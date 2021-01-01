香港百年蓄水庫羅馬式建築遭破壞，文物保育政策再受關注

圖像加註文字， 香港文物保育官員向當地傳媒透露，水務署曾經向古物古蹟辦事處提交資料，形容這個設施是"水缸"，因此當時判斷為沒有需要跟進。

香港政府早前在當地深水埗進行工程施工時，意外發現一個配水庫，有完整的羅馬式拱門結構，相信有超過100年歷史，但部分結構遭破壞。 儘管當局按公眾要求暫停工程，事件令外界再次關注香港的古物保育機制。

香港媒體翻查政府文件，發現這個位於主教山的配水庫在1904年建成，是當時九龍水務工程計劃的一部份，但70年代已經停用。

一些地區議員接受媒體訪問時指出，負責工程的政府水務署曾經向負責香港地區事務的區議會匯報工程，但當時形容它為「水缸」，又指它的結構開始受損，建議把它回填，但展開工程後才發現配水庫，並且部分結構已在近期施工中遭破壞，目前工程已經暫停。

事件曝光後，香港當局對保留這個蓄水池，以至之後是否把它活化（將文物用作它用以求得到保育）持開放態度，但事件仍然引起外界不滿，令多次在香港引起爭議的保育政策重回公眾視野。

圖像來源，FACEBOOK / CARRIE LAM

香港文物保育官員向當地傳媒透露，水務署曾經向古物古蹟辦事處提交資料，形容這個設施是「水缸」，因此當時判斷為沒有需要跟進，但現在認為水務署人員對建築物處理「敏感度」不足，向公眾道歉。

一些區議員之後發起聯署，要求政府把這個蓄水池列為「暫定古蹟」，讓文物專家進行評估期間保護蓄水池免受進一步破壞。

香港政府在2009年發出文件，要求各部門在進行工程前需要評估會不會對附近可能存在的文物進行評估。古物諮詢委員會當年又進行全港歷史建築調查，找出1444座歷史建築物，對它們加以評估和保護。

香港一個保育團體「活現香港」創辦人陳智遠指出，這個主教山蓄水池是九龍水務設施的一部份，而古物諮詢委員會當年的調查中，找到不少屬於九龍水務設施其它部份設施，質疑為什麼當時會遺漏這個蓄水池。

香港民間環境保育組織長春社公共事務經理吳希文接受當地媒體訪問時說，當局應該公布更多部門之間的溝通過程、步驟等，讓外界知道政府評估和保育文物的過程中有什麼可以改善的空間。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港政府建議把何東花園列為一級歷史建築，需盡力保留，但最終在業主堅持下清拆。

保育爭議

這個配水庫曝光後，引起包括特首林鄭月娥的注意。她在社交網站留言說，即使不是古物古蹟專家，都會覺得這些「漂亮和相當完整的舊建築」值得保留。但留言隨即引來批評，指林鄭月娥談論保育古物「十分諷刺」。

林鄭月娥曾經擔任發展局局長，但在她任內的2007年，發生拆卸皇后碼頭的爭議。香港政府當時為了填海，決定清拆有80多年歷史的皇后碼頭。香港主權移交前，歷任總督都是在九龍坐船，渡過維多利亞港在皇后碼頭上岸。

林鄭月娥當時曾經答應拆卸後會尋找地方，利用原有組件重建碼頭，但至今未有下文。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港政府2007年拆卸皇后碼頭，令公眾開始重視對當地歷史建築的保育。

香港一些歷史建築也因為屬於私人財產，業主決定拆卸時政府無法阻撓。其中包括1920年代由香港商人何東購入改建的何東花園，政府2009年建議把它列為「一級歷史建築」，表示盡要「盡一切努力予以保存」。