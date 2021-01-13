美國務卿蓬佩奧卸任前再打「台灣牌」恐引北京反制 美台外交的機會及挑戰

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 台灣正尋求美國愈來愈多的政治和軍事支持。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周六（1月9日）突然宣佈，解除在美台關係上「所有自設的往來限制」引起各界議論紛紛。

根據蓬佩奧的聲明，過去美國對本國外交官、軍人和其他政府官員與台灣方面接觸的內部規範（internal guidelines）是「試圖安撫北京」，但現在不再這樣了，行政機構部門該認為此前的「接觸指南」（contact guidelines）都該視為無效。

蓬佩奧在離職前夕突然宣佈上述消息，引起國際外交上的不同解讀和討論。

台灣外交部發文公開感激美國繼續深化台美關係。但中國官媒《新華社》則發文抨擊蓬佩奧等人違反國際規範，「將「台灣牌」打到如此沒有下限，其用心可謂歹毒」。

不過，在華府的智庫「全球台灣研究中心」（GTI）主任蕭良其（Russell Hsiao）則對BBC中文分析稱，美國國務院這些過時的內規早就該撤銷。他說，出自對於一個「威權國家的尊重，這些規定不公平地對待了台灣——一個可靠的、且民主運行良好的美國盟友。儘管華盛頓和台北之間的關係是非正式的，但它們仍應有尊嚴和受到尊重地進行。」

蓬佩奧宣佈解除禁令之後，周一（11日）美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）邀請台駐荷蘭代表陳欣新前往美大使館會面。而後續效應，包含中國是否大動作反制都引起外界關注。

蓬佩奧說了什麼？

在上周六（1月9日）的聲明中，蓬佩奧說，美國國務院曾經對美台外交官員之間的溝通制訂了複雜的限制。

他說，「今天我宣佈，我將解除所有這些自設限制」，「今天的聲明是承認美台關係不需要，也不應該，受到我們恆定官僚機構自設限制的束縛」。

蓬佩奧此舉在解除過往美國國務院內對台灣交往限制的所有「內規」，過去美國國務院對行政單位所頒發的台灣「接觸凖則」也都作廢。​

蓬佩奧在聲明最後稱：「我們兩個民主政權分享了個人自由、法治和對人類尊嚴的尊重等共同價值。今天的聲明見證了，美台關係沒有必要、也不會，因長久以來官僚體系的自我限制而束手無策。」​

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 邁克·蓬佩奧表示，美台關係不應該"被束縛"。（資料圖片）

下一步「台美建交」？

研究台美關係的社團「美國台灣觀察站」（US Taiwan Watch）位於美國，該社團發文評論蓬佩奧的宣佈意義重大。他們解釋說，過去美國國會通過的《台灣旅行法》，目的之一便是為了要呼籲「行政單位」（主要是國務院等）解除「內規」，讓台美雙方高階官員得以互訪，因為到目前為止，台灣主要政府高層無論於公或於私 ，都不能正式踏入華府官方機構。

然而，相關分析都強調，這並非代表台灣可與美國「建交」。因為目前美國行政單位與台灣的往來，仍依照《台灣關係法》之規定，由美國國務院在台灣成立的民間機構，「美國在台協會」（AIT）負責。

聲明又強調，美國和世界上許多伙伴維持 「非官方關係 」——台灣也不例外。「​​換言之，美國和台灣仍舊維持「非官方」關係，且行政單位之間的往來還是得透過美國在台協會進行」，尚未達建立官方關係的程度，「美台觀測站」解釋。​

圖像來源，Taiwan President Office 圖像加註文字， 美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）2020年8月初訪台拜會蔡英文

北京將如何反制

在蓬佩奧發言後，中國官媒「新華社」立即發表評論，抨擊蓬佩奧是「史上最差國務卿」之外，並重申北京不會旁觀：「這些政客在台灣問題上如此不擇手段，無非是想轉移矛盾，最後撈點『翻本籌碼』，根本不考慮中美兩國關係與兩國人民的長遠利益。」

中國復旦大學教授沈丁立向紐約時報分析，估計北京將對蓬佩奧的聲明作出強勢回應，以向即將上任的拜登政府發出一個信號。「拜登需要看到宣佈造成的損害，這樣他才會採取緊急措施扭轉局面。」沈丁力說。

