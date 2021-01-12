中國駐美使館稱 「維族婦女不再是生育機器」 遭推特刪貼

圖像來源，Getty Images

推特近日刪除了中國駐美國大使館的一篇帖子，該帖子稱維吾爾族婦女因新疆政策「解放」了自己的思想。

該帖子發佈了一篇官方媒體的文章，這篇文章稱，由於打擊所謂宗教極端主義的行動，女性不再是「生育機器」。

中國當局據稱為了控制人口增長，強迫許多維吾爾族婦女進行絶育或使用避孕工具。中國否認這些指控。

刪帖

這條發佈於上周四（1月7日）的推文還稱，由於向維吾爾族婦女宣傳「生育健康」和「性別平等」，維吾爾族婦女「更加自信和獨立」。

最初的推文與中國官方媒體《中國日報》的一篇文章有關，該報稱新疆消滅極端主義「給維吾爾族婦女在決定是否生育時賦予了她們更大自主權」。

這篇文章引用了新疆發展研究中心的一份報告，報告指出，由於消滅了宗教極端主義，2018年新疆的出生率和自然人口增長率下降。報告還稱，極端主義煽動人們地址計劃生育，消除極端主義讓維吾爾族婦女在決定是否生育時擁有更大自主權。

報告還說，這些變化並非像一些西方學者和政界人士反覆聲稱的那樣，是因為對維吾爾族人『強制絶育』造成的。

周末時，中國駐美國大使館這條推文被刪除，推特稱推文違反了推特的規定，但未提供更多詳細信息。

中國反應

新疆發展研究中心研究員李曉霞在報告中稱，在新疆去極端化的過程中，隨著宗教極端思想得到有效遏制，一些婦女的思想也得到解放，男女平等觀念和健康生殖的科學意識大大提高，避免了被極端主義裹挾淪為生育工具的痛苦，紛紛爭做身心健康、自信獨立、愛國愛家的新時代女性。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 走進中國的「思想轉化營」

李曉霞周日（1月10日）接受《環球時報》採訪時稱，其報告建立在自己多年研究和實地調查基礎上，有大量的事實和數據支撐，推特刪帖「恰恰說明美西方所謂的言論自由有多麼虛偽」。

她認為，西方所謂的言論自由只是為其政治目的服務而已，她堅信真相不會被改變，會繼續進行相關研究，用事實回擊針對新疆的污蔑。

事件背景

去年，德國學者鄭國恩（Adrian Zens)的一份報告指出，維吾爾族和其他少數民族婦女因拒絶墮胎而受到拘押的威脅。調查結果是基於官方的地區數據、政策文件以及對新疆少數民族婦女的採訪。

德國學者鄭國恩的報告還指出，生育孩子超過法定數量的維吾爾婦女，以及許多並未超過法定數量的婦女非自願安裝了宮內節育器，還有婦女則被迫接受了絶育手術。

根據現行規定，中國夫婦最多可以生育兩個孩子，在一些農村地區，夫婦最多可以生育三個孩子。

被關押在拘留營的人說，她們被注射停止來月經或導致不尋常出血的藥物，這與節育藥物的效果一致。中國稱，這些拘留營是對付極端主義的再教育營。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 調查揭中國棉花行業背後的維吾爾人強迫勞動

根據鄭國恩對數據的分析，新疆的自然人口增長近年來顯著下降。2015至2018年，最大的兩個維吾爾地區人口增長率下降了84%，2019年進一步下降。

報告發表後，美國國務卿蓬佩奧呼籲所有國家與美國一起，要求結束這些不人道的做法。