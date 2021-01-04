馬雲近況：英國媒體發問 「馬雲哪兒去了？」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬雲稱，沒有系統性金融風險，因為中國金融基本上沒有系統。

阿里巴巴創始人、中國電商大亨馬雲的下落近來引起英國媒體普遍關注。諸多報章似乎齊聲發問，「馬雲哪兒去了？」

報道稱，馬雲過去兩個月一直未在公開場合露面，這和他過往的「高調」形成鮮明對比。

馬雲本人近期社交媒體上保持沉默，他的微博和推特最後一次更新都是在去年10月；阿里巴巴的解釋也很單薄。

信息匱乏，難免引發媒體普遍猜疑，馬雲是否在中國「被隱身」。

缺席真人秀

元旦當天，英國出版的《金融時報》報道稱，馬雲從他自創的「非洲創業者」真人秀決賽圈評審團中「消失」，「暗示」著他在中國「失寵」後陷入的困境。

「非洲創業者真人秀」由馬雲公益基金會牽頭舉辦，馬雲本人曾出席2019年的首屆決賽，並擔任評委。

報道說，在2020年11月舉行的第二屆決賽中，阿里巴巴高管彭蕾取代馬雲任評委。

《金融時報》援引阿里巴巴發言人解釋，馬雲不再擔任非洲創業者大賽決賽評審的理由是，他的「日程安排衝突」。

就在「非洲創業者」決賽前幾周，馬雲還曾在社交媒體上推特上表示，他「迫不及待想見參賽者」。

《每日郵報》稱，馬雲缺席決賽很「神秘」。該報認為，馬雲現在「從公眾視線徹底消失。考慮到他從前極為高調，這個突然轉變更加引人注目」。

不過報道還說，目前沒有跡象表明馬雲「受到身體傷害」。

「和當局唱反調」

但是，流行小報《太陽報》則說，中國一向「嚴厲」對付那些敢於和當局唱反調的人。

報道特別提到，今年3月，北京地產大亨任志強在批評習近平應對新冠疫情危機後失蹤。

《每日電訊報》稱，「中國億萬富豪馬雲下落成謎」，他在批評中國的金融體制後一直未再公開露面。

《獨立報》標題則形容，馬雲在批評中國金融體制數周後「下落不明」。

報道最後還提到，新冠疫情中，馬雲向世界各地捐助大批口罩等防疫物資，並向紐約捐贈2000台呼吸機。

《泰晤士報》並沒有猜測馬雲的下落，但是日前發表題為「北京威脅摧毀馬雲構築的大廈」的報道。

報道說，自從兩個月前馬雲挑戰北京的監管體制和國家支持的銀行的霸主地位以來，他的商業帝國就被「拋入亂局」。

除英國媒體之外，其他一些西方國家、印度媒體等也開始關注馬雲的去向，刊出用「馬雲哪兒去了？」做標題的報道。

圖像來源，Reuters

回顧：馬雲說了什麼？

2020年10月24日，馬雲在上海的一次公開演講似乎觸動了中國監管層的神經。

當天的金融論壇上，中國國家副主席王岐山通過視頻致辭，稱新業態層出不窮，在提高效率帶來便利的同時也使金融風險不斷放大；中國要守住不發生系統性金融風險的底線。

而馬雲在隨後的演講中卻稱，沒有系統性金融風險，因為中國金融基本上沒有系統。

他還表示，必須改掉金融的"當鋪思想"，還批評旨在降低金融風險的國際間"巴塞爾協議"是老人俱樂部，並表示"好的創新不怕監管，但是怕用昨天的方式去監管"。