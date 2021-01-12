現代都市香港為何如此迷信

馬修·基岡

（Matthew Keegan）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在黃大仙寺，金鐘上被貼上了祈福者的名字。

在香港一個炎熱潮濕的日子裏，當地金融工作者李薇（Wai Li，音譯）來到這座城市最繁忙的黃大仙廟，來使用一種名為「九神」的算命方法。

流行的做法是搖動裝有從1到100計數的「福簽」的竹管，直到其中一根掉到地上。每根木棒都有一個對應的故事，當寺廟裏的算命師給與一番解釋，就有機會看到你的未來。

李薇跪在寺廟主祭壇前的一個祈禱墊上，閉上眼睛，開始搖晃發財棒，專注於她想回答的問題。幾分鐘後，編號24的棍子掉在地上。她來到寺廟的算命長廊，這是一個有161個攤位的兩層樓。她在這裏遇到了擁有20年算命經驗的約瑟夫（Joseph）大師，根據李薇所尋求的職業指導來解釋她的算命棒。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 黃大仙，一個在香港很受歡迎的道教神仙，被認為有治療疾病的能力。

在這個展位裏，約瑟夫大師坐在李薇對面，告訴她今年不要期望有任何晉升，她在工作方面可能會遇到一些挫折。他說，總體來說，她的運氣一般。

李薇過去曾多次參觀過這座寺廟，她認為這一解讀是凖確的。「黃大仙從來沒有讓我失望過，」她說。「每當我對自己的未來有疑問或踟躕不定時，我都會來這裏。我覺得它是凖確的；那是過去的事了。」

李薇不信教，但就像每天進出寺廟的1萬名遊客一樣，她對當地的迷信習俗持開放態度。「說實話，我覺得很多香港人在某些方面都很迷信。這裏的大多數人會做一些事情來增加運氣或避免厄運。」

李薇說，是迷信讓她最近沒能租下一套新公寓。她說：「管理人員給了1404號房間。」「我不會把公寓看成是廣東話裏的『壓死凍死』。儘管他們給我的租金有很大折扣，我也不想冒險住在那裏。」

圖像來源，Matthew Keegan 圖像加註文字， 黃大仙祠的算命師們通過解讀命運簽來預測未來。

李薇並不是唯一一個積極避免或害怕任何與數字4有關的人，這種情況被稱為「四足症」。在廣東話中，四的發音與「死」相似。14和24被認為更不吉利，因為14聽起來像「壓死」，而24聽起來像「易死」。城市裏的公寓樓、酒店、辦公室甚至醫院經常跳過有這些號碼的樓層。

除了缺少樓層之外，在整個城市的建築和住宅外，另一個常見的景象是土地宮神社。這些小神龕通常位於建築物的正門外，用來供奉中國的土地之神土地公。人們認為，土地之神可以驅除負能量或鬼魂，並為居住在土地上的人們祈福。

蔡偉雄說：「這裏有許多人相信，神和神靈有巨大的力量來改變一個人的運氣或命運。」「你會發現很多商店的正門旁邊都有一個土地宮。它就像一個辦公室管理員，防止入侵者進入商店。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 土帝公祠在香港隨處可見，經常出現在建築物和商店的主要入口外。

蔡偉雄說，這個城市高度競爭的本質促使許多人相信迷信，以此增加運氣和機會。

「在一個競爭如此激烈的地方，你怎麼能超越別人？」蔡偉雄說。「唯一能做的就是利用風水來提升運氣。」

「風水」，字面意思是「風和水」，這是中國古代的一種實踐，利用能量使個人與周圍環境和諧相處，從而帶來更好的財富和健康。風水（安排或擺放建築物的做法）如今在中國大陸被視為「封建迷信」而被禁止，因為違背了黨對馬克思主義的核心信仰。

「當中國第一次禁止風水時，很多風水大師都逃到了香港，」蔡偉雄說。「一些人去了台灣，也是出於同樣的原因。」

圖像來源，Matthew Keegan 圖像加註文字， 風水羅盤被從業者用來確定建築、地點或物品的凖確方向。

如今，風水在香港仍然很受歡迎，蔡偉雄說，約有40%的開發商仍在徵詢風水大師的意見，為項目的最吉祥的設計方式出主意。諮詢價格一般從普通的8港元/平方英尺到高端的30港元/平方英尺不等。如果是新建築項目，每個項目的成本從100萬港元到幾百萬港元不等。

