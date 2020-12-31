黎智英案：終審法院接受香港政府上訴，保釋被撤銷

圖像來源，Reuters

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反港區國安法以及一項「欺詐罪」，早前申請等候審訊期間保釋獲得高院批准，香港政府不服決定並提出上訴，當地終審法院受理上訴申請，黎智英暫時需要再度還押，預計二月初再訊。

終審法院周四（12月31日）早上聽取黎智英的代表律師和香港政府律政司代表的陳詞後，同一天下午作出決定，二月初的時候會就黎智英等候《港區國安法》和欺詐罪的審訊時可否保釋外出一事，作正式裁決。

香港高等法院12月23日批准黎智英保釋，但附帶許多條件，包括需要繳交1000萬港元（約合129萬美元）的保釋金、不可離開香港亦不能接觸外國官員，或在任何媒體發表文章，除了到警署報到或出席法庭聆訊外需要留在家中。

這個決定當時引來親北京人士不滿，認為已經有多名去年示威浪潮中被控告、和被指觸犯《港區國安法》的人士獲准保釋後潛逃離開香港。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 黎智英是首名被控違反國安法而獲法庭批准保釋的被告。

黎智英和香港政府代表其中一個爭議的重點，是《港區國安法》第42條中有關保釋的規定。條文指除非法官有「充足理由」相信被告人不會繼續「危害國家安全」，否則不得批准保釋。和保釋相關的條款是香港各界觀察國安法執行細節的一個重要方面。

香港政府代表向終審法院陳詞時指出，法庭應該考慮黎智英重犯的風險，又指《港區國安法》的最高刑罰是終身監禁，等同謀殺， 這類案件一般都不會批出保釋。

但黎智英的代表律師認為，下級法院法官在處理保釋申請時已經充分考慮了《港區國安法》第42條的相關規定，並相信黎智英不會再犯相關罪行後才批准保釋，不能質疑法官錯誤理解條文。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 黎智英：作為反抗勢力的象徵，我不能後退

黎智英早前獲得保釋後，引起多份中國官方媒體和香港親中報章的批評。其中，《文匯報》社評批評香港法院的保釋決定，並呼籲國安公署介入。