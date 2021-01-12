觀星天文愛好者2021年絶不能錯過的星空奇景

伊娃·昂蒂維羅斯（Eva Ontiveros）

BBC國際台

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 土耳其的奇爾迪爾湖上空的夜空

新的一年，新的觀星計劃！

如果您對夜空和太空探索充滿熱情，應立即開始計劃，因為2021年將有很多令人興奮而美麗的天文事件，讓所有人去欣賞享受。

您可以期待害羞的行星，附近的星系，月全食，月環食，流星雨，兩次火星登陸的任務，甚至是新的太空望遠鏡的發射，這將使我們以前所未有的方式看到宇宙。

從多年只有一次的奇景，到百看不厭的現象。凖備欣賞吧：

1. 窺探水星

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 黃色的水星（右）正被木星和金星追逐。

如果你從未見過太陽系最小的行星水星，1月24日，它將會最接近太陽，那是你最可能看到它的時間。

如果你視力好的話，在西邊的地平線可能看到它，，但有一副雙筒望遠鏡會有更大幫助。

水星圍繞太陽公轉需要88天，我們大部分時間都看不到它，因為它很會在太陽光下隱藏起來。

但在一月底，水星將處於一個稱為「半相」的週期，只有50％會被太陽照亮。 因此，這是今年最好的機會來欣賞，好好享受！

2. 南半球的深空天體

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 智利的夜空真的無與倫比。

在赤道以南觀星，對於業餘和專業天文學家都是一種珍貴的享受。

對於初學者來說，銀河系的光帶在這裏是很清晰明亮，有時甚至可以看成是繁星點點的彩虹，形成了一個不間斷的拱形，聚集了從不同地平線折射的多色線。

荷蘭美國裔天文學家巴特·博克（Bart Bok）曾說過一則名句：「南半球擁有所有美好的東西。」

他和他的天文學家妻子普裏西拉·費爾菲爾德（Priscilla Fairfield）對我們星系的結構和演化方面取得了重大發現。

從地球的這一邊，任何人都可以用肉眼觀察球狀星團（重力將球狀星球捆綁在一起）、我們以外的星系、以及星雲……

也可以看看克魯斯，又名南十字星，它雖然是88個星群中最小的一個，卻是其中最獨特的一個。

在克魯斯以東，您還可以看到煤袋星雲，那兒不斷有新的星星誕生。

緊靠煤袋的是珠寶盒星團：這是一組獨特的星群，由約100個紅色，藍色和白色的星星組成，用一副簡單的雙筒望遠鏡即可輕鬆看到。

3. 北半球冬季深空

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 昴宿星團也被稱為七姐妹。

冬季夜晚特別長，這會令天文觀星人士有更多時間冒著嚴寒沉醉夜空之中。

選擇一個漆黑的夜晚，最好是在2月11日，當晚將有一個新月（如果看不到月亮，它的光就不會干擾您的計劃），並嘗試訓練您的眼睛，可以看到一些沒有那麼明顯的地方。

這是您嘗試發現一些深空天體（例如昴宿星團）的方法。

昴宿星團也被稱為「七姐妹」，這美麗的星團非常明亮人們在市區也可以看到它，不過你要知道望向哪個方向，要在日落之後將視線轉向南方。

如果您更有野心，可以嘗試尋找距離我們銀河系最近的主要星系仙女座星系，那個星系距離我們只有250萬光年。

在沒有光污染的地方觀察時，您可以在剛日落之後望向西邊，用肉眼就看到仙女座星系，在同名星群的附近。

4. 獵戶座

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 獵戶座是經典夜空，被許多文化視為"冬天的帶來者"

如果您是天文學入門者，或者想學習只識別一個星座，不妨做一件在南北半球都可以做到的小事。

獵戶庭在冬天很容易識別，如果你在北半球，它則在西南面的天空中，如果你在南半球，它則在西北天空中（凖確地說，理想的是介於緯度85度和負75度之間）。

這獨特的星群的名稱由來，就是因為它的形狀像「獵人」，有一個沙漏般的形狀，甚至有一條由三顆明亮的星星製成的皮帶和一把隱隱約約的劍。

仔細觀察這把匕首，可以發現它的組成部分不是行星，而是獵戶星雲，裏頭孕育了不少新星誕生。

獵戶座的肩膀沒有令人失望，由紅色的參宿四星和藍色的參宿五星組成。而一隻腳則是由藍白色的超級巨型星球瑞吉爾（Rigel）所形成製成。

但是請記住，在南半球尋找獵物時，獵人是顛倒了，彷彿在做側手翻，而不是追逐獵物。

5. 登陸火星

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國的"天問一號"任務將於4月在"紅色星球"上著陸，此圖是一個模型。

