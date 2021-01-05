拼多多年輕員工「996」加班後猝死 官方賬號「冷血」回復引發眾怒

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 拼多多創始人黃崢

中國快速崛起的電商巨頭拼多多在一名員工加班回家途中猝死事件發生後，正面臨前所未有的輿論危機。

這名年僅22歲員工的死亡發生在去年12月29日。據報道，她在凌晨1點多下班後，回家途中突然暈厥倒地，隨後被證實離世。

周一（1月4日），這家電商巨頭的官方賬號在類似於Quora的問答網站「知乎」發帖試圖淡化此事，回復稱「你們看看底層的人民，哪一個不是用命換錢……這是一個用命拼的時代」，但這則回復加劇了人們的憤怒。

員工猝死

「我的好朋友，拼多多新疆買菜妹子凌晨一點半下班路上猝死，」一名用戶周日（1月3日）在中國職場社交軟件脈脈上寫道。「真的沒人敢出來講一句話嗎？這到底是什麼鬼公司？」

帖子中所提及的「買菜」是拼多多去年上線的新興業務，主打在二三線城市提供網上購買廉價的蔬菜及快速配送服務。

在這則爆料帖發出不到一天後，問答網站知乎上便出現了網友提問「如何看待網傳拼多多員工加班後猝死一事」，網友們發現，拼多多的官方賬號回應了此事，但內容卻讓他們感到不滿。

圖像來源，Zhihu 圖像加註文字， 這條來自官方賬號的回復在發佈半小時內便被刪除，但截圖迅速在社交媒體上被轉發。

「你們看看底層的人民，哪一個不是用命換錢，我一直不以為是資本的問題，而是這個社會的問題，」該賬號回復道。「這是一個用命拼的時代，你可以選擇安逸的日子，但你就要選擇安逸帶來的後果。」

儘管這條來自官方賬號的回復在發佈半小時內便被刪除，但截圖迅速在社交媒體上被轉發，在微博上相關話題的點擊量達到數億次。很多網友指責拼多多過度的加班制度以及「冷血」的回應，一些人還呼籲卸載該公司的App。

「血汗工廠，還這麼理直氣壯！」一名微博網友批評道。

「有誰關注過底層的健康，我們現在賣命的錢未來都不夠買藥的，」另一名網友寫道。

拼多多官方微博周一晚發佈聲明，證實了員工之死的消息，但否認知乎網站上的回答來自該公司，並指其是「謠言」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 加班文化在中國互聯網公司非常普遍。圖為北京中關村的一家創業公司。

拼多多同時將其知乎官方賬號的回答歸咎於一名姓李的合作供應商員工，稱這是該員工忘記退出已登陸的官方賬號，便錯誤地「用個人手機發佈」。該公司強調，該回答「不代表任何拼多多的官方態度」。

據中國媒體報道，拼多多註冊所在地上海市長寧區勞動保障監察部門周二（1月5日）表示，已對該公司的勞動用工情況展開調查。

「996」爭議

這名女生具體的死因目前仍待確認。據上海官方媒體第六聲（Sixth Tone）報道，律師表示，根據中國法律，如果一個人在工作期間出現醫療緊急情況，並在48小時內死亡，這種情況可以被視為「因工死亡」。

儘管如此，該事件讓很多人再次重新關注兩年前曾掀起廣泛討論的「996」工作制度。

相較於阿里巴巴、京東等有著近20年歷史的中國電子商務巨頭，拼多多屬於後起之秀。這家2015年才起步的電商公司在五年的時間裏依靠低價和折扣在小城市用戶和中低收入者中獲得廣泛支持。

2020年，在納斯達克上市的拼多多股價上漲了近370%，使該公司年底市值達到2178億美元，超越京東，成為中國第二大電商平台，在中國互聯網公司中位列第四。

但和其他中國互聯網公司類似，拼多多也以殘酷的加班文化而聞名。兩名曾在該公司工作但要求匿名的人士向BBC透露，該公司上午11點上班，往往要工作12個小時以上，每周工作6天。

中國媒體《人物》曾報道，拼多多還對員工實行非常嚴格的管理。2020年起，員工中午12點到2點的吃飯休息時間已縮減為1小時，公司廁所牆上還貼有「上廁所不要帶手機」的標語，以敦促員工盡快回去工作。

作為回報，員工工資往往比阿里巴巴或騰訊等同行更高，更遠高於中國其他行業的平均工資水平。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 2018年，拼多多在上海和紐約同時敲鐘，正式在納斯達克上市。

中國《勞動法》規定，中國實行勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過44小時的工時制度。而在「996」工作制中，人們可能實際工作72小時，這個工時顯然遠遠超過中國《勞動法》所規定的每周工作時間不超過44小時的工時。

儘管看似有章可循，但中國政法大學社會法研究所所長婁宇曾對BBC中文分析，實際中很多公司都有自己的「借口」，例如「勞動者沒有完成工作任務」，或是「自願加班」等。

在兩年前引發輿論關注的有關「996」工作制的討論中，阿里巴巴創始人馬雲曾公開發聲捍衛，將其稱為「福報」。他的競爭對手們——包括京東的CEO劉強東和小米創始人雷軍也對加班文化表達了支持。