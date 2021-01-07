香港《國安法》：拘捕行動過後 議員否決議案是否構成罪行成焦點

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 去年舉行的民主派初選吸引約60萬人參加投票。

香港警方大規模拘捕參加去年舉行的民主派初選的人士後，香港和北京當局都先後都發聲為警方行動辯護，指出初選是民主派計劃癱瘓政府的一部份，因此違反香港《國安法》中有關「干擾、阻撓、破壞」政府履行職能的規定。

香港警方國安處在周三（1月6日）的行動中，總共拘捕53人。警方發言人不點名指出，香港大學前法律系副教授戴耀廷去年提出「攬炒十步曲」計劃，提出要透過奪取立法會過半議席、奪取立法會控制權並在之後否決政府所有議案從而癱瘓政府，違反香港《國安法》中第22條的規定，而初選就是這個計劃的其中一步。

香港保安局局長李家超形容這些民主派人士以「歹毒計劃」，試圖癱瘓香港政府的運作，強調警方的行動是必要和必須。

事件引起多地政府關注，早前獲美國候任總統拜登提名為國務卿的布林肯（Antony Blinken）在社交網站說，香港警方的拘捕行動是「針對那些勇敢地推廣普世權利人士的攻擊」。澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）也指出，澳洲一向質疑香港《國安法》會侵蝕香港的自治和法治。

香港民主派人士也質疑，反對財政預算案是立法會議員的權力，不可能算是癱瘓政府，並不符合香港《國安法》中規定構定犯罪的條件。香港建制派內部也有聲音質疑，單憑香港當局目前給出的證據，不一定可以判定這些民主派人士犯了香港《國安法》下的罪行。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港國安法：戴耀廷等53人 涉及民主派初選被捕

什麼是「攬炒十步曲」？

戴耀廷最初去年4月提出這個計劃，整個計劃共有10個部份，內容是透過《基本法》有關通過財政預算案的規定，令政府「停擺」，他認為之後會引來北京政府行動，最終一步是引起西方國家對中國實施政治及經濟制裁。

「攬炒」是香港用語，有「同歸於盡」的意思。計劃內容主要關乎香港《基本法》中有關立法會審議由政府提交的年度財政預算案的機制。香港《基本法》第50條規定，如果立法會拒絶通過財政預算案，行政長官可以下令解散立法會，重新選舉。而第52條規定，如果重選後立法會再次拒絶通過同一部財政預算案，行政長官就必須辭職。

戴耀廷的計劃就提出，民主派要在原定去年舉行的立法會選舉中取得過半數議席，之後否決政府所有法案，令政府只能維持一般運作。當這個由民主派主導的行動導致立法會否決財政預算案時，就會觸發《基本法》第50條，令行政長官下令解散立法會。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港警方國安處在周三（1月6日）的行動中，總共拘捕53人。

計劃假定香港民主派在立法會重選後再次取得超過一半的議席，並再次否決財政預算案，之後就會觸發《基本法》第52條的規定，香港行政長官必須辭職，從而令香港政府停擺，之後推演接下來可能發生的事情，包括北京政府宣佈香港進入緊急狀態等，最終令西方國家對中國政府實施政治和經濟制裁。

戴耀廷當時認為，透過這個方法，可以增加民主派與香港政府談判的籌碼，令對方接受2019年示威浪潮中示威者要求釋放被捕示威者，推行普選行政長官和立法會議席等的「五大訴求」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 戴耀廷早前因為發起"佔領中環"運動被判囚，目前在上訴期間獲准保釋。

初選目的「相當明顯」

外界指出，立法會議員審核政府提交的財政預算案，是《基本法》規定的其中一個職責，而無法通過財政預算案令行政長官下台等都是《基本法》內規定的機制，質疑當局指控這些參加初選的民主派人士觸犯香港《國安法》的理據。

香港警方國安處高級警司李桂華周三會見傳媒時指出，被拘捕的人士都涉嫌觸犯香港《國安法》中第22條的規定，它指明組織、策劃、實施或參加「以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為」，就屬於犯罪。這條文第三款規定其中一種行為，是「嚴重干擾、阻撓、破壞」中國中央或香港特區政府履行職能。

李桂華又解釋，看待事件時要留意計劃的最終目標和意圖，如果整個計劃唯一目的是令政府停擺，這樣就屬於違法。

中國全國人大常委中唯一的香港代表譚耀宗就說，民主派初選的目的「相當明顯」，又指對方「有綱領、計劃、行動」去凝聚力量，奪取立法會大多數議席，以求癱瘓政府，違反香港《國安法》第22條的規定。

香港建制派立法會議員麥美娟也認為，戴耀廷提出的計劃是意圖透過否決財政預算案，令行政機關真空，與立法會議員行使職責監督政府的目的完全不同。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 有建制派支持者慶祝民主派人士被捕。

香港民主派人士質疑當局的說法，其中民主黨主席羅健熙批評當局如果把民主派的初選誇大為可以危害國家安全，那麼「這個國家安全頗脆弱」。

部份立場親建制派的人士對香港當局的說法也有保留。其中，親商界的建制派立法會議員田北辰指出，要符合香港《國安法》第22條指明的罪行，其中一個因素是當事人使用「非法手段」，他認為警方指出民主派初選的目的是非法，但沒有解釋他們以什麼非法手段去達到這個目的。