今年，我們有望看到不止一個，而是兩個分別的火星任務。

美國國家航空航天局（Nasa）預計將在2月18日，將把毅力號火星探測器連同機智號無人直升機一起降落在這紅色星球。

移動科學實驗室配備了一系列攝像頭，可以記錄複雜的著陸情況，並可以研究火星土壤。

它將尋找過去及現在是否存在生命的痕跡，並測試一些為未來人類任務進行的新技術。

今年4月，中國的「天文1號」的著陸器和探測器亦會到火星，任務是尋找底下的水層，為之後把潛在樣品帶返地球鋪路。

中國國家航天局將成為繼美國國家航空航天局之後在火星上執行任務的第二個航天局。

6. 流星雨

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 看2021年最佳的流星雨就必須等到今年年底。

皇家天文台格林威治天文學家格雷格·布朗（Grey Brown）說，每年，天空都會為我們提供幾次"實在值得一看"的流星雨。

當地球沿著其軌道運行時，它穿過了太陽系中各種彗星和小行星留下的塵埃雲。

這對我們來說是個好消息，因為當這些碎片撞擊到我們的大氣中時，它會在夜空中產生一系列明亮的光斑。

欣賞大自然煙火的最佳方法是等到午夜過後，深夜時分，到最少光污染的地方。

您看到越大片天空越好，請凖備躺在地上等待。

布朗說，「若有足夠的時間，再加上一點運氣，在流星最密集的時間，您每隔一兩分鐘就可以看到一顆流星。更幸運的話，您的眼睛習慣了黑暗後，將可以看到季節性行星成為背景的美景。」

布朗說：「5月4日，寶瓶座流星雨將達到高峰，這是著名哈雷彗星生產的兩次流星雨之一。」

下一場引人注目的流星雨將是英仙座流星雨（8月11日），但是看到2021年最佳的流星雨就必須等到今年年底。

雙子座行星（12月13日）「是由小行星而不是彗星產生的碎片，導致流星多數更具色彩，因為它們在太氣層燃燒的物質，類似一般煙花的物料，」布朗說。

如果您想為2022年做好充分凖備，請在日記中寫上「象限儀座流星雨」，因為它將在新年開始的幾天內達到頂峰。

7. 月全食

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 跨越月球的地球陰影

5月26日，月球將被地球上的影子所覆蓋。

那些從環太平洋（環繞太平洋的地理區域）觀察的人將能夠充分看用整個月蝕。

最好的觀賞景點將是夏威夷，因為它將發生在月亮在深夜高空出現的時候，而更南或更北的地區，將只能在月落前看到月食的某些階段 。

8. 環形日食

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當月亮經過恆星前方時，月環食將會出現，留下了一個火紅指環。

6月10日，月球將在太陽上蒙上陰影，但這不會是普通的日食。

這一次，月球距離地球僅404,300公里，這意味著月球的陰影，不會足夠大到完全覆蓋太陽。

反而，當月亮經過恆星前方時，將會出現月環食，留下了一個火紅指環。

記住，千萬不要直視太陽，使用適當的保護措施，例如日食眼鏡，您將可以從加拿大，西北格陵蘭島，西伯利亞東北……以及希望在世界任何地方（通過互聯網）觀察到這種不尋常的現象。

9. 行星衝

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 想象從陽台上看到木星和土星

由於太陽系中，所有行星都是圍繞太陽公轉，所以有時地球會直接位於太陽和另一顆行星之間：這就是天文學家所說的"行星衝"。

格林威治皇家天文台的天文學家達拉·帕特爾（Dhara Patel）說："用肉眼可以看到距離地球最近的行星，但是行星衝提供了最好的觀察機會。

帕特爾說：「土星和木星將分別在8月2日和20日出現行星衝。"他們還將"比今年中的任何時候都更接近我們。」

如果您有望遠鏡（雙筒望遠鏡也可），你就有機會，大約凌晨1點向赤道方向視線望去，"可以觀察到在兩星最光芒的時候，木星大氣層條文和土星環同時出現，"帕特爾說。

10. 詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（JWST）發射

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 哈勃太空望遠鏡產生了一些令人難忘的圖像，現在外界對JWST寄予厚望

如果有一場活動能勾起天文學家的關注，那就是詹姆斯韋伯太空望遠鏡（簡稱JWST）的發射，它預計將於10月31日發射。

格林威治皇家天文台天文學家埃德·布盧默（Ed Bloomer）說，JWST經過一個月的旅途終進入軌道，要把它帶上太空的過程很複雜，因為該望遠鏡太大，無法擠上現存的火箭要加以改良，但它將為天文學帶來一個紅外線的新時代。

他說，這令人非常興奮，因為它將使科學家能夠「研究非常早期的恆星和星系、行星形成過程、銀河系演化等等。」

布盧默說，將它視為已經使用了幾十年的哈勃太空望遠鏡的替代品並不是很正確，但是"它代表了下一代的工程技術，並且將是未來多年國際天文學界的主力軍。"