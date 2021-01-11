台灣出口中國佔比攀升 引爆經濟彼此依賴或「脫鉤」辯論

呂嘉鴻

BBC中文

圖像來源，Getty Images

在台灣股市破新高，經濟成長的當下，不同立場的陣營對台灣的經濟成長有截然不同的看法。

半導體帶領台灣出口中國大陸

根據資料，2020年台灣對中國大陸（含香港）出口達1,367.4 億美元，佔台灣總出口值的43.8%，較2019年同期約951億美元增加了14%。

出口最大宗的仍是「電子零組件」，增加了20%左右，達207.6 億美元，特別集中於積體電路（集成電路），譬如晶片（芯片）產品等等。緊接在後的是「資通與視聽產品」增加了 58.4 億美元（增加15.1%），之後則是光學器材增 加了2.5 億美元（增加2.4%）。

確實，根據同份資料顯示，去年台灣出口貨品中，半導體佔關鍵角色。

台智庫「中華經濟研究院」副研究員徐遵慈對BBC中文分析，2020年台灣對中國大陸出口成長快速，佔比增加的其中一個原因是2019年台灣對大陸出口衰退4.1%，因此基期較低；另一個重要原因，是「美中貿易戰以及全球半導體產能吃緊，中國大陸自2019年就開始囤積以及擴大採購半導體，導致對台灣出口旺盛的半導體需求激增」。

許多分析指出，在美中貿易戰的背景下，由於中國大陸的公司希望終止對美國的技術依賴，並且更換掉因為美國制裁而不再提供的零件，開始轉向台灣購買產品，因此台灣對中國的高科技產品出口在2020年一直出現增長。

譬如，根據台灣官媒中央社2020年9月公布的出口數據，台灣以急件運往中國兩家主要公司，分別是華為和中國最大晶片製造商中芯國際的產品出現增長。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 《世界製造》：半導體——改變萬物的神奇芯片

台灣半導體領頭羊「台積電」（TSMC）去年7月至9月收入的22％來自中國大陸。根據美國媒體彭博社報導，由於全球晶片大廠英特爾（Intel）7納米制程研發落後，台積電股價不斷高漲，市值達到 4,100 億美元，擠入全球前10大市值公司之列。

台灣經濟是否依賴中國？

然而，此數據公布之後，還是再次引起台灣政黨及輿論的激烈辯論——即台灣經濟是否依賴中國大陸，以及台灣能否與中國大陸經濟「脫鉤」的老問題。

在野黨國民黨抨擊蔡英文政府稱，過去民進黨批評國民黨政府政策「親中」，但據統計顯示，馬英九在任時，台灣對大陸出口的比例（該黨稱為出口依存度）比蔡英文執政這幾年來還低。國民黨台北市議員羅智強便在臉書批評蔡政府將台灣「出口鎖入了中國大陸」。

圖像來源，羅智強 圖像加註文字， 台灣對中國大陸歷年出口佔比(依存度)；國民黨馬英九執政期間為2008至2016年

但是，民進黨則反駁稱，所謂對中國大陸出口貿易金額增加，是反映民進黨政府積極推動產業升級轉型，台灣產品競爭力大幅提升的結果：「例如台積電技術領先全球，資訊與通信科技（ICT）產品佔台灣整體出口超過一半以上」。

除了兩黨相互抨擊之外，台灣輿論也對此議題熱切回應。

2020年12月在廈門與台北兩地舉辦的「2020兩岸企業家峰會」視訊會議中，中國國台辦代表便向台商喊話，稱若「沒有『祖國大陸』發展機遇帶動，台灣經濟將難以維持正成長」。

中國全國政協主席汪洋的開幕致詞信也說，中國大陸「將完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇，加大政策落實力度，讓台企台胞有更多獲得感；將經濟合作『蛋糕』越做越大。」

然而，台灣南台科技大學財金系助理教授朱岳中對BBC中文分析稱，出口數字達四成，實際上是「數字迷思」，重點是什麼產品賣到了中國大陸。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台積電成為全球市值最高的半導體製造商

朱岳中以中國大廠華為為例子說，去年九月華為被美國制裁，台灣廠商無法向大陸出貨，當時台灣雖然丟了一百多億美元的訂單，但10月及11月的出口金額創了台灣出口歷史新高。朱岳中質疑，「這些精密晶片目前仍是中國大陸無法自行生產的必需品，所以到底是誰需要誰？」

輿論爭議

不過，長期研究亞太經貿的徐遵慈認為，一般說來台灣對中國大陸出口，與中國對外出口是呈現「連動」關係，不適合解釋成誰依賴誰較多的問題。

她說，2020年中國出口旺盛，就必須從台灣進口更多電子零配件或半導體去組裝或製造成終端產品出口，「因此這種供應鏈上下游的關係，不是誰依賴誰較多的問題。若一定要比較，可以說是台灣依賴中國市場甚高，中國則高度倚賴從台灣進口的科技和電子產品」。

徐遵慈認為，台灣更要關切的是對特定產業或產品出口集中度高居不下的問題。

來往兩岸三地的金融業主管雷小姐（經要求化名）問道：「在全球化貿易興盛的時代「，有誰能不依賴進出口？她對BBC中文強調，「就像中國仍然需要澳大利亞的煤炭，蘋果公司仍需要中國的低成本代工供應鏈，貿易出口多半是照著全球化的管道在運作才是」。

圖像來源，TSMC

台灣經濟的未來

對於未來兩岸經濟走向的問題，徐遵慈判斷，在未來全球新冠肺炎疫情趨緩後，隨著全球供應鏈的移動，以及台商過去幾年開始將產能自中國大陸轉移到東南亞及南亞（譬如印度），未來台灣對中國出口的快速成長及比重應該都會減緩。

此外，將來亞太區域內貿易的流向變化，譬如《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）如果在2022年生效後，中日兩國貿易可能增加，也會對兩岸日後經貿有所影響。