圖輯：在寒流和新冠中開幕的哈爾濱國際冰雪節

一年一度的哈爾濱國際冰雪節在中國北方城市哈爾濱拉開帷幕。今年已經到了冰雪節的第37個年頭。它每年都會吸引來自全球各地的中外遊客來這裏體驗冰雪世界的神奇。

圖像來源，Shutterstock 圖像加註文字， 冰雪節彩燈夜景

但今年受新冠疫情影響，國際訪客減少，遊人主要來自中國國內。

冰雪節期間，除了展出大型冰燈、冰雕和各式建築外，還會舉辦各種與冰雪有關的活動和旅遊項目。

哈爾濱冰雪節與日本札幌雪節、加拿大魁北克冬季狂歡節以及挪威奧斯陸滑雪節一道並稱為世界四大冰雪節。

圖像來源，Shutterstock 圖像加註文字， 遊人觀賞各種冰雕建築

今年冰雪節有許多冰塔、宮殿與城堡等大型冰雕建築。

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 銀裝素裹的宮殿。

圖像來源，Shutterstock 圖像加註文字， 雪龍

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《戴珍珠耳環的少女》的冰雕版本。

哈爾冰冰雪節有著悠久的歷史，從1963年創辦以來一直延續至今。但在中國文革期間暫停了十幾年，直到1985年才恢復。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 彩燈圓頂

圖像來源，Shutterstock 圖像加註文字， 冰橋仙境

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 冰塔

300名左右冰雕工人默默奉獻。他們當中許多人是建築工人、農民。他們為修建冰塔揮灑汗水。

圖像來源，Carlos Garcia Rawlins / Reuters 圖像加註文字， 打造冰雪節的勞動者們。

圖像來源，Carlos Garcia Rawlins / Reuters 圖像加註文字， 休息一下

圖像來源，Carlos Garcia Rawlins / Reuters 圖像加註文字， 跟蓋高樓大廈一樣複雜。

建造冰雪節所使用的成千上萬塊冰磚來自附近的松花江。

圖像來源，Carlos Garcia Rawlins / Reuters 圖像加註文字， 工人需要把冰塊切割成可以運輸的小塊。

工人需要把冰塊切割成可以運輸的小塊。，然後再用卡車把它們運到冰雪節地點，開始雕刻。

圖像來源，Carlos Garcia Rawlins / Reuters 圖像加註文字， 用冰鎬破冰

王師傅告訴路透社記者，因為人造冰厚度不夠，受風能力弱，所以需要使用河裏的自然冰。

像王師傅這樣的採冰工人需要穿著橡膠靴、羽絨服、厚手套以及帽子來保護耳朵以免被凍傷。

圖像來源，Carlos Garcia Rawlins / Reuters 圖像加註文字， 搬運冰塊

另一名工人張偉（音譯）告訴路透社記者，在冰雪節凖備過程中他們每天清晨6點就開工。

有時還需要加班，一直忙到晚上八、九點鐘，甚至到半夜以後。

圖像來源，Carlos Garcia Rawlins / Reuters 圖像加註文字， 修建冰雕

圖像來源，Carlos Garcia Rawlins / Reuters 圖像加註文字， 鋸冰很辛苦

圖像來源，Carlos Garcia Rawlins / Reuters 圖像加註文字， 辛勤努力

工人們在簡易餐廳吃午餐，熱湯麵、餃子或饅頭。

圖像來源，Carlos Garcia Rawlins / Reuters 圖像加註文字， 午餐

冰燈在夜晚發出五光十色的美景。

圖像來源，Carlos Garcia Rawlins / Reuters 圖像加註文字， 燈火輝煌

哈爾濱冰雪節1月5日開幕，一直到2月25日才結束。

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