰曾表示父親傅雷被打成右派是自己出走的直接原因。「我即將畢業回國，我知道，等待我的，將是父子互相揭發、批判……拋開我們父子的命運不說，我當時確實預感到國家可能要走上一條吉凶難測的路。想來想去沒有別的辦法。我是在極度痛苦和失望中走的。」

1981年，傅聰在中國獲得平反。之後他多次回到中國進行演出。

音樂成就

傅聰極具鋼琴天賦，自七歲起開始正式學習，先後師從居於上海的意大利音樂家梅百器（Mario Paci）與蘇聯籍鋼琴家勃隆斯丹夫人（Ada Bronstein）。

1955年，傅聰參加在華沙舉行的第五屆肖邦國際鋼琴大賽，成為首位在國際鋼琴比賽中獲獎的中國音樂家。

定居英國後，傅雷的音樂事業逐漸走上巔峰。美國《時代》雜誌曾評價他為「當代最偉大的華人音樂家」。

波蘭肖邦研究所（Fryderyk Chopin Institute）29日在其官方網站上對傅聰去世表示哀悼。該機構稱，傅聰的離去「標誌著肖邦傳統中極為重要的一頁的關閉」。

中國鋼琴家郎朗在微博上表示，傅聰是他十分敬重的「偉大的藝術家」，願天堂沒有病痛。

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首位獲得肖邦國際鋼琴大賽冠軍的中國人李雲迪表示，對此消息一時難以置信，願他在天堂永遠有永恆的美樂陪伴，永不寂寞。

在音樂界之外，中國網友對傅聰的去世反應不一。在不少《傅雷家書》的讀者對這一消息表示哀痛的同時，也有一些民族主義的評論出現在網絡上。

「叫你不愛國，雖說愛音樂無國界，這也許就是後果吧。好好的中國人跑去做個英國人，」一名網友寫道。

「傅聰不是一個榜樣人物……傅聰是一個叛徒。叛逃可恥，後代叛徒更加可恥。我們不能是非不分，」另一人表示。

「百年之後人家怎麼說我，反正我也管不了了。我相信百年以後，說我的事情一定有很多不同的說法，很多莫名其妙的，可是我管不了了。反正是身不由己的事情，身後名利的事情，顧不上這些，無所謂，」在一次接受中國媒體採訪時，傅聰曾這樣表示。