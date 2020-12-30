新冠疫情：研究稱武漢可能有近50萬人曾感染病毒

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這項研究稱，有近5%的武漢人口可能曾經被病毒感染。

中國疾病預防控制中心的一項研究顯示，中國武漢市近5%的人口可能曾經感染過新冠病毒。

武漢的人口大約為1100萬，這一比例表明有近50萬人可能感染了該病毒。

如果屬實，這比武漢官方記錄的50354例確診，高出近10倍。無症狀感染病例不計入中國的官方病例統計中。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情爆發後，武漢封閉海鮮市場。

中國疾控中心在微信上發表聲明說，這項研究是在今年年初進行的，從武漢市以及更廣泛的湖北省、北京、上海和其他四個省份的3.4萬人中抽取樣本。

下月，一個國際科學家團隊將訪問武漢，調查病毒起源。此前他們與北京進行數月談判，而北京一直不太同意獨立調查。

中國研究人員發現，武漢市新冠病毒抗體陽性率為4.43%；在武漢市外的湖北省其他地區，抗體陽性率為0.44%；而在湖北以外的12000人中，只有兩個人的抗體測試呈陽性。

它的結論是，武漢市以外的感染人數很少，並說這表明武漢市採取的措施防止了病毒的大規模傳播。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 武漢「封城」76天大事記

這項研究名為全國新冠肺炎血清流行病學調查和分析，是在中國「控制了第一波疫情」一個月後進行的。

所謂的血清流行病學調查，是指分析人群中特異性抗原或抗體的分佈規律，發現傳染性疾病的發生與流行規律。

今年年初，新冠病毒被追蹤到武漢的一個海鮮批發市場，有人認為在這裏病毒由動物傳染給人類。但專家現在認為，有可能新冠病毒的傳播只是在那裏放大。