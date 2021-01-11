中國商務部出台新規應對特朗普制裁

圖像來源，GETTY 圖像加註文字， 中國解放軍站在天安門前。

面對美國一系列制裁決定，中國政府出台新規進行反擊，在「不當」外國法律與措施面前保護本國企業。

中國商務部1月9日宣佈，「為了阻斷外國法律與措施不當域外適用對中國的影響，維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、法人或者其他組織的合法權益」，即日起實行《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》。

與此同時，美國總統特朗普繼續打擊他認為對美國國家安全構成威脅的中國企業。依據特朗普11月簽署的行政令，紐交所將於1月11日啟動對中國電信、中國移動和中國聯通三家電信業務運營商的摘牌程序。

圖像來源，Getty Images

文件內容

根據《辦法》規定，這項工作的工作機制由中國中央國家機關部門參與，負責外國法律與措施不當域外適用的應對工作。

當中國公民、法人或者其他組織遇到外國法律與措施禁止或者限制其與第三國及其公民、法人或者其他組織經貿等活動時，應當在30日內向國務院商務主管部門如實報告有關情況。經中央部門確認後，中國政府可以發佈不得承認、不得執行、不得遵守有關外國法律與措施的禁令。

其中還指出，「當事人遵守禁令範圍內的外國法律與措施，侵害中國公民、法人或者其他組織合法權益的，中國公民、法人或者其他組織可以依法向人民法院提起訴訟，要求該當事人賠償損失」。

中國公民、法人或者其他組織根據禁令，未遵守有關外國法律與措施並因此受到重大損失的，中國政府有關部門可以根據具體情況給予必要的支持。

對外國法律與措施不當域外適用，中國政府可以根據實際情況和需要，採取必要的反制措施。

文件還指出，中國公民、法人或者其他組織未按照規定如實報告有關情況或者不遵守禁令的，國務院商務主管部門可以給予警告，責令限期改正，並可以根據情節輕重處以罰款。而國務院商務主管部門工作人員未按照規定為報告有關情況的中國公民、法人或者其他組織保密的，依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

法律專家意見

有法律專家指出，目前尚不清楚這項新規將會如何執行。

「有待明確的一點是，這項規定針對的是針對中國的制裁，還是針對伊朗或俄羅斯等第三國、對中國公司會產生不利影響的制裁，」住在香港的世強律師事務所（Steptoe & Johnson）律師唐寧凱（Nicholas Turner）向BBC表示。

「在中國有重要商業利益的公司可能需要謹慎行事，」他稱。

「舉例說，如果一家歐洲銀行凍結了一名遭美國制裁的中國官員的財產，這項中國法規將允許這名官員起訴這家歐洲銀行，以彌補自己的損失，」香港大學法學副教授張湖月補充道。

唐寧凱還認為，在特朗普本月晚些時間離開白宮前，中國將繼續針對特朗普可能施加的其他制裁措施保護本國企業、個人與組織。

「根據美國國務院的聲明，我預計在（1月）20日前將會有更多舉措，不過根據目前情況，他們是否能及時推出更多新舉措有待觀察，」他表示。

中國商務部在新規出台後還發佈了條約法律司負責人對此新規的一些解讀。這名負責人稱，出台《辦法》時借鑒了國外立法經驗。在商務部網站的另一篇文章裏，中國人民大學法學院教授韓立餘指出，歐盟、加拿大、墨西哥、阿根廷等國家和地區已經制定了阻斷立法。

美國對中國的近來制裁

中國的這項新規並未直接點名針對美國，但中國一直以來抱怨美國對中國的制裁與貿易限制措施。

中國商務部條約法律司負責人表示，長期以來，有國家推行單邊主義，為保護中國公民、法人或者其他組織的合法權益，制定出台了本《辦法》。

近幾個月以來，美國政府已針對TikTok、華為及中國最大的芯片製造商中芯國際（SMIC）等公司做出制裁決定。

1月5日，特朗普簽署行政命令，禁止通過8款中國手機應用程序進行交易活動，其中包括螞蟻集團旗下的支付寶，以及中國科技巨頭騰訊旗下的微信支付。

特朗普稱，這些科技公司與中國政府分享用戶數據，中國公司對此均予以否認。