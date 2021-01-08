中國河北進入疫情「戰時狀態」 多地倡議非必要不返鄉

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 從周三開始，石家莊開始進行全市核酸檢測

全球深陷新冠病毒疫情，早前情況相對穩定的中國大陸也有幾個省市陸續爆出疫情。緊挨北京的河北省1月初出現本土病例並逐步增多，該省隨後宣佈進入「戰時狀態」。

臨近春節，面臨每年人口「大遷徙」時段，中國各地政府發出通知倡議，非必要不返鄉。

河北進入疫情「戰時狀態」

根據中國國家衛健委網站數據，1月2日河北出現1例本土病例，隨後開始迅速增多。從1月2日報告首例病例至1月7日24時，河北省共報告本土確診病例123例、無症狀感染者194例。河北隨後宣佈全省進入「戰時狀態」。

周四（1月7日），中國大陸報告本土病例52例，其中河北就有51例。河北省疫情最嚴重的是省會石家莊，報告病例50例；另外一例則來自邢台市。8日，河北全省再增加33宗本地確診病例及39例本地無症感染者。

從官方公布的新冠患者的活動軌跡來看，一些患者曾經參加婚禮、葬禮或者集體活動。石家莊市疾控中心主任蘆飛稱，此次疫情呈現發病人數多、家庭聚集性特點，短時間內出現大量病例。

河北省委機關報《河北日報》稱，該省應對疫情的方法主要包括對村莊進行封閉管理、對常住人口開展全員核酸檢測、全面排查追蹤密切接觸者等。

從周三開始，石家莊開始進行全市核酸檢測，截止周三下午5點，採樣約200萬人分，發現陽性樣本7例。另外，石家莊也已經減少人員聚集活動，暫停全市學校線下教學活動。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 河北省石家莊疫情較嚴重

對於此次病毒源頭，中國疾控中心副主任馮子健受訪時稱，河北疫情中的病毒仍然是境外輸入病毒，很可能為歐洲輸入。

收緊檢疫

中國大陸地區繼黑龍江、遼寧之後再次爆發河北疫情，北京、深圳等地相繼收緊檢疫措施。

1月5日，北京市委書記蔡奇主持召開新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議。會議指出，要築牢外防輸入的防疫屏障，確保首都安全。

北京對入境人員開始推行分類「14+7」措施，也就是在14天隔離後，根據不同情況增加7天居家或集中觀察或落實7天健康監測。

如果從國內其他口岸入境大陸的，自入境之日起滿21天才可進入北京。入境未滿21天需進京人員，應在抵京前72小時內通過小程序主動報告個人信息，抵京後補足7天健康監測或居家觀察和集中觀察。

1月4日開始，所有境外入境深圳的人員在集中隔離14天後，也必須納入7天社區管理。所有境外入境人員累計將接受5次核酸監測。

春節回家嗎？

中國春節臨近，各地返鄉探親無疑會增大人員流動。北京、上海、深圳等多地已經發出倡議，非必要不返鄉或者非必要不出行等。

1月1日，安徽阜南縣向在外務工人員倡議稱，疫情防控形勢嚴峻，在外出行不可控因素較多，建議在務工地過年。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 河北進入戰時狀態

一些微博網友提出了反對。微博網友「炸尾喵培育器鴉」說：「似乎打工人過年回家是給人添亂似的。」

微博網友「廢話健將」則說：「雖然很支持疫情防控工作，但是外出務工人員在外一年，不讓他們回去和留守老人留守兒童團聚真的於心不忍。」

去年年底，中國國務院聯防聯控機制綜合組下發通知，要求各地政府在元旦和春節期間鼓勵員工在工作地休假，減少人員聚集，引導錯峰出行和線上消費。