位於香港中央商務區的大部分摩天大樓都被認為是符合風水的建築。事實上，它們的許多設計特點都深受古代習俗的影響。

專家表示，市中心甚至發生了風水之爭。據說，這座中國銀行的摩天大樓像一把刀片，用它那被稱為「殺氣」的不吉利能量來切割周圍建築的財富。據稱，鄰近的匯豐銀行大樓在其屋頂上增加了兩個類似炮彈的物體作為防禦。

1989年，中國銀行大廈落成後不久，匯豐股價便跌至歷史低點。據稱，為了轉移這種負能量，匯豐將其像炮彈一樣的物體對凖了中國銀行。聯想控股稱，自那以後，匯豐的業績有所改善。

經過與風水專家長時間的磋商，匯豐銀行還在大門正前方擺放了兩座青銅獅子。在風水裏，獅子是保衛、財富和社會地位的象徵。考慮到匯豐是世界第六大銀行，一些當地人喜歡撫摸獅子的鼻子和爪子，希望能從獅子身上沾到好運。

蔡偉雄說：「我們相信，觸摸一些風水寶器可以給自己帶來好運。」他說，這就像和幸運的人出去玩一樣，你會發現自己接觸到更多的好機會，但沒有任何保證。「中國有句古話，要想成功，70%靠努力，30%靠運氣。」

蔡偉雄大部分時間都在諮詢室內空間的設計，以確保客戶獲得最好的風水。如果一個建築是最近才建起來的，他會進入單位，計算門的位置，以帶來最佳運氣。「對任何單位來說，門都是至關重要的，」他說。門意味著帶來好運和繁榮。我們可以把門對凖一個非常吉利的角度，然後在一個吉祥的時候用風水羅盤來計算。他還為客戶提供最佳風水方面的建議，利用生日來確定事物的最佳方向。

根據蔡偉雄的說法，風水並不需要很昂貴。最經濟的方法是在某些地方擺放風水飾品。大多數時候你會看到「賜福之人」。這些小物品通常由黃銅製成，形狀像葫蘆，可以專門用來吸收負面能量，並將疾病和厄運的影響降到最低。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據說在中環的匯豐大廈和中國銀行大樓之間有一場風水之爭。

在香港，迷信也延伸到了死者身上。在祭拜先人的節日期間，包括4月份舉行的清明節，悼念者會焚燒紙錢、紙衣服、紙房子，甚至是紙做的智能手機和電視等最新產品。人們相信這些祭品會讓死者擁有幸福、富足的來世。

蔡偉雄說：「我們相信，如果你照顧祖先，他們會回報你祝福。」「我父親死的時候很窮。所以我們為他燒了很多東西，這樣以來他在來世就可以發財了。連我都這麼做了。這畢竟是個迷信的社會。」

香港迷信現象如此之多，其原因難以查明。英國此前在香港殖民已有150多年歷史，吸收了東西方的信仰，如今許多居民相信來自兩種文化的流行迷信。例如，香港人會避免從梯子下走過（在西方被認為是不吉利的），也會避免送鐘錶作為禮物（在中文裏，鐘錶被認為是不吉利的，因為」鐘「這個詞聽起來和參加葬禮、表達敬意時的」送終「很像）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有些人認為，整個香港的迷信是由這個城市高度競爭的天性所驅動。

新加坡國立大學教授張燕（Yan Zhang，音譯）撰寫過有關迷信儀式在驅趕厄運方面作用的研究。他說，人們相信迷信的最主要原因是，為了獲得一種對周遭環境的控制力。

「迷信的行為讓人們有一種控制感，這讓他們感到不那麼焦慮或緊張，」張燕說。「宗教、科學和迷信都能幫助人們產生控制感和舒適感。香港不是一個特別有宗教信仰的地方，所以要想感覺好一點，你需要依靠科學或迷信。」

但無論原因是什麼，這座城市的迷信信仰不太可能在短期內消失。張燕說：「隨著時間過去，當人們更了解某些事物的運作方式時，迷信觀念可能會不斷更新。」「但我並不認為迷信會完全消失。考慮到人們永遠無法完全掌控自己的生活，有關迷信的信念會一直存在，只要我們能想象到。」