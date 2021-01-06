香港《國安法》：警方拘捕至少50名參與民主派初選人士 涉嫌「顛覆國家」罪

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港民主派去年七月舉行初選，以決定派出哪些人士參加原定去年九月舉行的立法會選舉。

多名香港民主派人士被當地警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，他們被指與原定去年舉行的立法會選舉前夕，民主派舉行的初選有關。

香港警方在周三（1月6日）清晨開始的行動中，拘捕了最少52人，他們多有參加去年的初選，包括前立法會議員涂謹申、胡志偉、鄺俊宇、楊岳橋等。另外，負責舉行初選的前香港大學法律系副教授戴耀廷也被拘捕。

此次抓捕是國安法實施以來，被捕人數最多的行動，多名被拘捕人士自己發佈的視頻顯示，參與上門拘捕有香港國安處警員。

香港媒體引述消息指，拘捕行動與部份候選人競選時聲言要阻撓香港政府施政有關，涉嫌違反《港區國安法》第22條第三款的規定。根據此法，第22條第三款規定組織、策劃、實施或參與「嚴重干擾、阻撓、破壞」中國中央或香港政府機關履行職能的行為，屬於「顛覆國家政權罪」，最高可以無期徒刑。

早前因為另一案件而被判囚的黃之峰，據報也因為這次案件在監獄中被警方問話。

另外，警方也到一家香港網絡媒體《立場新聞》的辦公室派送一份法庭命令，內容是要求立場新聞交出涉及一宗《港區國安法》案件的文件，警員之後離開，沒有搜查辦公室。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 初選吸引逾60萬人投票，多個票站大排長龍。

《港區國安法》自去年6月30日實施，香港民主派之後在七月中按原定計劃舉行初選，以決定派出哪些人士參加原定去年九月舉行的立法會選舉。

勝出的民主派參選人大多支持在議會中採取更激烈抗爭，他們希望得到過半數議席「35+」的目標，即獲得立法會過半數議席，增加民主派在關鍵議程上的談判籌碼，並以否決政府財政預算議案等方式來迫使香港政府作出更大的讓步，遭到港府和中聯辦批評。