圖像來源，Defence Ministry of Taiwan 圖像加註文字， 中國大陸軍機近來多次飛越所謂的「海峽中線」。圖為2020年2月10日，台灣F-16戰機升空監控伴飛中國軍機繞台飛行（台灣國防部資料照片）。

曾在美國家安全委員會（National Security Council）任職的喬治城大學（Georgetown University）教授梅迪洛斯（Evan S. Medeiros）則告訴紐時說，此舉可能不會有任何實際影響：「這看起來像是一個宣傳噱頭」，「本屆政府將在兩周內結束」。

​無論如何，在蓬佩奧宣佈取消禁令之後，有消息說，美國駐聯合國大使克拉夫特會到台灣訪問，卸任前夕她會帶來什麼信息，北京如何反制，都引起印太地區周遭國家的注意。蕭良其對BBC中文判斷，在北京不斷壓縮香港政治空間的當下，克拉夫特此次拜訪如果成行，會是事關港台兩地的重要事件。因為「眾所皆知，香港是北京處理台灣的墊腳石。」

台美官方互動歷史

在歷史，台灣執政高層欲正式訪美，或在台與美國官方正式互動確實限制重重。

圖像來源，Bi-Khim Hsiao Facebook 圖像加註文字， 台美混血的蕭美琴是現任台灣駐美代表。

1995年，台灣開放首次民選總統的前一年，彼時為台灣總統的李登輝以「私人名義」獲邀訪問母校康乃爾大學並發表演說，引起全球關注。李登輝獲外媒以民主先生（Mr. Decmocracy）讚譽，但也引起中國強烈反彈。1996年中國在台灣外海試射多枚導彈演習，引起海峽局勢緊張，美國自波斯灣加派「尼米茲號」航空母艦戰鬥前往台灣外海，與「獨立號」航空母艦戰鬥群會合，最後穩定住局勢。

但在李登輝於美中關係當時緊張時見縫插針，並同時支付數百萬美金於卡西迪公關公司（Cassidy）強力於美國國會游說，成功讓參眾兩院不分黨派幾乎全票通過，邀請李登輝訪美，克林頓在國會壓力下同意。李登輝因此成為是史上首位進入美國的台灣時任元首。

之後，中國崛起世界舞台，與美國政治經濟互動更深，台灣總統要訪美或過境美國，高層官員要在美台兩地與美國官員正式或私下互動，限制都越來越多。

2015年，國民黨及馬英九執政時期，台灣駐美代表沈呂巡在元旦當天率領台駐美官員和僑胞，在華盛頓雙橡園舉行台美斷交後的首次升旗典禮。

據台媒報導，由於雙橡園是中華民國政府過去和美國斷交前的的駐美大使館，具有象徵意義。當時台灣總統府事後稱這象徵台美友好關係更上一層樓。

圖像來源，CNA 圖像加註文字， 2015年台灣駐美代表沈呂巡在元旦當天，在華盛頓雙橡園舉行台美斷交後的首次升旗典禮。

台灣此舉引起北京強烈抗議。

美國國務院當時亦立即稱「我們事先不知道會在雙橡園舉行升旗典禮，這個典禮不符合美國政策，我們仍信守以《美中三公報》和《台灣關係法》為基礎的一個中國政策，沒有美國政府人員以任何身分出席典禮」。

奧巴馬政府隨後在國務院立下多項內規，規範台灣官方與美國官員的互動：包括禁止台駐美處人員進入國務院大樓、以及台方在雙橡園升旗；禁止在美國政府機構內展示中華民國國旗、軍事交流時也須移除中華民國國旗，以及不能在社群網站張貼中華民國國國旗等「推廣台灣主權」的信息等等。

這些禁令在特朗普執政後逐步開放，特別是美中貿易戰正酣，台灣獲得許多外交紅利。這幾年來，解除的內規包含讓台駐美代表處人員進入美國國務院大樓，譬如駐美代表蕭美琴履新時進了國務院與高層會面，並公開照片。即將來台的美國駐聯合國大使，也在紐約與台灣駐紐約辦事處代表會面餐敘等等。