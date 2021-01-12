中國新冠疫情反彈 北方多省出現病例

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 河北疫情嚴重。

中國大陸春節臨近，各地疫情突然加重。其中與北京為鄰的河北最為嚴重，截止周一（1月11日），河北有本地確診病例超過300例。在河北之外，北京、黑龍江等地也報告了本土病例。

中國國家衛健委通報，周一0至24時，中國報告新增確診病例55例，其中本土病例42例，河北有40例。

河北12個村轉移隔離

根據中國當局公布的信息，河北周一新增40新冠病毒確診病例，周二（12日）0時至10時，河北新增21例病例。石家莊、邢台和廊坊三市實行封閉管理，人員車輛非必要不外出。

河北省疾控中心主任、流行病學專家李琦周二稱，石家莊疫情主要分佈在農村地區，以農民為主，目前農民佔所有病例的70.07%。發病人群以中老年為主，以普通型和無症狀為主。

1月7日，石家莊已經宣佈了封城，全市人員、車輛均不得離市。8日，石家莊完成全市核酸檢測，要求民眾居家7天。

根據中國官媒中新社報道，石家莊確診病例出現護士、出租車司機、老師等職業，確診病例的軌跡也已經涉及多個省份。

石家莊市槁城區區委宣傳部周一稱，接到上級指示，為有效防控疫情，對增村鎮12個村莊2萬多名村民全部進行異地集中隔離觀察。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 石家莊市小果莊村對村民進行異地集中隔離。

社交媒體上流傳的視頻顯示，村民們推著箱子提著包，乘坐大巴前往隔離地點。

增村鎮小果莊村書記路強對中國媒體稱，集中單獨隔離能減少病毒進一步傳播。「因為集中隔離後叫網格化管理。我們的網格化管理是最有效率的。每一棟樓由哪個醫療機構、哪些人去監督管理，包括檢測，都很方便，一旦出現問題，排查起來更簡單。」路強說。

但網上也有聲音質疑，這種轉移過程是否也存在感染隱患。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周二在微博上表示，中國具有最為強大的非醫學干預策略，他認為河北的疫情控制將在1個月左右獲得勝利。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 石家莊市小果莊村對村民進行異地集中隔離。

北京、東北出現零散病例

在河北之外，新冠病毒也在中國東三省出現。

黑龍江新增一例確診病例，新增無症狀感染者36例。黑龍江衛健委稱，這36例無症狀感染者均是望奎縣惠七鎮惠七村李景華屯村民。吉林長春新增3例無症狀感染。

北京周一也新增了一例本土病例。患者為5歲男童，1月10日起作為確診病例密切接觸者進行集中隔離醫學觀察。

周二，北京市委宣傳部副部長徐和建表示，倡導民眾在北京過年。