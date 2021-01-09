英國新冠疫情升級 倫敦宣佈嚴控 女王接種疫苗

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情下英國零售百貨店（除超市藥店外）全部關閉。

英國政府告誡公眾要謹慎行事，就像自己感染病毒一樣不要出門。首都倫敦感染率最高，市長不得不宣佈緊急狀態。

與此同時，白金漢宮說，女王和愛丁堡公爵已經接種了疫苗。

目前英國新冠疫情嚴峻，英國政府呼籲公眾在沒有必要情況下一定不要出門。

倫敦市長薩迪克·汗表示，在首都有些地區，感染率高達每20人中就有1人受感染。

英格蘭地區推出的公益廣告還敦促市民要像得了新冠那樣謹慎行事，千萬不能懈怠。英國首相約翰遜呼籲公眾要「呆在家中」。

政府的科學顧問建議，2021年新年後英格蘭的封鎖措施還需要更加嚴格，才能達到與2020年3月份防疫封鎖相同的效果。

本周六（1月9日）公布的數據顯示，英國新冠確診病例總人數再度創下新高，超過3百萬人，單日死亡人數也連續4天突破一千人。英國死於新冠病毒的總人數已經超過8萬人。

女王夫婦接種疫苗

一位英國王室消息人士說，女王和愛丁堡公爵已經接種了新冠疫苗。這些疫苗是周六（1月9日）由溫莎城堡的一名王室家庭醫生接種的。

消息來源補充說，女王決定讓公眾知道她接種了疫苗，以防止各種猜測。

94歲的女王和99歲的菲利普親王同在英國的150萬人一樣，目前接種過至少一劑新冠疫苗。

在英國，80歲以上的老人是首先可以接種疫苗的高優先級群體之一。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 94歲的女王和99歲的菲利普親王接種了疫苗。

女王夫婦決定在伯克希爾的住所過了一個安靜的聖誕節，而不在桑德靈厄姆舉辦傳統王室聚會，之後一直在英國溫莎城堡的家中居住。

倫敦市長宣佈首都進入重大事故狀態

圖像加註文字， 薩迪克·汗表示，他對疫情感到"心碎"，並懇請倫敦市民呆在家中，保護公共健康系統NHS。

其中，尤以倫敦疫情最嚴重。目前，英格蘭公共衛生事務部稱，倫敦每10萬人口中就有超過1千人感染病毒。

而英國國家統計署估計，每30個倫敦人中就有1人攜帶病毒。

但倫敦市長薩迪克·汗(Sadiq Khan)告訴BBC記者，在首都有些地區感染率更是高達每20人中就有1人受感染。

因此，他說倫敦疫情「已經失控」。他宣佈倫敦進入「重大事故」緊急狀態。

薩迪克·汗表示，他對此感到「心碎」，並懇請倫敦市民呆在家中，保護公共醫療健康系統NHS。

他說，現在倫敦各大醫院牀位告急，除非住院人數下降，否則醫院將面臨癱瘓危險。

目前，倫敦各大醫院所收治的新冠病人比去年疫情高峰時期還要高出35%。

同時，緊急救護病房的牀位和人手更是不足。通常，應該是一名護士照顧一位重病患者，即為1：1的比例。

但現在一名護理人員需要兼顧3到4名病人，給醫護人員帶來巨大挑戰和心理壓力。

疫情嚴峻

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 各大醫院人滿為患，面臨癱瘓危險。

目前，英國全國各地的疫情來勢洶洶，特別是聖誕節和元旦過後病例一直在穩步上升。

英國專家稱峰值可能要到2個星期後才出現。

政府除了告誡公眾遵守封城規定外，同時還將加強警察執法力度，對違反規定人士視情節輕重實施罰款措施。

約翰遜說，英國醫院受到自疫情爆發以來比以往任何時候更大的壓力。

他說，雖然疫苗給我們帶來希望，但絶不能沾沾自喜。

英格蘭首席醫療官惠蒂教授則表示，疫苗會給我們帶來希望，但目前大家必須呆在家中、保護醫院和挽救生命。

去年12月，英國發現了傳播能力更強的變異新冠病毒，源於英格蘭東南的肯特郡，但隨後又有南非的新病毒變體。

這兩種新變體可以使病毒的傳播更快和更強，也是造成目前疫情居高不下的部分原因。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國懸窗廣告呼籲人們呆在家中，保護醫療系統。

又一疫苗獲批准

英國最近剛剛批准了另一款疫苗莫德納。目前，英國已經有兩種疫苗已經投入使用：輝瑞和牛津-阿斯利康。

英國目前有大約150萬人已經接種了前兩種疫苗之一。

政府計劃在2 月中旬之前給1500萬人接種。