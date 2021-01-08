美國國會暴力騷亂 中國將其類比香港示威遭反駁

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這名闖入美國國會大樓的特朗普支持者戴著裝有牛角的皮帽，臉上塗著代表美國國旗的紅白藍三色。

美國總統特朗普的支持者在當地時間周三（1月6日）下午闖入國會大廈，試圖阻止國會議員認證美國大選結果，在全球引發廣泛反響。中國官員及媒體將其與2019年香港示威者衝入立法會比較，質疑美國方面「雙重標凖」，並認為美國的民主出現問題。

但香港民主派人士反駁，將特朗普支持者衝擊美國國會與香港示威者進行比較完全錯誤，香港示威者為民主和反對專制而戰，而特朗普支持者拒絶接受選舉結果，不尊重且破壞民主制度。

「雙重標凖」

在周四（1月7日）舉行的中國外交部例行記者會上，有記者問到了中國外交部發言人華春瑩對美國國會衝突的看法。華春瑩指出，對於似曾相識的情景，但是美方作出的反應截然不同。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 暴力事件是在美國歷史人物和場景的超現實背景下發生（圖為警察在國會大廈內的亞伯拉罕·林肯雕像旁邊與支持特朗普的暴徒對峙）。

她將最近美國的事件與香港2019年示威活動相比較，稱美國官員和媒體對美國的事件幾乎眾口一詞譴責，用的詞是「暴力事件」、「暴徒」和「極端分子」等；而香港事件發生時，美國官員和媒體則用的是「亮麗風景線」、「民主英雄」，說「美國人民和他們站在一起」。

「美方一些人對2019年香港發生的事情和今天在美國正在發生的事情的反應和用詞截然不同，這種鮮明的對比及其背後的原因是令人深思的，值得大家進行嚴肅和深刻反思。」華春瑩總結說。

圖像來源，WEIBO 圖像加註文字， 共青團中央官方微博周四則發出了數張美國國會騷亂的圖片，稱這是「最美麗的風景線實景」以及「世界名畫」。中央和國家機關工作委員會旗幟雜誌社轉發了共青團中央的微博，並說這是「拆家做主」。

中國共青團中央官方微博周四則發出了數張美國國會騷亂的圖片，稱這是「最美麗的風景線實景」以及「世界名畫」。

中國中央和國家機關工作委員會旗幟雜誌社轉發了共青團中央的微博，並說這是「拆家做主」。

美國制度「磨損且陳舊」

美國國會騷亂事件也讓一些中國官媒和時評人質疑，美國的民主出現問題。

中國官媒《環球時報》發出題為《誰都知道美國出問題了，關鍵是怎麼辦》的社評稱，此次事件是「美國政治制度的一次內在塌陷」，美國政治制度出現了退化，「這一次總統的支持者變成了「暴徒」，是就這種退化向美國全社會敲響的警鐘」。

社評還表示：「美國社會真應該好好做一番自我反思了。他們的制度曾經強大，但如今無疑磨損且陳舊了，美國的精英們應當正視本國的缺陷，不應再用抹黑、打壓他國的極端衝突方式繼續掩蓋自身的問題，用國際對抗來製造扭曲的平衡。」

中國中央電視台發出快評《暴民打砸國會山，美式民主演砸了！》，指美國「這個自詡為「民主燈塔」的國家在憲法危機和對民主制度日益加劇的不信任中舉步維艱，美式民主正在全世界面前丟醜、破產。」

評論稱，特朗普在失利後為了完成選舉上的「逆轉」，從濫權威脅選務人員到濫訴選舉舞弊，再到不惜通過煽動群眾、達成暴力，已經到了為了追逐權力不擇手段的地步，將所謂的美式民主的遮羞布撕了個幹乾淨淨。

中國時評人、「紅三代」兔主席則認為，美國民主的問題出在聯邦政府、國家層面，因為國家太大，覆蓋的人口和社群太大，民主就不運轉了。他強調：民主只適合地方/基層政治，而不適合大國、大的政治體。

兔主席原名任意，畢業於哈佛肯尼迪政府學院，其祖父是廣東前省委書記任仲夷。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國國會暴亂：共和黨人批評暴力 讉責特朗普

有關比較「完全錯誤」

流亡英國的香港活動人士羅冠聰認為，將特朗普支持者衝擊美國國會與香港示威者進行比較是完全錯誤的。

「香港示威者為民主和自由的正當訴求而戰，他們衝入的是專制和政治迫害的象徵。」他在推特上表示。

香港國際關係學者沈旭輝也認為這是十分不正當的比較。

」一個是在休會期間，彰顯政權的程序不公義，現在證明立法會確是形同虛設；另一個是在會議期間，防止已經符合通過民主程序的結果出現。在國際社會，各國對香港七一佔領立法會普遍同情，並沒有任何批評；但各國領袖對美國佔領國會，已經立刻割席......」他在臉書上指出。

香港民主黨成員吳思諾在推特上指出，這樣的對比對香港示威者來說不公平。